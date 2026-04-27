ไทยโชว์ผลงานปราบละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หวังหลุดบัญชีเฝ้าระวังสหรัฐฯ

ไทยโชว์ผลงานปราบละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หวังหลุดบัญชีเฝ้าระวังสหรัฐฯ
ทรัพย์สินทางปัญญาละเมิดลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกา
📆4/27/2026 9:29 AM
📰PostToday
รัฐบาลไทยรายงานผลการจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 ได้ถึง 332 คดี มูลค่าของกลางกว่า 2.3 พันล้านบาท มุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสหรัฐฯ และผลักดันให้ประเทศไทยหลุดจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในการปราบปรามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 ที่ผ่านมา โดยสามารถดำเนินคดีได้ถึง 332 คดี คิดเป็นค่าเฉลี่ยมากกว่า 40 คดีต่อเดือน และสามารถยึดของกลางได้รวมทั้งสิ้น 1.

36 ล้านชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 2,300 ล้านบาท ความสำเร็จในการปราบปรามครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นความหวังในการผลักดันให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติและคู่ค้าทั่วโลก การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ ได้แก่ การปกป้องผู้บริโภคจากสินค้าปลอมแปลง โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ การสร้างความเป็นธรรมทางการค้าให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และการวางรากฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในระยะยาวเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรม การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจึงไม่ใช่เพียงแค่การบังคับใช้กฎหมาย แต่เป็นการยกระดับมาตรฐานของประเทศให้สอดคล้องกับสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติ กระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ เพื่อเข้าร่วมงาน SelectUSA Investment Summit 2026 และหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ โดยจะนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นหลักฐานสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความจริงจังของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การหารือจะครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น มาตรา 301 ซึ่งเป็นกฎหมายการค้าของสหรัฐฯ ที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมทางการค้าของประเทศคู่ค้า รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกิน และการใช้แรงงานบังคับ รัฐบาลไทยมีความเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจะนำไปสู่การปรับปรุงสถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของนักลงทุนและคู่ค้าทั่วโลกในระยะยาว การหลุดจากบัญชีเฝ้าระวังของสหรัฐฯ จะเป็นผลดีต่อการลงทุนและการค้าของประเทศไทยอย่างมา

