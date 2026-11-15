ไทย-สหรัฐฯ เจรจาภาษีจบแล้ว เตรียมลงนามแถลงร่วมกลางปี 2569
นายสีหศัคดีร์ระบุเจรจาภาษีกับสหรัฐฯ จบในระดับหลักการแล้ว เตรียมลงนามแถลงร่วมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับนายกรัฐมนตรีอนุทิน หลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ที่มะนิลา
นาย สีหศัคดีร์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดเผยความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา กรณีการเตรียมพบกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าการเจรจาเรื่องภาษีและการค้าตอบโต้ได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเรียบร้อยแล้ว ในขณะนี้กระบวนการในภาพรวมของหลักการใหญ่ถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เหลือเพียงการปรับแก้ถ้อยคำเล็กน้อยในร่างเอกสารคำแถลงร่วม ระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทย เพื่อเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงร่วมกันในหลักการสำคัญและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของความก้าวหน้าในความสัมพันธ์ทวิภาคี
สรุปความคืบหน้าเจรจาภาษีและการค้าไทย-สหรัฐฯ
นายสีหศัคดีร์ได้ระบุชัดเจนว่า การเจรจาเรื่องภาษีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาได้เดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่า "พอใจทั้งสองฝ่าย" แล้ว จึงไม่มีความกังวลว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะมีการกดดันเรื่องภาษีเพิ่มเติมในการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดพิเศษอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ คงมีวาระการเจรจาอื่นๆ ที่มีความสำคัญและหลากหลายกว่าการยึดติดเพียงประเด็นภาษีเพียงอย่างเดียวAlso readหอการค้าไทยยื่นสมุดปกขาว 2569 ถึงรัฐบาล ชู 6 วาระเร่งด่วนฟื้นฟูเศรษฐกิจและผลักดัน GDP โตไม่ต่ำกว่า 3%
สำหรับการเจรจาเรื่องการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องการเข้าถึงตลาด โดยประเทศไทยมีความยินดีที่จะซื้อสินค้าจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนสหรัฐฯ เข้ามาในประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดตลาดในภาคบริการบาง sektor ที่สามารถทำได้ภายใต้กรอบความตกลง ซึ่งการเจรจานี้ได้คำนึงถึงประโยชน์ของคนไทยเป็นสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าการซื้อการขายสูงมาก ส่งผลให้ดุลการค้ามีจำนวนมหาศาล ดังนั้นการรักษาตลาดของตัวเองและการพยายามลดภาษีให้ต่ำที่สุดจึงเป็นเรื่องที่เจรจาและดำเนินการมานานจนบรรลุเป้าหมาย
กำหนดการลงนามแถลงร่วมและบทบาทของผู้นำประเทศ
ในช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เดินทางเยือนภูมิภาคอาเซียนตามกำหนดการดังกล่าว จะมีพิธีลงนามในคำแถลงร่วมระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นเครื่องหมายทางการในการยืนยันความสำเร็จของกระบวนการเจรจาต่างๆ ที่ได้อ้างอิงไว้ก่อนหน้านี้ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการลงนามเอกสารดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและภาคประชาสังคมทั้งสองประเทศ
กระบวนการทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของท่าทีรัฐบาลไทยที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและให้ประโยชน์สูงสุดกับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ตลาดโลกมีความผันผวน การมีข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายพอใจจะช่วยลดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าระหว่างประเทศของมหาอำนาจระดับโลกอย่างสหรัฐอเมริกา
สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้และการประสานงานมาเลเซีย
ในด้านการเมืองภายในประเทศ นายสีหศัคดีร์ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขณะนี้มีรายงานการเกิดเหตุในจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น โดยระบุว่าการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้ต้องดูอย่างละเอียดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องการขยายพื้นที่ความรุนแรงจริงหรือไม่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์ แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฏข้อมูลชัดเจนว่ามีการขยายพื้นที่หรือเป็นเหตุการณ์เฉพาะจุด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพื่อเข้าใจบริบทของสถานการณ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรืออาจสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มคนใหม่ ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในสถานการณ์ความไม่สงบนี้มากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบต้นตอที่แท้จริงว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุเหตุการณ์นี้是否是กลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมือง หรือเป็นกลุ่มที่มีผลประโยชน์ในสถานการณ์ความไม่เสถียรดังกล่าว การวิเคราะห์เหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถวางแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน
การพบปะทางการทูตและบทบาทของมาเลเซียในการประสานสันติภาพ
ส่วนในเรื่องข่าวกรองและการประสานงานระดับนานาชาติ รัฐบาลไทยได้ติดตามความคืบหน้าของการประชุมระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบทบาทของมาเลเซียที่เพิ่งแต่งตั้ง พลเอกดาโต๊ะ อาหมัด โนรีฮัน บิน จาลาล อดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองป้องกันประเทศของมาเลเซีย เป็นผู้อำนวยความสะดวกรายใหม่ในการเจรจาสันติภาพสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพบปะระหว่างตัวแทนของไทยและมาเลเซียเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 นั้น ยังไม่ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาสันติภาพโดยตรง แต่เป็นการแนะนำตัวและทำความรู้จักกันในเชิงทางการเพื่อสร้างพื้นฐานความร่วมมือที่ดี
รัฐบาลไทยตระหนักดีว่า ยุทธศาสตร์ในพื้นที่และยุทธศาสตร์ระดับชาติที่วางไว้ จะต้องได้รับการปฏิบัติไปสู่พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นการติดตามผลว่ากระบวนการพูดคุยและกลยุทธ์ต่างๆ จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงในพื้นที่ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจับตาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความมั่นคงและสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค
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