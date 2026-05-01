ไทย-จีน ร่วมมือยกระดับนวัตกรรมแก้จน ชูโมเดล 'แพะปัตตานี' ลดเหลื่อมล้ำ

ความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการแก้ไขปัญหาความยากจนใน 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่ำที่สุดของไทย โดยใช้โมเดล 'แพะปัตตานี' เป็นต้นแบบในการสร้างรายได้และพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมแพะอย่างครบวงจร
ความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการยกระดับ นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา ความยากจน กำลังเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ความยากจน รายครัวเรือนใน 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่ำที่สุดของประเทศไทย โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน โดยใช้โมเดล ' แพะปัตตานี ' เป็นต้นแบบในการสร้างรายได้และพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมแพะอย่างครบวงจร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.
) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.
) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยกว่างซีของจีน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแพะ ตั้งแต่การปรับปรุงสายพันธุ์ การลดต้นทุนอาหารสัตว์โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไปจนถึงการพัฒนาด้านการตลาด ความร่วมมือนี้จะช่วยให้ครัวเรือนยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 2,750-3,500 บาทต่อเดือน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชน ความร่วมมือไทย-จีนนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การถ่ายทอดเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่นำร่อง 7 จังหวัด ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน คณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกว่างซีได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อทำความเข้าใจบริบทความยากจนในแต่ละพื้นที่ และหารือเชิงยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรม โมเดล 'แพะแก้จน' ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.
อ.
) วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบความสำเร็จในการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ที่เผชิญกับความท้าทายทั้งด้านสถานการณ์ความไม่สงบและภัยธรรมชาติ โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้อยโอกาส ความสำเร็จของโมเดลแพะปัตตานีเป็นแรงบันดาลใจให้กับการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (STI) เข้าไปแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างแม่นยำเป็นหัวใจสำคัญของโครงการนี้ และจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท้าทายและสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกค
ไทย-จีน แก้จน นวัตกรรม แพะปัตตานี ความยากจน เศรษฐกิจฐานราก
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
