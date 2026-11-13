ไทย-จีนยกระดับความร่วมมือ: เปิดตลาดสละและทุเรียน สู่การส่งออกที่มั่นคง
ไทยและจีนลงนามความตกลงใหม่ เปิดตลาดสละสดส่งออกจีนได้ทันที พร้อมปรับปรุงมาตรฐานทุเรียนสด สร้างรายได้ปีละ 76 ล้านบาท ยกระดับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์
กระทรวงการต่างประเทศไทย และ กระทรวงการต่างประเทศจีน ได้บรรลุความตกลงสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดด้านบุคลากรและขยายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ โดยเริ่มจากการยกเลิกระเบียบเพดานจำกัดเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่จีนในไทย ซึ่งเดิมกำหนดไว้ไม่เกินแห่งละ 12 คน โดยปรับมาใช้กลไกการปรึกษาหารือตามหลักปฏิบัติและจำเป็นของภารกิจ เพื่อรองรับการออกตรวจลงตรา การอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ การดูแลผลประโยชน์ของคนไทย serta การประสานงานปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างสองกระทรวง
มาตรฐานใหม่เปิดตลาดสละสดสู่ผู้บริโภคจีน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินว่าการเปิดตลาดสละสดอย่างเป็นทางการสู่ประเทศจีนภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัยพืชใหม่ จะสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศได้ไม่น้อยกว่า 76,000,000 บาทต่อปีทันที เนื่องจากประเทศไทยมีผลผลิตสละเฉลี่ยปีละประมาณ 32,000 ตัน ซึ่งแม้จะออกผลตลอดทั้งปี แต่ก็มักเผชิญกับภาวะผลผลิตล้นตลาดรุนแรงในสองช่วงคือเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน และสิงหาคมถึงกันยายน ส่งผลให้ราคาตกต่ำเป็นประจำทุกปีAlso readสรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2023 ประจำวันพุธที่ 27 ก.ย.2566 ไทย ผงาดพุ่งอันดับ 5
เกษตรกรและผู้นำส่งออกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การรับรองมาตรฐาน GAP และ GMP สำหรับสวนและโรงงานคัดบรรจุคู่ขนาน โดยกรมวิชาการเกษตรจะต้องส่งรายชื่อขึ้นทะเบียนร่วมกับ GACC ฝั่งจีน ขณะเดียวกันสวนสละต้องใช้ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และต้องมีมาตรการเฝ้าระวังเพลี้ยแป้งอย่างน้อย 14 วันก่อนการเก็บเกี่ยว ส่วนโรงงานคัดบรรจุต้องมีระบบเป่าทำความสะอาดด้วยลมแรงดันสูงหรือน้ำแรงดันสูงเพื่อกำจัดไข่และตัวแมลง พร้อมติดฉลากระบุข้อความสองภาษาชัดเจนว่า "Exported to the People's Republic of China 输往中华人民共和国" พ่วงด้วยรหัสสวนและโรงงาน
ในช่วง 2 ปีแรก GACC จะสุ่มตรวจสินค้าในอัตราร้อยละ 2 แต่หากมีประวัติการตรวจที่สะอาดจะถูกปรับลดอัตราการสุ่มตรวจเหลือเพียงร้อยละ 1 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการผ่านด่านและลดความเสียหายของสินค้าสดได้ đáng kể นับเป็นก้าวสำคัญที่เปลี่ยนข้อตกลงทางการเมืองให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันของคนไทย
ปรับปรุงพิธีสารทุเรียนสดปกป้องห่วงโซ่อุตสาหกรรม
การจัดทำพิธีสารทุเรียนสดฉบับปรับปรุงใหม่แทนที่พิธีสารเดิมปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการค้าก้อนใหญ่ที่สุดของไทยในจีน โดยข้อมูลล่าสุดระบุว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปจีนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 (มกราคมถึงกันยายน) มีปริมาณสูงถึง 1,217,695 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมมหาศาลถึง 139,878 ล้านบาท การปรับปรุงข้อกำหนดทางเทคนิคครั้งนี้มุ่งเน้นการควบคุมศัตรูพืชกักกันให้รัดกุมและโปร่งใสเพื่อปิดช่องว่างไม่ให้ด่านตรวจศุลกากรจีนสั่งกักกัน ตีกลับ หรือทำลายสินค้าที่เคยสร้างความเสียหายในอดีต
ความชัดเจนของมาตรฐานใหม่นี้จะช่วยปกป้องห่วงโซ่อุตสาหกรรมทุเรียนที่หมุนเวียนตลอดทั้ง 12 เดือน ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตฤดูกาลปกติของภาคตะวันออกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ภาคใต้ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน รวมถึงผลผลิตนอกฤดูกาล ซึ่งความโปร่งใสของระบบตรวจสอบจะช่วยลดความเสี่ยงทางการค้าและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้บริโภคในตลาดจีน
กรอบความร่วมมืออาหารและอุตสาหกรรมยานยนต์
ความตกลงฉบับที่สามในกลุ่มเกษตรกรคือการลงนามขอบเขตงานเข้าร่วมกลไกความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหารนำเข้าและส่งออกภายใต้อุทกศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นหน่วยงานประสานหลักร่วมกับอีก 19 ประเทศ กลไกนี้จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรปลอดสารของไทยสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนระเบียบศุลกากรจีนได้ล่วงหน้าและสร้างความร่วมมือในการรับรองมาตรฐานที่รวดเร็วขึ้น
นอกจากมิติทางการเกษตรแล้ว การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังสะท้อนถึงความกว้างขวางของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพร่วมกันในเวทีพหุภาคีและภูมิภาคผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy