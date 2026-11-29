ไทย-เวียดนามเร่งความร่วมมือ 3 ความเชื่อมโยง มุ่งเป้าการค้า突破 2.5 หมื่นล้าน
นายกรัฐมนตรีไทยหารือประธานาธิบดีเวียดนาม มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงและเศรษฐกิจ ผ่าน 3 ความเชื่อมโยง ลุยขยายเป้าหมายการค้าสู่ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเร่งขับเคลื่อนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
นายกรัฐมนตรีประเทศไทยและประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดำเนินการหารือเชิงยุทธศาสตร์ในโอกาสการประชุมผู้นำอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 11 เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน
ความสัมพันธ์ระดับสูงตอกย้ำความร่วมมือที่แข็งแกร่ง
การพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดำเนินไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการสานต่อความร่วมมือในหลากหลายมิติ นายกรัฐมนตรีไทยได้แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางเยือนประเทศเวียดนามเป็นครั้งที่ 4 ในปีนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิด พลวัตแห่งความร่วมมือ และฉันทานุมัติร่วมกันในการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นAlso readสตง.พบไทยพีบีเอสใช้รถส่วนกลางนอกภารกิจ 6.4 หมื่นกม. เสียหายกว่า 2.5 แสนบาท จี้ชดใช้และส่ง ป.ป.ช.
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีไทยได้แสดงความยินดีกับความสำเร็จของเวียดนาม ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ACMECS ครั้งที่ 11 ซึ่งการดำเนินการประชุมดังกล่าวถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทนำของเวียดนามในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหนือ
กลไกความมั่นคงและการค้าขยายตัวสู่เป้าหมายใหม่
ในมิติความมั่นคง นายกรัฐมนตรีไทยได้สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง รวมถึงการหารือด้านนโยบายกลาโหมอย่างเป็นรูปธรรม โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการจัดตั้งกลไกการหารือแบบ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการขยายความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือเวียดนาม และหน่วยงานยามฝั่งของเวียดนาม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายด้านการประมงซ้ำอีก ซึ่งเป็นการร่วมมือกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและรักษาอธิปไตยทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านเศรษฐกิจและการค้า นายกรัฐมนตรีไทยได้ย้ำถึงความยินดีที่ปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่างไทยและเวียดนามแตะระดับ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใกล้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ได้กำหนดร่วมกันไว้ในการเยือนครั้งก่อนหน้า โดยประธานาธิบดีเวียดนามได้ให้ความเห็นชอบในการเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าให้สูงขึ้นอีก เพื่อสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองประเทศมีอยู่
ยุทธศาสตร์สามความเชื่อมโยงปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
นายกรัฐมนตรีไทยได้เสนอแนวคิดยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง 3 ด้าน หรือ Three Connects เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก ได้แก่ 1. ความเชื่อมโยงด้านห่วงโซ่อุปทาน โดยส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกัน 2. ความเชื่อมโยงทางบก ระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และเวียดนาม เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 3. ความเชื่อมโยงทางอากาศ
ในส่วนของความเชื่อมโยงทางอากาศ นายกรัฐมนตรีไทยได้สนับสนุนโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO Center) ของกลุ่ม SOVICO และสายการบิน Vietjet ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รวมถึงศูนย์ฝึกบินจำลอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญต่อภาคการบินและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีไทยยังได้ขอบคุณรัฐบาลเวียดนามที่ให้การสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนไทยเป็นอย่างดี รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการลงทุนที่นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกขึ้นหารือ ซึ่งสามารถคลี่คลายได้ด้วยดี สะท้อนถึงผลสำเร็จของการสานต่อความร่วมมือและความไว้วางใจระหว่างกัน
การหารือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการใช้กลไกความมั่นคงและเศรษฐกิจเป็นกลไกหลักในการสร้างเสถียรภาพและ Prosperity ให้แก่ประชาชนในภูมิภาค
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at INNNEWS
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics