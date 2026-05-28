ไทย-เวียดนาม ลงนาม 4 ความร่วมมือเศรษฐกิจ เทคโนโลยี อุตฯอนาคต

นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เป็นสักขีพยานลงนาม 4 ความร่วมมือสำคัญ เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอนาคต สานต่อความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ในโอกาสครบรอบ 50 ปี
ไทย-เวียดนาม ลงนาม 4 ความร่วมมือ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี อุตฯอนาคตนายกรัฐมนตรี - เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เป็นสักขีพยานลงนาม 4 ความร่วมมือ สำคัญ เร่งขับเคลื่อน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ อุตสาหกรรมอนาคต สานต่อความสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม ในโอกาสครบรอบ 50 ปีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 2.
การแลกหนังสือทางการทูตระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อยืนยันว่าทั้งสองกระทรวงเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินงานและการประสานความร่วมมือภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 3.
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO Center) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) และ เวียตเจ็ท (VIETJET GROUP) และ 4.
บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการปกครองแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ได้เป็นสักขีพยานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย - เวียดนามก่อนจะแถลงข่าวร่วมกัน โดย นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตนและรัฐบาลไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนายโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งท่านเป็นแขกคนแรกของรัฐบาลของตน จึงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะการเยือนครั้งนี้มีความหมายพิเศษเป็นอันมาก เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามในปีนี้ ซึ่งตนและประธานาธิบดีได้ร่วมกันทำพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ในฐานะที่ไทยและเวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง การเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการนำพาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในการลงนามแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่าย เมื่อสักครู่ตนและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้มาเป็นสักขีพยาน ขณะเดียวกันในวันนี้ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเปิดกว้างและตรงไปตรงมา โดยทั้งสองเห็นพ้องแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศ ดังนี้ ในด้านความมั่นคงและการเมือง ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านทางทหาร การป้องกัน และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะออนไลน์สแกม รวมถึงการปราบปรามการทำประมงที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้เรายังได้ใช้โอกาสนี้ในการป้องกันไม่ให้บุคคลใดใช้ดินแดนของแต่ละฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยทั้งสองประเทศจะร่วมกันให้มีการนำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ในขณะที่ ด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองได้เห็นพ้องถึงความจำเป็นที่ไทยและเวียดนามจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับความผันผวนและความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ขณะเดียวกันเราจะใช้ความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายโดยตนและนายโต เลิม จะร่วมพิธีสัมมนานักธุรกิจไทย-เวียดนาม ในช่วงบ่ายวันนี้ เนื่องจากเราเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการบรรลุเป้าหมายทางการค้า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปีโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯแล้ว เป้าหมายดังกล่าวจึงไม่น่าจะไกลเกินเอื้อม เพราะเราได้มีการหารือกันว่าจะยกระดับคุณภาพการค้าให้มากยิ่งขึ้นและเมื่อสักครู่ก็ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท Vietjet กับสำนักงานอีอีซีของประเทศไทยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลงทุนก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน หรือ เอ็มอาร์โอ ในพื้นที่อีอีซีของประเทศไทยด้วยอีกทั้ง ในวันนี้ยังได้มีการหารือแนวทางการส่งเสริมความเชื่อมโยงภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 connect เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศ ได้แก่ 1.
การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะการผลิตด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 2. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น และ 3. การเชื่อมโยงเทคโนโลยีและการสื่อสา
