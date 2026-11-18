ไทย-ญี่ปุ่นจับมือดันเซมิคอนดักเตอร์ เป้าลงทุน 5 แสนล้านบาท
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำทีมไทยเจรจาผู้นำอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ญี่ปุ่น ชวนลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงในไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติดึงดูดการลงทุน 500,000 ล้านบาทภายในปี 2573 และพัฒนาบุคลากร 86,000 คน สร้างงานทักษะสูงและขีดความสามารถใหม่ให้เศรษฐกิจไทย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำโดย ดร.เอก替尼 นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นประธานจัดการประชุม Thailand-Japan Semiconductor Strategic Partnership Roundtable เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในต่างประเทศ เพื่อเชิญชวนนักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและยกระดับฐานการผลิตในไทยให้เป็นศูนย์กลางสำคัญในระดับภูมิภาค โดยมุ่งเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศให้เป็นขีดความสามารถและเทคโนโลยีของคนไทยอย่างแท้จริง
เวทีเจรจาความร่วมมือเซมิคอนดักเตอร์ในโตเกียว
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้แทนระดับสูงของไทยเข้าร่วมครบถ้วน ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร รวมถึงผู้นำภาคเอกชนสำคัญ 3 องค์กร ได้แก่ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทยAlso readกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดจ้างงาน 8.6 หมื่นคน
ในการหารือครั้งนี้ ทีมประเทศไทยได้พบปะกับ Mr. Higashi Tetsuro ประธาน LSTC และประธานคณะกรรมการ Rapidus ตลอดจนผู้บริหารจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของญี่ปุ่น ได้แก่ Sony Semiconductor Solutions, Toshiba Electronic Devices & Storage และ Canon Machinery เพื่อหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือจากฐานการผลิตสู่การร่วมออกแบบและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี โดยเน้นการนำความเชี่ยวชาญด้านเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่นมาผสานกับจุดแข็งของอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
ยุทธศาสตร์เป้าหมายลงทุน 5 แสนล้านบาท
การเจรจาครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติ ซึ่งกำหนดเป้าหมายหลักในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท ภายในปี 2573 พร้อมกันนี้ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 86,000 คน ผ่านโครงการ Siam Silica เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานทักษะสูงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนและระบบ Thailand FastPass เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลก และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศให้ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก
เปลี่ยนเงินทุนเป็นทักษะและศักยภาพคนไทย
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เน้นย้ำถึงแนวทางการลงทุนที่มีคุณภาพ ซึ่งไม่ใช่เพียงการดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศ แต่ต้องมุ่งเปลี่ยนเงินทุนให้เป็นขีดความสามารถของคนไทย (Turning Capital into Capabilities) ผ่านการสร้างงานทักษะสูง การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับนักลงทุนต่างชาติ
กระทรวงการคลังมุ่งสนับสนุนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและออกมาตรการที่เอื้อต่อการลงทุน เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นสามารถต่อยอดจากแนวคิด Made with Thailand สู่การวางรากฐานการผลิตชิปเมดอินไทยแลนด์ (Made in Thailand) ในอนาคต ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตที่มีคุณภาพอย่างมั่นคง และสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวมของประเทศ
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