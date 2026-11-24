ไทย-เมียนมา-จีน ร่วมแก้สารพิษแม่น้ำฝั่งเหนือ พร้อมลงพื้นที่เชียงราย
คณะทำงานร่วมไทย-เมียนมา-จีน นัดประชุมแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำสายและแม่น้ำกก 25-26 พฤศจิกายนนี้ พร้อมลงพื้นที่เชียงรายปลายเดือน เน้นความร่วมมือระดับผู้นำ
กระทรวงการต่างประเทศจัดประชุมเชิงเทคนิคเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาสารพิษใน แม่น้ำสาย และ แม่น้ำกก ระหว่างประเทศไทย เมียนมา และจีน โดยนาย สีหศักดิ์ พงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ และ นายสุชาติ ตันเจริญ เป็นตัวแทนฝ่ายไทยรับฟังข้อเสนอจากตัวแทนรัฐบาลเมียนมาและจีน ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่จาก รัฐฉาน และมณฑลยูนนาน
การประชุม 3 ฝ่าย วางกรอบแก้วิกฤตน้ำ
การหารือครั้งนี้มีขึ้นเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำทางภาคเหนือของไทย ก่อนจะเข้าสู่การประชุมระดับผู้นำคณะทำงานร่วมด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำเขตแดนและแม่น้ำข้ามพรมแดนไทย-เมียนมา (Joint Working Group on Water Quality Management in Boundary and Transboundary Rivers) ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2569 โดยการประชุมครั้งสำคัญนี้จะมีนางรวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ประธานร่วมร่วมกับฝ่ายจีนและเมียนมา เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมAlso readหนุ่ม กรรชัย ยอมรับคุยพุทธ อภิวรรณ จริง ปัดข่าวซื้อตัว 500 ล้าน
นายสีหศักดิ์เปิดเผยว่า การตั้งคณะทำงานชุดนี้สะท้อนถึงความเร่งด่วนและความสำคัญที่ทุกฝ่ายตระหนักดีว่าปัญหานี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อไทยเพียงประเทศเดียว แต่เป็นวิกฤตข้ามพรมแดนที่จำเป็นต้องแก้ไขภายใต้ความร่วมมือระหว่างกัน โดยรัฐบาลเมียนมาพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และมีแผนปฏิบัติการชัดเจนในการจัดการปัญหา
จุดยืนจีนและบทบาทจาง เจี้ยนเว่ย
ตัวแทนจีนนำโดยนายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ยืนยันอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลจีนไม่สนับสนุนการทำเหมืองผิดกฎหมายในรัฐฉานของเมียนมา และพร้อมช่วยเหลือทั้งสองประเทศในการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น นายจาง เจี้ยนเว่ย ยังเข้าร่วมการหารือในวันนี้เพื่อแสดงออกถึงความสำคัญที่จีนมอบให้กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางน้ำในลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง
แม้จีนจะเป็นผู้ขับเคลื่อนความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) ในประเด็นการบริหารจัดการน้ำเป็นหลัก แต่ในระหว่างการเจรจากับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ได้แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงว่ามีการทำเหมืองโดยเอกชนจีนบางรายในรัฐฉานซึ่งอาจสร้างความเสียหาย จีนจึงยืนยันจุดยืนว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกกฎหมายจะถูกเพิกเฉย
การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
นอกจากการประชุมเชิงนโยบายแล้ว นายสุชาติ ระบุว่าฝ่ายไทยจะลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ร่วมกับฝั่งเมียนมา ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2569 โดยนายสีหศักดิ์และนายยศชนัน จะนำทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อดูภาพรวมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งการลงพื้นที่นี้จะช่วยให้เห็นบริบทที่แท้จริงของปัญหาและนำไปสู่การแก้ไขที่ตรงจุด
การลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมา โดยจะพิจารณาว่าไทยสามารถเข้าไปสนับสนุนทางวิชาการหรือดำเนินการในพื้นที่ใดบ้าง เพื่อให้การแก้ปัญหาสารพิษมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
บทสรุปจากคำสั่งนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อสั่งการไว้ก่อนเริ่มการประชุมว่า ต้องดำเนินการบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ โดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะประสานงานด้านนโยบายและวิชาการ ขณะที่กรมควบคุมมลพิษในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะทำหน้าที่เป็นแม่งานหลักในการจัดทำแผนแม่บทและติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อให้การแก้ปัญหานี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว
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