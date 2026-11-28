ไทย-ญี่ปุ่น ขยายความร่วมมือโครงสร้างพื้นฐานและอวกาศ เตรียมฉลอง 140 ปีความสัมพันธ์ปี 2570
ไทยและญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์ด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และอวกาศ เตรียมจัดงานครบรอบ 140 ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตปี 2570 อย่างสมเกียรติ
ประเทศไทย และ ญี่ปุ่น ได้ดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับสูงเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในหลากหลายมิติที่สำคัญ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมมือกันอย่างจริงจังในด้านการคมนาคมขนส่งและการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
นอกเหนือจากภาคโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานแล้ว ทั้งสองประเทศยังได้ตกลงร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านดาวเทียมและอวกาศอย่างเจาะจง ซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยให้สามารถพัฒนาตนเองและเป็นผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีขั้นสูงได้ในอนาคต โดยมุ่งหวังให้ไทยสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีชั้นสูงด้วยตนเองAlso readบอดี้สแลม ประกาศชื่ออัลบั้มชุด 9 และคอนเสิร์ต ราชมังฯ 2570 ด้วยเพลง 'รักครึ่งนึง อดทนครึ่งนึง'
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 140 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ในปี 2570 ซึ่งนับเป็นวาระสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยประธานรัฐสภาได้ยืนยันว่า รัฐสภาไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญดังกล่าวอย่างสมเกียรติ
การส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาและเยาวชน
หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นคือ การส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนในสาขาวิทยาศาสตร์ โดยทั้งสองประเทศมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวางรากฐานการเติบโตและความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว
สถานการณ์ภายในรัฐสภาไทยและประเด็นการเมือง
ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นไปในทิศทางบวก สถานการณ์ภายในรัฐสภาไทยยังมีความเคลื่อนไหวสำคัญโดย สภาฯ คึกคักเมื่อ โสภณ ซารัมย์ นำข้าราชการในรัฐสภาเต้นแอโรบิกเพื่อลดพุงและลดโรค พร้อมทั้งสร้างวินัยดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคเรื้อรัง เพื่อต้อนรับปีใหม่อย่างแข็งแรง ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศการทำงานที่ผสมผสานระหว่างงานราชการและการดูแลสุขภาพ
อีกทั้ง โสภณ ซารัมย์ ได้มีการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณด้วยการนำรัฐสภาจัดโครงการ 'ใต้ร่มพระบารมี สมเด็จพระพันปีหลวง' เพื่อเชิญชวนคนรุ่นหลังสืบสานพระราชกรณียกิจและรักษาบ้านเกิดเมืองนอน นอกจากนี้ โสภณ ซารัมย์ ยังได้ยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้ตีตกคำร้องของฝ่ายค้าน พร้อมได้กำหนดนัดประชุมกับวิป 3 ฝ่ายเพื่อร่วมกันกำหนดวาระการประชุมของรัฐสภาในวันรุ่งขึ้น
ทางด้าน โรม จัดการเปิดเผยว่า ยังไม่มีความคืบหน้าในการสอบสวนคดีสินบนจำนวน 40 ล้านบาทและเว็บพนันออนไลน์ โดยได้โต้ตอบ สส. ไอเดียร์ ที่ฟ้องร้องปิดปากและหนีการตรวจสอบ โดย โรม เผยว่าตนเองอยากอยู่เงียบๆ และไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ก็ได้วิจารณ์ โสภณ ซารัมย์ อย่างหนักว่าไม่ทำหน้าที่ประธานอย่างเต็มที่ในการสนับสนุน กมธ. ตรวจสอบรัฐบาล แต่กลับมัดมือมัดเท้าให้อ่อนแอลงและมีการใส่ไฟว่าเป็น กมธ.กฎหมาย เจ้าปัญหา
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