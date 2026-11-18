ไทยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาบริหาร ITU วาระ 4 ปี ชัยชนะ diplomacy พล.ต.อ.ณัฐธร
ประเทศไทยชนะใจนานาชาติได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาบริหารสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) วาระปี 2027-2030 ด้วยคะแนนท่วมท้น จากความพยายามของคณะผู้แทนไทย นำโดยพล.ต.อ.ณัฐธร
ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการทูตโทรคมนาคมเมื่อได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาบริหารของ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) วาระ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2027 ไปจนถึงปี 2030 โดยผลการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2026 ณ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ ซึ่งเป็นสถานที่จัด การประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ของ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ประจำปี 2026 หรือ PP-26
ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ด้วยคะแนนนำโด่ง
คณะผู้แทนไทยที่นำโดย พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย สามารถบรรลุภารกิจสำคัญในการรักษาที่นั่งของประเทศไทยในสภาบริหาร ITU ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ประเทศไทยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากประเทศสมาชิกทั่วโลก โดยคว้าคะแนนรวมไปถึง 139 คะแนน จากจำนวนประเทศสมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 177 ประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทและอิทธิพลของไทยในเวทีโลกอย่างชัดเจนAlso readเร่งจัดระเบียบ 'ดอยหว่าวาโจ' ทำราว-เชือกกั้น ป้องกันเหตุซ้ำรอย
ภารกิจกำหนดนโยบายเทคโนโลยีก้าวหน้า
ไม่เพียงแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหารเท่านั้น แต่ในระหว่างการประชุมดังกล่าว คณะผู้แทนไทยยังมีส่วนร่วมสำคัญในการร่วมพิจารณากำหนดกรอบนโยบายทั่วไป แผนยุทธศาสตร์ และแผนการเงินของ ITU สำหรับระยะเวลาระหว่างปี 2028 ถึงปี 2031 ซึ่งการมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้มีความสำคัญต่อทิศทางของโลกดิจิทัลในอนาคตอย่างมาก
ไทยได้ขับเคลื่อนวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แห่งชาติโดยตรง ได้แก่ ประเด็นด้านการจัดสรรคลื่นความถี่ การจัดการวงโคจรดาวเทียม มาตรฐานทางเทคนิค และเทคโนโลยีเกิดใหม่อย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศไทยให้แข็งแกร่งทัดเทียมประเทศชั้นนำอื่นๆ ในเวทีโลก
บทบาทสำคัญของพล.ต.อ.ณัฐธร และ กสทช.
ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทและความเชี่ยวชาญของ พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร และทีมผู้เชี่ยวชาญจาก กสทช. ในการเจรจาและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศสมาชิกทั่วโลก การที่ไทยได้กลับเข้ามาอยู่ในสภาบริหารอีกครั้งหลังจากที่หมดวาระ แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและมาตรฐานของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการสื่อสารของไทยที่ได้ยกระดับขึ้นสู่มาตรฐานสากล
ผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลไทย
การที่ไทยเป็นสมาชิกสภาบริหาร ITU ในวาระปี 2027-2030 จะมีผลกระทบเชิงบวกโดยตรงต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลและโทรคมนาคมในประเทศ การได้มีที่นั่งในสภาบริหารช่วยให้ไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้รวดเร็วกว่าประเทศอื่น มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานสากลที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และช่วยป้องกันปัญหาข้อพิพาททางการค้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากมาตรฐานที่ไม่สอดคล้องกัน
อนาคตโทรคมนาคมไทยในเวทีโลก
ชัยชนะครั้งนี้เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ในการร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทยให้ทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้น ในระยะยาวการมีบทบาทใน ITU จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติมายังประเทศไทย เนื่องจากนักลงทุนมั่นใจในเสถียรภาพและกฎระเบียบด้านโทรคมนาคมที่สอดคล้องกับมาตรฐานโลก ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
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