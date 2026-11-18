ไทย-ลาว ดันกลไกคุ้มครองเด็กข้ามแดน ประชุมคู่ขนานเวทีโลกมะนิลา
ผู้ช่วย รมต.พม. นำคณะไทยพบผู้แทนลาว ประสานส่งต่อเด็กข้ามพรมแดน คู่ขนานการประชุมยุติความรุนแรงเด็กระดับโลก ที่กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ระหว่าง 18-19 พ.ย. 69
นางสาวชนก จันทาทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย ดร.อเนกชัย เรืองรัตนากร ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการ พม. ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับโลก ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อหารือเรื่องมาตรการคุ้มครองเด็กระหว่างประเทศ โดยได้รับมอบหมายโดยตรงจาก นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นผู้แทนหลักในการขับเคลื่อนวาระสำคัญนี้
ประชุมยุติความรุนแรงเด็กระดับโลกที่มะนิลา
การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็ก (Second Global Ministerial Conference on Ending Violence Against Children: GMC) จัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2569 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเวทีสำคัญที่ประเทศไทยในฐานะภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ เข้าร่วมเพื่อผนึกกำลังร่วมกับนานาประเทศทั่วโลกAlso readดิจิทัลครบวงจร! รัฐบาลเปิดภาษีออนไลน์ผ่านเป๋าตัง เตรียมเพิ่มต่อใบขับขี่–จดทะเบียนรถ ปี 69
วัตถุประสงค์หลักของการประชุมครั้งนี้คือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปกป้องเด็ก กำหนดแนวทางยกระดับมาตรการความปลอดภัย และขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน โดยผู้แทนไทยนำโดย นางสาวชนก จันทาทอง และ ดร.อเนกชัย เรืองรัตนากร ได้เข้าร่วมเสวนาในเวทีหลักนี้เพื่อสะท้อนแนวทางปฏิบัติของไทยต่อเวทีโลก
สร้างความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว คุ้มครองสวัสดิภาพ
ในระหว่างการเข้าร่วมประชุมระดับโลก นางสาวชนก จันทาทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดตารางการประชุมทวิภาคีกับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีการเจรจากับท่านหมอนทอง อินทวงศ์ รองหัวหน้าห้องการ ประจำกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว และท่านวันธนา อินโลกัม สมาชิกคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ประจำสปป.ลาว เพื่อสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม
จุดมุ่งหมายของการเจรจาในครั้งนี้คือการจัดวางกลไกการประสานงานและส่งต่อเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ซึ่งครอบคลุมกระบวนการคัดกรอง การดูแลเบื้องต้น และการส่งกลับหรือส่งต่อเข้าสู่ระบบสวัสดิการสังคมอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
นอกจากกลไกการส่งต่อเด็กแล้ว การประชุมยังครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงลึกด้านการคุ้มครองเด็ก และการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กในระดับปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทั้งสองประเทศมีความพร้อมและมาตรฐานเดียวกันในการรับมือกับกรณีเด็กเปราะบางหรือตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง
อีกทั้งทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงแผนการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนของประเทศไทยและสปป.ลาว เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนตั้งแต่อายุน้อย โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและไร้ความรุนแรงในอนาคต
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