ไทยเตือนพม่าลดการโจมตีใกล้ชายแดนหลังเครื่องระเบิดใส่บ้านแม่สามแลบ
สุรศักดิ์ พิมพ์ทอง แถลงพบปะรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมา ชี้การโจมตีข้ามชายแดนที่แม่สามแลบกระทบชาวไทย เร่งเจรจาป้องกันเหตุซ้ำซ้อนและคุ้มครองพลเรือน
กระทรวงการต่างประเทศ ของไทยได้เร่งดำเนินการเจรจาทางทูตอย่างเข้มข้นเพื่อลดความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา หลังจากเกิดเหตุโจมตีทางอากาศที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ชายแดนของไทย โดยนาย สุรศักดิ์ พิมพ์ทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ ของไทย ได้เปิดเผยแผนการพบปะหารือกับนาย ติน หม่อง สเว รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ เมียนมาอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 พฤศจิกายน เพื่อหารือถึงมาตรการป้องกันไม่ให้ปฏิบัติการทางทหารส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังประชาชนชาวไทย
สถานการณ์ปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการเจรจากับนายมิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานั้น อยู่ระหว่างการประสานงานเรื่องเหตุการณ์โจมตีของกองทัพเมียนมาที่ส่งผลกระทบข้ามชายแดนมายังฝั่งไทย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนAlso readว้าวุ่นทั้งสำนักงาน เช็กมือถือ จนท. 'อบต.กุดจอก' ล่ามือโพสต์ด่านักข่าว
รายละเอียดปฏิบัติการทางทหารและการกระทบข้ามชายแดน
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด พบว่ากองทัพเมียนมามีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเพื่อโจมตีฐานที่มั่นของกองกำลังกะเหรี่ยงเคเอ็นยู (KNU) ในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านแม่สามแลบ แรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดที่กระจายไปทั่วบริเวณดังกล่าวได้ส่งผลกระทบมายังฝั่งไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและอาคารสาธารณะในเขตพื้นที่โดยรอบเป็นจำนวนประมาณ 17 แห่ง ซึ่งเป็นตัวเลขที่ชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตประจำวันของประชาชน
เหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ภาครัฐไทยต้องเข้าแทรกแซงโดยด่วน นายพงศพิพัฒน์ มีเบญจมาศ นายกองการปกครองส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี เรืองร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการเจรจาโดยตรงกับฝ่ายเมียนมา เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรการป้องกันไม่ให้ปฏิบัติการทางทหารเกิดขึ้นใกล้แนวชายแดนจนส่งผลกระทบต่อประชาชนไทยหรือสร้างความเสียหายแก่อุปโภคและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
จุดยืนของนักการทูตไทยต่อการละเมิดอธิปไตย
นายสุรศักดิ์ พิมพ์ทอง ได้ให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนในช่วงที่อยู่ในการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งว่า ตนเองได้โทรศัพท์ไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาซึ่งขณะนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการเยือนประเทศเบลารุส โดยในบทสนทนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้แสดงความกังวลอย่างสูงสุดต่อการปฏิบัติการทางทหารของรัฐบาลเมียนมา และการปฏิบัติการของกำลังทหารเมียนมากองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย
นอกจากผลกระทบต่อทรัพย์สินแล้ว ยังมีการยืนยันว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดในเหตุการณ์ดังกล่าว นายสุรศักดิ์ฯ ระบุชัดเจนว่าในการหารือได้ตกลงกันว่าปฏิบัติการทางทหารใดๆ ของเมียนมากไม่ควรส่งผลกระทบกับไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่องบินโจมตีฐานปฏิบัติการ ซึ่งควรดำเนินการให้อยู่ห่างจากชายแดนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสร้างแนวกันชนที่ปลอดภัยสำหรับประชากรสองฝั่งแม่น้ำ
ผลกระทบเชิงรุกและขั้นตอนต่อไปในการเจรจา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเน้นย้ำว่า การใช้กำลังทางทหาร โดยเฉพาะการใช้เครื่องบินโจมตี ควรดำเนินการให้อยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยมากที่สุด เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ไทยจะผลักดันให้เกิดเป็นความตกลงในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าความสงบสุขบริเวณชายแดนจะคงอยู่และประชาชนจะได้รับสิทธิในความปลอดภัย
ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาได้รับทราบข้อกังวลของฝ่ายไทยอย่างเป็นทางการและระบุว่า จะนำเรื่องดังกล่าวรายงานให้ผู้ปกครองเมียนมารับทราบโดยตรง พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาเมียนมาพยายามหลีกเลี่ยงปฏิบัติการที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่อไปคือการติดตามผลจากการหารือในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามความตกลงหรือไม่
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics