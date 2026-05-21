ไทยเผชิญภาวะ K-Shaped Recovery หลังจากที่ขยายตัวดีในไตรมาสแรก

เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญภาวะ K-Shaped Recovery หลังจากที่ขยายตัวดีในไตรมาสแรก โดยมีกลุ่มทุนใหญ่และอุตสาหกรรมไฮเทคที่ได้ประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุน ส่วนขาลงที่ปักหัวลงคือคนตัวเล็ก SMEs และแรงงานอิสระที่กำลังขาดสภาพคล่องและไร้กำลังซื้อ
ตัวเลขล่าสุดจาก สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช. ) รายงานว่า เศรษฐกิจ ไทยไตรมาส 1/2569 ขยายตัวได้ดีที่ 2.8 % เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ที่โตเพียง 2.5 % ภาพรวมนี้ส่งผลให้ ณ พ.
ค. 2569 "รายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนไทย" ดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ 282,024.4 บาทต่อคนต่อปี ขยับขึ้นจากช่วงต้นปีอย่างเห็นได้ชัด ซ้ำยังมีข่าวดีสะท้อนผ่านตลาดแรงงานที่มีผู้มีงานทำพุ่งสูงถึง 41.94 ล้านคน (โต 4.7%) ขณะที่ภาคเกษตรกลับมาพลิกเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 9 ไตรมาส หันไปดูฝั่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ยอดการส่งออกสินค้าไฮเทค ยังคงไปได้ดี มีการแจ้งขยายกิจการถล่มทลายถึง 106 โรงงาน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 82.8 % ผ่านการอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้าสู่ระบบสูงถึง 1.52 แสนล้านบาท โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องจักรกล พลาสติก อาหาร และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเม็ดเงินก้อนนี้กวาดการจ้างงานไปได้ถึง 99.3% ของแรงงานในกลุ่มขยายกิจการทั้งหม
เศรษฐกิจไทย K-Shaped Recovery กลุ่มทุนใหญ่ อุตสาหกรรมไฮเทค คนตัวเล็ก Smes แรงงานอิสระ หนี้สินครัวเรือน ต้นทุนพลังงาน โลจิสติกส์ ราคาพลังงาน ค่าขนส่ง สินค้าส่งออกไทย ยางพารา ยานยนต์ แอร์
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
กสิกรไทย แจ้งผลประกอบการ ปี 66 โกยกำไร 42,405 ล้านบาทนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2566 ยังคงขยายตัวในลักษณะไม่ทั่วถึง (K-Shaped Recovery) โดยการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว...
Read more »
เศรษฐกิจไทย K-Shaped ฟื้นตัวไม่ทั่วถึง ธนาคารไทยยืนหยัดประคอง SMEs-ลูกค้ารายย่อยต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และไม่ทั่วถึง แบงก์ชาติ-กกร.-ศูนย์วิจัยกสิกรไทยย้ำ กลุ่ม K-ขาล่าง ต้องได้รับการดูแลประคับประคองให้สามารถกลับมาแข่งขันได้ ภาคธนาคารไทยลุยมาตรการเชิงรุกช่วยเหลือลูกค้าต่อเนื่อง
Read more »
กสิกรไทยโชว์กำไรปี 67 ทะลุ 4.8 หมื่นล้านบาทนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2567 ยังมีสัญญาณฟื้นตัวไม่ทั่วถึง (K-Shaped Recovery) แม้ในภาพรวมสามารถประคองการขยายตัวไว้ได้ในระดับที่สูงกว่าปี 2566 โดยภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าบางหมวดที่ได้รับอานิสงส์จากวัฏจักรสินค้าเทคโนโลยีขยายตัวได้ดี แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรม การลงทุนภาคเอกชน...
Read more »
เศรษฐกิจแบบ K-Shaped ทำไมคนรวย ยิ่งรวยขึ้น คนจนถูกทิ้งไว้ข้างหลังK-Shaped Economy คำตอบของวิกฤติความเหลื่อมล้ำ ทำไม ‘คนรวย’ ยิ่งรวยขึ้น ท่ามกลางค่าครองชีพที่พุ่งสูงสวนทางค่าจ้าง กดดัน ‘คนจน’ ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
Read more »
UOB ชี้ปี 69: ลงทุนต้องปรับเกมรับ AI สร้างรายได้จริง พร้อมกระจายพอร์ตรับความผันผวนUOB เผยปี 2569 เศรษฐกิจฟื้นตัวแบบ K-shaped หนุน AI เป็นแกนหลัก แนะลงทุนในเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริง พร้อมกระจายพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยง
Read more »
เจาะลึกเศรษฐกิจโลก 2026 จุดเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Real-world AIปี 2569 คือจุดเปลี่ยนผ่านที่ AI จะเข้าสู่การใช้งานจริงเพื่อสร้างรายได้ วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจ K-shaped และกลยุทธ์การลงทุนในอุตสาหกรรม New S-Curve
Read more »