ไทย-จีน ลงนาม 8 ความร่วมมือยุทธศาสตร์ ขยายส่งออกสละสดและยานยนต์
นายกรัฐมนตรีไทยและจีนร่วมเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือ 8 ฉบับ ขยายตลาดสละสดและยานยนต์ไฟฟ้า สู่เศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค
นายกรัฐมนตรีไทย และนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน รวม 8 ฉบับ เมื่อเวลา 18.30 น. ของวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ที่ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล พิธีการครั้งนี้มีขึ้นในโอกาสที่ นายกรัฐมนตรีจีน เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศที่ต้องการยกระดับหุ้นส่วน ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ อย่างรอบด้าน และผลักดันให้ความร่วมมือดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรมในวงกว้าง
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยทางการค้า
หนึ่งในความเคลื่อนไหวสำคัญที่สุดคือการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือตามริเริ่มด้านความปลอดภัยระดับโลก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยบนพื้นฐานของความเคารพและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยจะสนับสนุนบทบาทของไทยในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและเวทีพหุภาคีAlso read'นายกฯ อนุทิน' ยัน คดี 'สามี สส.ไอเดียร์' เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มียกเว้น ย้ำคำเดิม 'ปิดชื่อถือพฤติกรรมอย่าถามนำ'
ด้านกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อความร่วมมือด้านชั่งตวงวัด ซึ่งนับเป็นพื้นฐานสำคัญของการซื้อขายสินค้า การยกระดับมาตรฐานนี้ช่วยคลาดเคลื่อนทางการค้า สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนและผู้บริโภค สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ยังได้ลงนามพิธีสารกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 ฉบับสำคัญ ฉบับแรกกำหนดมาตรฐานสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกทุเรียนสดจากไทยไปจีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสินค้าที่ด่านนำเข้า ลดความเสี่ยงจากการระงับการนำเข้า และสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่นักเกษตรในระยะยาว
พิธีสารฉบับที่สองเปิดตลาดการส่งออกสละสดจากประเทศไทยสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ คาดการณ์ว่า此举จะสร้างมูลค่าการส่งออกอย่างน้อย 76 ล้านบาทต่อปี ช่วยเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้ไทยในมหาตลาดที่มีกำลังซื้อสูง ลดความเสี่ยงจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำในประเทศ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการเพาะปลูกและโรงคัดบรรจุให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้นำเข้าระดับชั้นนำของโลก
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์และอาหารเชิงยุทธศาสตร์
กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยครอบคลุมถึงการลงทุน การค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม และกฎระเบียบ รวมถึงการพัฒนาการผลิตและรีไซเคิลแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์อัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
การร่วมมือครั้งนี้เปิดโอกาสให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มการดึงดูดนักลงทุนไทยให้เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ระดับโลก รักษาฐานการผลิต และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อย่างยั่งยืน
กระทรวงสาธารณสุขของไทยยังได้ลงนามในเอกสารกรอบการดำเนินงานกลไกความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหารนำและส่งออกสำหรับประเทศภายใต้อริยธรรมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ด้านความปลอดภัยอาหารระหว่างไทย จีน และประเทศอื่นๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทย ขจัดอุปสรรคด้านมาตรฐานสินค้า และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยในอนาคต
พัฒนาทักษะอาชีพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของเยาวชนไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านประสบการณ์ฝึกปฏิบัติจริง
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย ยังได้ทำหนังสือแลกเปลี่ยนกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เกี่ยวกับจำนวนเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานกงสุล ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและดูแลช่วยเหลือประชาชนทั้งสองประเทศ รองรับขยายตัวด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเดินทางระหว่างไทยกับจีนอย่างเต็มรูปแบบ
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy