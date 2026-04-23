ไทย-กัมพูชาหารือ RBC ได้ข้อสรุป 7 ข้อ ย้ำความร่วมมือชายแดน

การประชุม RBC ระหว่างไทยและกัมพูชาที่ช่องสะงำได้ข้อสรุป 7 ข้อ เน้นความร่วมมือด้านความมั่นคง มนุษยธรรม การป้องกันไฟป่า และการลดความตึงเครียดทางทหาร พร้อมย้ำการยึดมั่นข้อตกลง GBC
การประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพ ไทย และ กัมพูชา ภายใต้กรอบคณะกรรมการ ชายแดน ส่วนภูมิภาค ( RBC ) ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ได้นำไปสู่ข้อสรุปสำคัญ 7 ประการ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือด้าน ความมั่นคง ระหว่างสองประเทศ การประชุมครั้งนี้มี พลตรี กัมปนาท วาพันสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 และ พลจัตวา นิด ณารง รองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่ 4 จากฝ่าย กัมพูชา เป็นประธานร่วม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประสานความร่วมมือด้าน ความมั่นคง ขับเคลื่อนผลการประชุม GBC สู่การปฏิบัติจริง เสริมสร้างความเชื่อมั่น และลดความตึงเครียดในพื้นที่ ชายแดน ที่มีความอ่อนไหว ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมเน้นย้ำถึงความสำเร็จของการประสานงานอย่างต่อเนื่องกว่า 80 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยสันติวิธี และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญอย่างสม่ำเสมอ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการของ AOT (Anti-Organized Trafficking Task Force) และมาตรการความปลอดภัยต่างๆ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญกับการความร่วมมือด้านมนุษยธรรม โดยร่วมกันดำเนินการรับ–ส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน อีกประเด็นสำคัญที่ได้รับการหารือคือการป้องกันปัญหาไฟป่าและสิ่งแวดล้อม ชายแดน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมกันดำเนินมาตรการเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ ประเด็นที่ละเอียดอ่อนและได้รับการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาคือเรื่องการลดความตึงเครียดทางทหาร ฝ่าย ไทย ได้แจ้งต่อฝ่าย กัมพูชา ว่าไม่ต้องการให้มีการขยับกำลังหรือมาตั้งฐานปฏิบัติการใกล้แนวลวดหนาม เนื่องจากอาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องการหลีกเลี่ยง นอกจากนี้ ยังมีการหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ชายแดน โดยฝ่าย ไทย ได้ชี้แจงถึงการดำเนินโครงการเส้นทางยุทธวิธีในพื้นที่ของ ไทย ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการภายในอธิปไตยและไม่มีผลกระทบต่อฝ่าย กัมพูชา ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันที่จะร่วมกันรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือการยึดมั่นในข้อตกลง GBC (General Border Committee) ครั้งที่ 3 โดยให้ใช้กลไกการประสานงาน ชายแดน เป็นช่องทางหลักในการแก้ไขปัญหาต่างๆ กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยยึดมั่นในหลักสันติวิธีและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง ตามแนว ชายแดน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาช.
ไทย กัมพูชา RBC ชายแดน ความมั่นคง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
