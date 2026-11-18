ไทย-สหรัฐลงนาม ART มติด่วนพาณิชย์แจงยังไม่ลดภาษีทันที
กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีไทยและสหรัฐลงนาม Joint Statement ART ว่ายังเป็นเพียงแถลงการณ์ร่วม ยังไม่มีผลบังคับใช้จริงและยังไม่มีการปรับลดภาษีศุลกากรใด ๆ ทั้งสิ้น
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล และประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามแถลงการณ์ร่วม Joint Statement เรื่องความตกลงการค้าต่างตอบแทน ART ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อยืนยันว่าฝ่ายทั้งสองบรรลุผลในการเจรจาระดับสาระสำคัญแล้ว แต่ กระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งออกมาชี้แจงว่ายังไม่มีการปรับลดภาษีทันที
ข้อเท็จจริงการลดภาษีภายใต้ความตกลง ART
สถานการณ์ล่าสุดระบุว่ายังไม่มีผลให้ไทยต้องปรับลดภาษีนำเข้าในทันที สินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ยังคงเสียภาษีนำเข้าในอัตราเดิมทุกรายการตามตารางอัตราภาษีที่มีอยู่เดิม การปรับลดภาษีภายใต้ความตกลง ART จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ผ่านกระบวนการขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมายและลงนามความตกลงฉบับสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องดำเนินการกระบวนการภายในตามที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนดจนครบถ้วนเสียก่อน จึงจะมีความตกลงที่มีผลบังคับใช้ได้Also read'ศุภจี' เปิดเบื้องหลังดีล ART ไทย-US คุ้มครองตลาดส่งออก
รายละเอียดการเจรจาและความเห็นของภาครัฐ
การปรับลดภาษีเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความตกลงทางการค้าที่ไทยจัดทำกับประเทศคู่ค้าทั่วโลก โดยเริ่มมีผลเมื่อความตกลงมีผลใช้บังคับ และเป็นไปตามตารางข้อผูกพันที่กำหนดเงื่อนไขไว้เป็นรายสินค้า ภายใต้ความตกลง ART ก็ยึดหลักการเดียวกันนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ระบุว่าไทยจะยกเลิกภาษีศุลกากรทั้งหมดให้กับสินค้าส่งออกจากสหรัฐฯ และขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีจำนวนมากสำหรับยานยนต์ เครื่องมือแพทย์ ยา เอทานอล และสัตว์ปีกจากอเมริกาทันที
การปกป้องภาคการผลิตและเกษตรกรไทย
ตลอดการเจรจา ทีมประเทศไทยได้หารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างใกล้ชิด เพื่อคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ผลิต เกษตรกร และผู้ประกอบการไทยอย่างรอบด้าน กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอรายละเอียดความตกลง ART ต่อรัฐสภา เพื่อพิจารณาตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดอย่างโปร่งใส โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ เพื่อให้ความตกลงช่วยรักษาตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย ควบคู่กับการปกป้องภาคการผลิตที่อ่อนไหวของประเทศ
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