ไทยเบฟเปิดบูทในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 ดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก

ไทยเบฟร่วมงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 ด้วยบูทที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมจาก 4 กลุ่มธุรกิจ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอาเซียน และสร้างโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักลงทุนนานาชาติ
บริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยเบฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนด้วยการร่วมจัดแสดงบูทในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค บูทของ ไทยเบฟ ได้รับความสนใจจาก นักลงทุน ผู้ประกอบการ พันธมิตรทางธุรกิจ และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมชมบูทและร่วมเจรจาธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดงาน ไทยเบฟ นำเสนอผลิตภัณฑ์และ นวัตกรรม เครื่องดื่มและอาหารจาก 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสุรา กลุ่มธุรกิจเบียร์ กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และกลุ่มธุรกิจอาหาร โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจได้นำเสนอสินค้าที่หลากหลายและตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัย อาทิ เครื่องดื่มเกรดพรีเมียมที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง อาหารพร้อมรับประทานที่สะดวกและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ รวมถึง นวัตกรรม ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในบูทของ ไทยเบฟ ยังได้จัดกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและมีส่วนร่วมให้กับผู้เข้าชม เช่น การชิมสินค้า การสาธิตการปรุงอาหาร และการจับรางวัลสุดพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีโซนเจรจาธุรกิจแบบส่วนตัวสำหรับ นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจที่ต้องการพูดคุยถึงโอกาสในการร่วมมือในอนาคต ความคึกคักของบูท ไทยเบฟ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในแบรนด์และศักยภาพการเติบโตในตลาดโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มและอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการจัดงาน ไทยเบฟ ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญหลายท่านที่มาเยี่ยมชมบูท อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ดร.
กิริฎา เภาพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกลินท์ สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงนายฌอน เค.
โอนีล เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายอดัม แบรนสัน ผู้แทนระดับสูงจากองค์กรระหว่างประเทศ การมาเยือนของบุคคลสำคัญเหล่านี้เป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของไทยเบฟในฐานะผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยและภูมิภาค ไทยเบฟยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับพันธมิตรและชุมชน การเข้าร่วมงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการขยายเครือข่ายการค้าสู่เวทีโลก แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับนักลงทุนและผู้บริโภคทั่วโลกอีกด้วย ไทยเบฟเชื่อว่าการร่วมมือกันในระดับนานาชาติจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างอนาคตที่สดใสให้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโล
ไทยเบฟ THAIFEX ANUGA ASIA นักลงทุน นวัตกรรม
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ไทยโคโคนัทกลับมาบุกตลาดในประเทศหลัง 12 ปี ด้วยเครื่องดื่มสุขภาพ Hydaily และ Thai Cocoบริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) ผู้ส่งออกมะพร้าวไทยมากกว่า 90% ไปยังเกือบ 100 ประเทศ ตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและเปิดตัวแบรนด์เครื่องดื่มสุขภาพ Hydaily และ Thai Coco ที่งาน THAIFEX‑ANUGA ASIA 2026 เพื่อตอบสนองแนวโน้มเครื่องดื่มสุขภาพที่เติบโตทั่วโลกและดึงดูดผู้ซื้อจากยุโรป สหรัฐอเมริกาและเอเชีย
Read more »
ฮอกกี้ฉาว นักกีฬาต่างชาติทำร้ายเปาไทย ศึกแบงค็อกฟลายไอซ์ฮอกกี้ทัวร์นาเมนท์ 2026วงการฮอกกี้น้ำแข็งฉาวอีก เกิดเหตุการณ์นักกีฬาต่างชาติใช้ความรุนแรงกับกรรมการชาวไทย ในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง Bangkok Fly Ice Hockey Tournament 2026 (แบงค็อก ฟลาย ไอซ์ ฮอกกี้ ทัวร์นาเมนท์ 2026) จนคลิปเผยแพร่ไปทั่ววงการ
Read more »
MONOMAX SPORTS ดันเรตติ้งพุ่งอันดับ 1 หลังยิงสดศึก VNL 2026จับตากับการพลิกเกมครึ่งปีหลังครั้งสำคัญของช่อง MONOMAX SPORTS หลังรีแบรนด์สถานีครั้งใหญ่ ชูสัดส่วนคอนเทนต์กีฬาสูงถึง 60% พร้อมประกาศจุดยืนสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำคอนเทนต์กีฬาของประเทศไทย โดยประเดิมสนามด้วยมหกรรมลูกยางระดับโลก การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 หรือ Volleyball Nations League 2026 (VNL...
Read more »
ซูซูกิจัดประชุม Suzuki Asia Distributors' Meeting 2026 ตอกย้ำความเชื่อมั่นการดำเนินธุรกิจในไทยบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ Suzuki Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุม Suzuki Asia Distributors' Meeting 2026
Read more »
ENTEC นำพา ASIA Sustainable Energy Week 2026 สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานยั่งยืนในเอเชียงาน Asia Sustainable Energy Week 2026 ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมศรีกิติ์ กรุงเทพฯ 1‑3 ก.ค. 2569 นำเสนอเทคโนโลยี พลังงานสะอาด และโอกาสการลงทุนระดับภูมิภาค พร้อมเสวนาเชิงลึกเกี่ยวกับเชื้อเพลิงยั่งยืนและการร่วมมือระดับนานาชาติ
Read more »
ส่องเวที “The Renewable Energy Asia Conference 2026” จุดนัดพบพลังงานสะอาดโลกThe Renewable Energy Asia Conference 2026 ศูนย์รวมเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคต ตั้งแต่ไฮโดรเจน CCUS เชื้อเพลิงยั่งยืน สู่อาคารสีเขียว ขับเคลื่อน Net Zero ผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาค
Read more »