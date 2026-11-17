ไทย-สหรัฐฯบรรลุหลักการค้าสำคัญ เปิดทางลดภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ
ไทยและสหรัฐฯบรรลุข้อสรุปสาระสำคัญในการเจรจาการค้า เปิดทางไทยลดภาษีสินค้าสหรัฐฯ ขณะทรัมป์ยืนยันไทยยกเลิกภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ พร้อมมุ่งลงนามข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ไทย และสหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อสรุปในสาระสำคัญของการเจรจาการค้า โดยทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมที่โซแลร์ รีสอร์ท ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวาระการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 49 ข้อสรุปนี้ชี้ให้เห็นถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคี
แม้เอกสารที่ลงนามในครั้งนี้จะเป็นเพียงแถลงการณ์ร่วม ไม่ใช่ข้อตกลงการค้าฉบับสมบูรณ์ที่ผูกพันทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ แต่ทั้งสองฝ่ายได้ระบุร่วมกันว่าจะจัดทำร่างข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จและพร้อมสำหรับพิธีลงนามภายในเวลาอันใกล้นี้ คือภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าAlso readAIS SIAM ร่วม PMCU จัด Happy Tuesday ผ่าน CUNEX
รายละเอียดการเจรจาและหลักเกณฑ์การค้า
กระบวนการหลังจากนี้ทั้งสองประเทศจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายภายในของแต่ละฝ่าย เพื่อให้การลงนามในข้อตกลงการค้าฉบับสมบูรณ์สามารถทำได้จริงตามแผนที่วางไว้ ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดของทั้งสองฝ่ายในการปิดบทสนทนาที่ยืดเยื้อ
การเจรจาในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคการผลิต ผู้ส่งออก และธุรกิจต่างๆ ที่พึ่งพาลำดับห่วงโซ่อุปทานระหว่างสองประเทศ โดยมีประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราภาษีศุลกากรและข้อยกเว้นต่างๆ ที่จะเป็นตัวกำหนดโอกาสในการเข้าถึงตลาดของสินค้าไทยไปยังสหรัฐอเมริกา
มูลค่าทางการค้าระหว่างสองประเทศมีมูลค่าสูงถึง 2.37 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 74,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นและผลกระทบที่กว้างขวางของการตัดสินใจทางการเมืองต่อเศรษฐกิจของทั้งสองชาติ
จุดยืนของผู้นำทั้งสองฝ่าย
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม โดยเปิดเผยว่า ไทยจำเป็นต้องยอมประนีประนอมในบางจุดของการเจรจาเพื่อให้สามารถรักษาตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทยได้ ซึ่งก็คือตลาดสหรัฐอเมริกา
นายสีหศักดิ์กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า ทุกฝ่ายต้องยอมเสียสละและประนีประนอมกันบ้าง แต่สิ่งนี้ทำได้อย่างไร เพราะสหรัฐอเมริกาคือตลาดขนาดใหญ่ที่ไทยไม่สามารถปฏิเสธหรือเมินเฉยต่อความต้องการได้ จึงจำเป็นต้องหาจุดร่วมที่เหมาะสม
ด้านนายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้กล่าวในการแถลงข่าวเช่นกันว่า ไทยได้ตกลงที่จะยกเลิกภาษีทั้งหมดสำหรับสินค้าที่ส่งออกจากสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายสหรัฐฯ ได้ผลักดันและเรียกร้องมาเป็นเวลานานแล้วในการเจรจาครั้งนี้
นอกจากการลดภาษีแล้ว ทรัมป์ยังระบุว่าไทยจะทำการขจัดอุปสรรคสำคัญที่มิใช่ภาษี (Non-tariff barriers) สำหรับสินค้าหลายกลุ่มอีกด้วย ซึ่งถือเป็นการเปิดกว้างทางการค้าที่สำคัญสำหรับภาคเอกชนสหรัฐฯ
ผลกระทบต่อการค้าและทิศทางในอนาคต
กรอบการค้าที่ทั้งสองประเทศเคยประกาศไว้เมื่อปี พ.ศ. 2568 ระบุว่าไทยมีแผนที่จะยกเลิกภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกจากสหรัฐฯ ประมาณร้อยละต่างๆ ซึ่งการเจรจาในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านั้นให้เป็นจริง
การลดอุปสรรคทางการค้าในครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในสหรัฐอเมริกา ช่วยให้ผู้ส่งออกไทยสามารถขยายส่วนแบ่งทางการค้าได้มากขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่เอื้ออำนวย
อย่างไรก็ตาม การรอคอยยังดำเนินต่อไปในขณะที่ฝ่ายกฎหมายและนักเจรจาของทั้งสองประเทศทำงานอย่างหนักเพื่อยกร่างเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนเพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้
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