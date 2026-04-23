ไทย-กัมพูชาหารือ RBC ได้ข้อสรุป 7 ข้อ ย้ำความร่วมมือชายแดน

ไทย-กัมพูชาหารือ RBC ได้ข้อสรุป 7 ข้อ ย้ำความร่วมมือชายแดน
📆4/23/2026 5:40 AM
📰siamrath_online
การประชุม RBC ระหว่างไทยและกัมพูชาที่ช่องสะงำได้ข้อสรุป 7 ข้อ เน้นความร่วมมือด้านความมั่นคง มนุษยธรรม การป้องกันไฟป่า และการลดความตึงเครียดทางทหาร พร้อมย้ำการยึดมั่นข้อตกลง GBC

การประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพไทยและกัมพูชาภายใต้กรอบคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ได้นำไปสู่ข้อสรุปสำคัญ 7 ประการ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศ การประชุมครั้งนี้มี พลตรี กัมปนาท วาพันสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 และ พลจัตวา นิด ณารง รองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่ 4 จากฝ่ายกัมพูชา เป็นประธานร่วม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประสานความร่วมมือด้านความมั่นคง ขับเคลื่อนผลการประชุม GBC สู่การปฏิบัติจริง เสริมสร้างความเชื่อมั่น และลดความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนที่มีความอ่อนไหว ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมเน้นย้ำถึงความสำเร็จของการประสานงานอย่างต่อเนื่องกว่า 80 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยสันติวิธี และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญอย่างสม่ำเสมอ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการของ AOT (Anti-Organized Trafficking Task Force) และมาตรการความปลอดภัยต่างๆ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญกับการความร่วมมือด้านมนุษยธรรม โดยร่วมกันดำเนินการรับ–ส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน อีกประเด็นสำคัญที่ได้รับการหารือคือการป้องกันปัญหาไฟป่าและสิ่งแวดล้อมชายแดน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมกันดำเนินมาตรการเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ ประเด็นที่ละเอียดอ่อนและได้รับการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาคือเรื่องการลดความตึงเครียดทางทหาร ฝ่ายไทยได้แจ้งต่อฝ่ายกัมพูชาว่าไม่ต้องการให้มีการขยับกำลังหรือมาตั้งฐานปฏิบัติการใกล้แนวลวดหนาม เนื่องจากอาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องการหลีกเลี่ยง นอกจากนี้ ยังมีการหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชายแดน โดยฝ่ายไทยได้ชี้แจงถึงการดำเนินโครงการเส้นทางยุทธวิธีในพื้นที่ของไทย ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการภายในอธิปไตยและไม่มีผลกระทบต่อฝ่ายกัมพูชา ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันที่จะร่วมกันรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือการยึดมั่นในข้อตกลง GBC (General Border Committee) ครั้งที่ 3 โดยให้ใช้กลไกการประสานงานชายแดนเป็นช่องทางหลักในการแก้ไขปัญหาต่างๆ กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยยึดมั่นในหลักสันติวิธีและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงตามแนวชายแดน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาช

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“กัมพูชา” ยอมแล้ว 3 ข้อเสนอเพิ่มของไทย ลงนามในที่ประชุม RBC“กัมพูชา” ยอมแล้ว 3 ข้อเสนอเพิ่มของไทย ลงนามในที่ประชุม RBC“กัมพูชา” ยอมแล้ว 3 ข้อเสนอเพิ่มของไทย ลงนามข้อตกลงในที่ประชุม RBC แต่ไม่ตอบรับแก้ปัญหา MOU 43 ชี้ ไม่อยู่ในอำนาจ RBC โยนถกวง JBC
Read more »

'กองทัพบก'สรุปผลประชุมRBC ไทย - กัมพูชา สมัยวิสามัญ'กองทัพบก'สรุปผลประชุมRBC ไทย - กัมพูชา สมัยวิสามัญพลตรีวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก สรุปการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(RBC) ไทย - กัมพูชา สมัยวิสามัญ กองทัพภาคที่ 1 กับ ภูมิภาคทหารที่ 5 วันที่ 22 สิงหาคม 2568 การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(RBC) ไทย - กัมพูชา สมัยวิสามัญ ในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมตกลงกันด้วยดี และเห็นชอบในการปฏิบัติตามข้อตกลงของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC)...
Read more »

‘กองทัพภาค1’ โต้ปมร้อนรื้อรั้วลวดหนาม ข้อเสนอ ‘เขมร’ ฝ่ายเดียว‘กองทัพภาค1’ โต้ปมร้อนรื้อรั้วลวดหนาม ข้อเสนอ ‘เขมร’ ฝ่ายเดียวทภ.1 แจงปมร้อนรื้อรั้วลวดหนาม ข้อเสนอ ‘เขมร’ ฝ่ายเดียว ไม่ถูกระบุข้อหารือวง RBC ด้าน ‘มทภ.1’ ให้ ‘GBC-JBC’ ดำเนินการ
Read more »

ทัพภาค 1 รับ กัมพูชา พูดถึงการรื้อลวดหนาม ในวงประชุม RBCทัพภาค 1 รับ กัมพูชา พูดถึงการรื้อลวดหนาม ในวงประชุม RBCทัพภาค 1 รับ กัมพูชาพูดถึงการรื้อแนวรั้วลวดหนาม ยางรถยนต์ ในวง RBC แต่ไม่ได้อยู่ในการจัดทำบันทึกเอกสารข้อตกลง ด้าน “แม่ทัพ1” โยนหารือต่อเวที GBC-JBC
Read more »

กองทัพภาค 1 แจงปมรื้อรั้วลวดหนาม RBC ไม่ใช่มติไทย เตรียมหารือต่อ GBCกองทัพภาค 1 แจงปมรื้อรั้วลวดหนาม RBC ไม่ใช่มติไทย เตรียมหารือต่อ GBCกองทัพภาคที่ 1 แจง ปมรื้อลวดหนาม เป็นคำกล่าวของกัมพูชาฝ่ายเดียว ไม่ได้เป็นมติ RBC ฝ่ายไทยโยนให้ไปหารือใน GBC จากกรณีที่ปรากฏเอกสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลสำเร็จการเจรจาระหว่างกัมพูชาและไทย จากการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (RBC) สมัยวิสามัญ วันที่ 22 สิงหาคม 2568 จังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย ของภูมิภาคทหารที่ 5 ประเทศกัมพูชา ฉบับภาษาอังกฤษ...
Read more »

'แม่ทัพกุ้ง-โปวเฮง' ถก RBC เห็นชอบ 11 ข้อตกลง ย้ำใช้กรอบ RBC-GBC เจรจา ห้ามปลุกปั่น'แม่ทัพกุ้ง-โปวเฮง' ถก RBC เห็นชอบ 11 ข้อตกลง ย้ำใช้กรอบ RBC-GBC เจรจา ห้ามปลุกปั่น“แม่ทัพกุ้ง-โปวเฮง”ประชุมRBC ได้ 11 ข้อตกลง ย้ำกรอบเจรจา GBC-ข้อตกลงหยุดยิง เขมรยอมร่วมเก็บกูัทุ่นระเบิด-ปราบสแกมเมอร์ จัดตั้งชุดประสานงาน Coordinating Group : CG ยัน ใช้กรอบ RBC-GBC เป็นกลไกเจรจาแห้ปัญหา ห้าม ขยายขอบเขต-ยกระดับของความขัดแย้ง ทั้งโดยฝ่ายทหาร-ฝ่ายพลเรือน งด คำปราศรัยที่ปลุกปั่น กิจกรรมทางทหารที่รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของอีกฝ่าย...
Read more »



