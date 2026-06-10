ไทย-กัมพูชา: ข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกลับมาสะเทือนความสัมพันธ์

นายกฯ และผู้แทนไทยเสนอเจรจาสร้างความไว้วางใจก่อนใช้กลไกทางกฎหมาย ท่ามกลางข้ออ้างของกัมพูชาที่เลือกหยิบยกข้อตกลงปี 2511 เพียงบางส่วน
ความขัดแย้งเรื่อง เขตแดนทางทะเล ระหว่าง ไทย กับ กัมพูชา กำลังกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังจากที่ฝ่าย กัมพูชา ได้พยายามผลักดันให้ใช้กลไกการประนอม ข้อพิพาท ภาคบังคับตามกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ โดยอ้างถึงข้อตกลงร่วมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2511 ซึ่งระบุถึงการปักปัน เขตแดนทางทะเล ระหว่างสองประเทศ แต่ข้อเรียกร้องนี้ถูกมองว่ามีเจตนาแอบแฝงและไม่สอดคล้องกับบริบทของข้อตกลงทั้งหมด นายกรัฐมนตรี ไทย และรองนายกรัฐมนตรี รวมถึงผู้แทนฝ่าย ไทย ได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับผู้นำ กัมพูชา โดยเสนอให้มีการเจรจาทวิภาคีก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากเส้นมัธยฐานหรือเส้นสมมติที่ลากผ่านจุดกึ่งกลางระหว่างสองประเทศนั้นเป็นหลักการสำคัญในการแบ่ง เขตแดนทางทะเล และไหล่ทวีปตามกฎหมายทะเล แต่ กัมพูชา กลับอ้างถึงการค้นพบน้ำมันในอ่าว ไทย เมื่อปี 2515 โดยนายพลลอน นอล ซึ่งเป็นเหตุให้ กัมพูชา ลากเส้นเขตแดนฝ่ายเดียวเข้ามาในพื้นที่เกาะกูดของ ไทย การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิอธิปไตยของ ไทย อย่างชัดเจน การที่ กัมพูชา เลือกใช้ การประนอมภาคบังคับ นั้น กลับเป็นการปิดประตูการเจรจาและสร้างภาระให้กับตนเอง เพราะข้อตกลงร่วมปี 2511 มีทั้งหมด 16 ข้อ แต่ กัมพูชา หยิบยกมาเพียงข้อ 3 ที่เกี่ยวข้องกับการปักปันเขตแดน โดยละเลยข้ออื่นๆ ที่ครอบคลุมความร่วมมือด้านอื่นๆ ด้วย ท่าทีเช่นนี้สะท้อนถึงความไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาว ไทย จึงควรรอและเดินหน้าใช้กลไกที่มีอยู่เพื่อปกป้องสิทธิทางทะเลของตนอย่างเหมาะส.
ความขัดแย้งเรื่องเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชากำลังกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาได้พยายามผลักดันให้ใช้กลไกการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับตามกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ โดยอ้างถึงข้อตกลงร่วมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2511 ซึ่งระบุถึงการปักปันเขตแดนทางทะเลระหว่างสองประเทศ แต่ข้อเรียกร้องนี้ถูกมองว่ามีเจตนาแอบแฝงและไม่สอดคล้องกับบริบทของข้อตกลงทั้งหมด นายกรัฐมนตรีไทยและรองนายกรัฐมนตรี รวมถึงผู้แทนฝ่ายไทย ได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับผู้นำกัมพูชา โดยเสนอให้มีการเจรจาทวิภาคีก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากเส้นมัธยฐานหรือเส้นสมมติที่ลากผ่านจุดกึ่งกลางระหว่างสองประเทศนั้นเป็นหลักการสำคัญในการแบ่งเขตแดนทางทะเลและไหล่ทวีปตามกฎหมายทะเล แต่กัมพูชากลับอ้างถึงการค้นพบน้ำมันในอ่าวไทยเมื่อปี 2515 โดยนายพลลอน นอล ซึ่งเป็นเหตุให้กัมพูชาลากเส้นเขตแดนฝ่ายเดียวเข้ามาในพื้นที่เกาะกูดของไทย การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจน การที่กัมพูชาเลือกใช้การประนอมภาคบังคับนั้น กลับเป็นการปิดประตูการเจรจาและสร้างภาระให้กับตนเอง เพราะข้อตกลงร่วมปี 2511 มีทั้งหมด 16 ข้อ แต่กัมพูชาหยิบยกมาเพียงข้อ 3 ที่เกี่ยวข้องกับการปักปันเขตแดน โดยละเลยข้ออื่นๆ ที่ครอบคลุมความร่วมมือด้านอื่นๆ ด้วย ท่าทีเช่นนี้สะท้อนถึงความไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาว ไทยจึงควรรอและเดินหน้าใช้กลไกที่มีอยู่เพื่อปกป้องสิทธิทางทะเลของตนอย่างเหมาะส
เขตแดนทางทะเล กัมพูชา ไทย ข้อพิพาท การประนอมภาคบังคับ
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