ไทย-จีน ยกระดับความร่วมมือธุรกิจ สู่หุ้นส่วนเศรษฐกิจอนาคต
นายกรัฐมนตรีไทยและจีนร่วมกันเป็นประธานการประชุมโต๊ะกลมธุรกิจไทย-จีน ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 เพื่อขยายโอกาสการลงทุนและค้าขายอย่างยั่งยืน
นายกรัฐมนตรีประเทศไทย นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล และ นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมกันเป็นประธานการประชุมนำโดยนายอนุทินและนายหลี่เฉียง ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นย้ำการเปลี่ยนผ่านจากสถานะการเป็นคู่ค้าระดับพื้นฐาน สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการร่วมคิดและร่วมลงทุนอย่างลึกซึ้งในวาระระยะยาว
แนวคิดร่วมสร้างยกระดับความสัมพันธ์ไทย-จีน
การประชุมโต๊ะกลมทางธุรกิจไทย-จีน (Thailand-China Business Roundtable) ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในบ่ายวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2569 เวลา 11.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเสนอวิสัยทัศน์ร่วมภายใต้แนวคิด "ร่วมกันสร้าง" เพื่อเสริมจุดแข็งและศักยภาพของแต่ละประเทศให้เกิดการเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนและมั่นคงAlso read'หมวดสมภพ' เผยอาชีพเสริมควบงานตำรวจ ที่มาของรายได้ไม่ใช่เล่น ๆ
การประชุมดังกล่าวได้เปิดเวทีให้ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งหมด 100 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยและจีน การเข้าร่วมงานครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญสูงสุดที่ทั้งสองรัฐบาลให้ความสำคัญต่อภาคเอกชนในฐานะกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจร่วม และการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจข้ามพรมแดนให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนระดับสูงเข้าร่วมครบถ้วน
ด้านฝั่งประเทศไทย นายกรัฐมนตรีนำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงของภาครัฐ อาทิ นายเอกนัฏ นิติกิตติประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภชัย รัตนสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอัษฎางค์ ศิริสมุทร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายณัฐภูมิ เทอดสถิตย์ศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างครบถ้วน
ในส่วนของภาคเอกชนไทย มีกลุ่มธุรกิจชั้นนำเข้าร่วม ได้แก่ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทมิตรผล บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของภาคเศรษฐกิจไทยในการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับคู่ค้าชาวจีนในมิติต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่และการลงทุนอุตสาหกรรมอนาคต
นายกรัฐมนตรีไทยได้กล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำถึงทิศทางความร่วมมือในอนาคต โดยประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในฐานะศูนย์กลางของอาเซียน มีวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนมีนโยบายด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้าง ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยต่อยอดจากศักยภาพเดิม ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ ศูนย์ข้อมูล (Data Center) เซมิคอนดักเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยานยนต์ไฟฟ้า เกษตรและอาหาร การแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐาน
นายกรัฐมนตรีระบุว่า ประเทศไทยสนับสนุนระบบการค้าที่เปิดกว้างและสมดุล พร้อมผลักดันการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA 3.0) เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีโครงการลงทุนจากผู้ประกอบการจีนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 500 โครงการ คิดเป็นส่วนมาก กว่าหนึ่งในสามของโครงการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนชาวจีนต่อตลาดไทย
ปัจจัยความสำเร็จและแผนงานโครงสร้างพื้นฐานข้ามชาติ
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการบรรลุเป้าหมายในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยจำเป็นต้องอาศัย 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 2. บุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะกำลังคนที่มีทักษะด้านวิศวกรรม ดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 3. ความแข็งแรงของฐานเศรษฐกิจ ที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามในหลายมิติ โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงไทย-ลาว-จีน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน และขยายโอกาสการเข้าถึงตลาดในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นมากกว่าจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว แต่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการลงทุนและศูนย์กลางการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มองจีนเป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่แห่งโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ให้สมกับคำกล่าวภาษาจีนที่ว่า (Zhong -Tai Yi Jia Qin) หรือ จีน-ไทยใช่อื่นไกล เป็นพี่น้องกัน ที่ทั้งสองประเทศยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและจีน ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2569 ในฐานะกิจกรรมคู่ขนานเนื่องในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีจีน โดยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศ ภาคธุรกิจของไทยและจีนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ครอบคลุมความร่วมมือในหลากหลายสาขา ทั้งการค้า การลงทุน เทคโนโลยี การเกษตรและอาหาร พลังงาน การแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐจึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและอำนวยความสะดวกให้การดำเนินธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น มั่นคง และเป็นธรรม การประชุมโต๊ะกลมทางธุรกิจไทย-จีนในวันนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ในการร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และรายได้ให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics