ไทย-เมียนมา ตั้งคณะทำงานแก้สารพิษชายแดน พร้อมแบนส่งออกสารเคมีถลุงแร่
อนุทินประกาศตั้งคณะทำงานร่วมไทย-เมียนมาจัดการสารพิษแม่น้ำชายแดน ม.ค. ลุยแบนส่งออกสารเคมีถลุงแร่ 30 พ.ย. นี้ ด้านเมียนมาตอบรับปราบโรงงานผิดกฎหมาย
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยผลการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดี เมียนมา ในประเด็นปัญหามลพิษทางน้ำบริเวณแนวชายแดน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 11 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน
มาตรการควบคุมการส่งออกสารเคมี
นายอนุทินเปิดเผยว่า ประเทศไทยได้แจ้งมาตรการควบคุมการส่งออกสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการถลุงแร่ให้ฝ่ายเมียนมารับทราบ โดยกระทรวงกลาโหมมีกำหนดออกประกาศห้ามส่งออกสารเคมีชนิดดังกล่าวอย่างเด็ดขาดในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน นี้ รายละเอียดของมาตรการจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของกระทรวงกลาโหมอย่างเคร่งครัดAlso read“ณัฐพงษ์” จี้ล่าตัวการปล่อยน้ำพิษปราจีนฯ ปลาตาย 3 อำเภอ “วราวุธ” ขีดเส้นปิดโรงงานเถื่อน 30 ธ.ค.
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนคำสั่งห้ามดังกล่าว จะถือว่าเป็นความผิดฐานลักลอบขนของเถื่อนออกนอกประเทศ และผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษตามกฎหมายไทยอย่างจริงจัง มาตรการนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการตัดวงจรการนำสารเคมีผิดกฎหมายไปใช้ประกอบอุตสาหกรรมเถื่อนข้ามแดน
ข้อมูลสารปนเปื้อนในแม่น้ำ
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าผู้นำเมียนมาอ้างว่าแม่น้ำฝั่งตนเองไม่มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน ซึ่งนายอนุทินได้ตั้งคำถามทักท้วงถึงความชัดเจนของข้อมูลดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าในการหารือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายเน้นเรื่องความร่วมมือมากกว่าการกล่าวหา ซึ่งฝ่ายเมียนมายังได้นำตารางผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำมาแสดงประกอบการเจรจา
ผลการตรวจวัดจากทั้งสองประเทศมีความสอดคล้องกันโดยพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานเพียงในบางวันเท่านั้น แต่ในภาพรวมส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของทั้งสองประเทศและมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าปัญหามีลักษณะเฉพาะจุดมากกว่าการปนเปื้อนในวงกว้าง
ปราบปรามโรงงานเถื่อนและแก๊งคอลเซ็นเตอร์
ด้านความมั่นคง ประธานาธิบดีเมียนมาให้คำมั่นยืนยันที่จะปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์และฐานการผลิตยาเสพติดอย่างเด็ดขาด พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเมียนมาไม่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเมียนมารับปากจะเร่งดำเนินการปราบปรามโรงงานถลุงแร่ที่ผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษหลัก
เมียนมาได้ชี้แจงว่าโรงงานที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถควบคุมไม่ให้ปล่อยสารพิษลงสู่แม่น้ำได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาจากโรงงานที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเมียนมารับรองว่าจะดำเนินการอย่างจริงจังเนื่องจากในเขตแดนของตนฝ่ายไทยไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการทำงานได้
สำหรับประเด็นการคุมเข้มช่องทางธรรมชาติ นายอนุทินระบุว่าด่านชายแดนทั่วไปสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตามปกติ แต่ได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดและเสริมกำลังลาดตระเวนบริเวณช่องทางธรรมชาติเพิ่มเติม เพื่อสกัดกั้นการส่งออกสินค้า วัสดุก่อสร้าง หรืออุปกรณ์ที่อาจถูกนำไปใช้ผลิตสิ่งผิดกฎหมาย
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at thestandardth
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics