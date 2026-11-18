ไทย-สหรัฐฯ ลงนาม ART ที่มะนิลา: ไม่มีตัวเลข 19% ภาษีนำเข้า
แถลงการณ์ร่วมไทย-สหรัฐฯ ที่มะนิลาวันที่ 17 พ.ย. 2569 ไม่ระบุเพดานภาษี 19% ตามข่าวลือ อนุทินเดินเกมซื้อเวลาเลี่ยงมาตรา 178 รัฐสภา
กฤษฎา บุญเรือง นักวิชาการอิสระด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์หลังการลงนามในแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกา ในกรุง มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยระบุว่าเอกสารดังกล่าวขาดตัวเลขเป้าหมายสำคัญที่ตลาดคาดหวังไว้
การเจรจาการค้าระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเด็นร้อนแรงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยและสถาบันการเงิน การมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดของข้อตกลงดังกล่าวช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถประเมินความเสี่ยงและโอกาสในอนาคตได้อย่างแม่นยำมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาเพียงข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันAlso readศุภจี เตรียมเจรจาสหรัฐฯ ลดภาษีแรงงานบังคับเหลือ 10% หลังเซ็น ART
ความคลาดเคลื่อนระหว่างข่าวลือกับข้อเท็จจริงทางการ
ก่อนที่ นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงมะนิลา บรรยากาศการสื่อสารของภาครัฐและกระแสข่าวในวงการธุรกิจต่างโหมโรงไปในทิศทางเดียวกันว่า การพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา จะเป็นหมุดหมายสำคัญในการตรึงเพดานภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ไว้ที่ร้อยละ 19 เพื่อยุติความกังวลของผู้ส่งออกไทย
แต่เมื่อถึงวินาทีประวัติศาสตร์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ข้อเท็จจริงปรากฏว่า แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความตกลงการค้าต่างตอบแทน หรือ ART ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน กลับไม่มีตัวเลขร้อยละ 19 อยู่ในเนื้อหาเอกสารแม้แต่น้อย ซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์ทางการทูตที่ซับซ้อนมากกว่าการเจรจาซื้อขายสินค้าธรรมดา
ยุทธศาสตร์การซื้อเวลาภายใต้กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ความว่างเปล่าของตัวเลขในเอกสารทางการฉบับนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดหรือความบกพร่องของทีมเจรจา แต่คือผลลัพธ์ของ "การแสดงทางการทูตเพื่อซื้อเวลา" ภายใต้แรงกดดันที่บีบคั้นผู้นำทั้งสองฝั่งอย่างหนักหน่วงตามคำอธิบายของนักวิเคราะห์อิสระในวงการเศรษฐกิจการเมือง
ในมุมมองของรัฐบาลไทย นายกรัฐมนตรีอนุทินกำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายท่ามกลางแรงกดดันสองด้านที่สวนทางกันอย่างรุนแรง ด้านหนึ่งคือภาคเอกชน อุตสาหกรรมส่งออก และตลาดทุน ที่ต้องการความชัดเจนและความเชื่อมั่นว่าสินค้าไทยจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
การโหมโรงถึงตัวเลขร้อยละ 19 ก่อนออกเดินทางจึงเป็นความจำเป็นทางจิตวิทยา เพื่อประคองบรรยากาศทางเศรษฐกิจและส่งสัญญาณว่าทีมไทยแลนด์สามารถเจรจาต่อรองกับมหาอำนาจได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม อีด้านหนึ่งรัฐบาลก็ตระหนักดีว่าการนำตัวเลขภาษีไปผูกมัดอย่างเป็นทางการในเอกสารที่กรุงมะนิลา จะกลายเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองทันทีที่เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
กับดักมาตรา 178 กับความเสี่ยงทางการเมืองภายในประเทศ
ตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การทำหนังสือสัญญาที่มีผลเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง จำเป็นต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อน
หากระบุตัวเลขร้อยละ 19 ลงไปในตอนนี้ ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเปิดเผยรายการสินค้าและเงื่อนไขที่ไทยต้องยอมแลก ซึ่งจะจุดชนวนความไม่พอใจจากกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และภาคประชาสังคมทันทีที่ทราบรายละเอียดข้อผูกพัน
สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่ต้องบริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายอย่างละเอียดอ่อน โดยไม่ละเลยหลักการทางกฎหมายและข้อจำกัดทางการเมืองที่มีอยู่ภายในโครงสร้างรัฐบาล
ผลกระทบระยะยาวต่อภาคส่งออกและนโยบายเศรษฐกิจการค้า
สำหรับภาคเอกชนและนักลงทุน การไม่มีตัวเลขภาษีที่ชัดเจนในขั้นตอนนี้ย่อมสร้างความไม่แน่นอนในระยะสั้น แต่อาจเปิดโอกาสในการเจรจาเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นกว่าในอนาคต หากทุกฝ่ายสามารถหาจุดร่วมที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ภายในประเทศได้อย่างลงตัว
ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นกรณีศึกษาสำคัญในการวิเคราะห์บทบาทของรัฐบาลในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญที่มีมาตรฐานสูง และความต้องการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้ได้
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics