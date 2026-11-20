ไทย-สหรัฐฯ ลงนาม ART แถลงการณ์ร่วมเจรจาการค้า 2569
นายพูนพงษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงไทยและสหรัฐอเมริกาลงนาม ART ณ กรุงมะนิลา มุ่งปรับสมดุลการค้าและรักษาความสามารถในการแข่งขัน โดยไม่ลดภาษีทันที
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา หลังผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วย ความตกลงการค้าต่างตอบแทน (Agreement on Reciprocal Trade หรือ ART) ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 49
สาระสำคัญและความคืบหน้าความตกลง ART
แถลงการณ์ร่วมดังกล่าวทำหน้าที่ยืนยันในระดับผู้นำว่า ทั้งไทยและสหรัฐอเมริกาได้ข้อสรุปในสาระสำคัญของการเจรจา ART แล้ว ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่กระบวนการภายในที่จำเป็นของแต่ละฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับความตกลงให้พร้อมสำหรับการลงนามและให้มีผลใช้บังคับในลำดับต่อไป อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ร่วมดังกล่าวแสดงเพียงเจตนารมณ์ร่วมกันเท่านั้น และยังไม่ถือเป็นการลงนามความตกลงฉบับสมบูรณ์ที่ต้องผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติของแต่ละประเทศต่อไปก่อนAlso readแถลงการณ์สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ค้าน ART เปิดตลาดนำเข้าหมูสหรัฐ ถล่มเกษตรกรไทย
กลไกการนำเข้าสินค้าเกษตรและการปรับสมดุล
สำหรับประเด็นการจัดซื้อสินค้าเกษตรและการเปิดตลาดสินค้าเกษตรให้กับสหรัฐอเมริกา ปลัดกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่เป็นรายการสินค้าที่ไทยมีความต้องการนำเข้าอยู่แล้วในปัจจุบันเนื่องจากไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเหลือง ขณะที่บางรายการมีสัญญาซื้อขายอยู่แล้ว เช่น เครื่องบินและอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งไทยมีการนำเข้าจากแหล่งอื่นอยู่แล้ว เพียงแต่จะเปลี่ยนแหล่งนำเข้าเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาให้มากขึ้นเพื่อช่วยปรับสมดุลการค้า
เหตุผลหลักของการเจรจาครั้งนี้คือการรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย โดยสินค้าไทยจำเป็นต้องได้รับอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่ง เพื่อให้สามารถรักษาตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมูลค่ากว่า 3 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2569 ไว้ได้ และเป็นการรักษาคำสั่งซื้อ การผลิต การใช้วัตถุดิบในประเทศ รวมถึงการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 2 ล้านรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ท่าทีต่อเนื้อสุกรและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเน้นย้ำเรื่องการนำเข้าสินค้าเฉพาะทางว่า ไม่มีการอนุญาตนำเข้าเนื้อสุกรที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงโดยเด็ดขาด ส่วนกรณีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะต้องไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะปลูกโดยเด็ดขาด หากไทยผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ แต่เกษตรกรกลับมีปัญหาหรือมีรายได้ไม่เหมาะสม ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคงต้องทบทวนการทำงานที่ผ่านมาเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและตัวเลขการค้าล่าสุด
ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและตัวเลขการค้าพบว่า ในปี พ.ศ. 2568 ไทยและสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการค้าระหว่างกันถึง 93,409 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยมีการส่งออกไปสหรัฐฯ มูลค่า 72,519 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา 20,890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไทยได้ดุลกับสหรัฐอเมริกา 51,629 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดอันดับที่ 7 ของโลก ในประเทศที่มีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกา
ส่วนในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2569 (มกราคม ถึง กันยายน) ไทยและสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงถึง 97,382 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยมีการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา มูลค่า 74,934 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา 22,448 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ไทยได้ดุลกับสหรัฐอเมริกา 52,486 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยับขึ้นมาจากปีก่อนหน้า โดยติดอันดับที่ 5 ของประเทศที่มีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกา
แนวทางการลดภาษีและขั้นตอนการบังคับใช้
นางโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สรุปเพิ่มเติมว่า ไทยยังไม่ลดภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐอเมริกาในทันที สินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันยังคงเสียภาษีนำเข้าในอัตราเดิมทุกรายการ การปรับลดภาษีภายใต้ ART จะมีผลก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนามความตกลงฉบับสมบูรณ์ กระบวนการภายในตามที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนดครบถ้วน และความตกลงมีผลใช้บังคับแล้วเท่านั้น
นอกจากนี้ ไทยไม่ได้ลดภาษีสินค้าสหรัฐอเมริกาทุกรายการ การปรับลดภาษีจะเป็นไปตามตารางข้อผูกพันที่กำหนดเงื่อนไขไว้เป็นรายสินค้า ตามแนวทางเดียวกับความตกลงการค้าที่ไทยจัดทำกับประเทศคู่ค้าอื่น สำหรับรายละเอียดของตัวบทความตกลงและตารางลดภาษีรายสินค้าขณะนี้ทั้งสองประเทศกำลังเตรียมการเพื่อเข้าสู่กระบวนการขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมายและเป็นข้อมูลการเจรจาที่ต้องรักษาความลับตามแนวปฏิบัติของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ รัฐบาลจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเสนอรัฐสภาพิจารณาตามกระบวนการขั้นตอนภายในที่กำหนด
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy