ไทยเปิดรับเทคโนโลยีแก้ไขยีนยกระดับการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต
สมาคมอารักขาพืชไทยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีแก้ไขยีนร่วมกับวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก
นายสมศักดิ์ มองว่า เทคโนโลยีแก้ไขยีน เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับภาคเกษตรไทย โดยต้องตอบโจทย์แรงกดดันจากตลาดส่งออกและกฎระเบียบที่เข้มงวดเรื่องสารตกค้างในปัจจุบัน
สถานการณ์ปัจจุบันบังคับให้ผู้ผลิตต้องพัฒนาศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานในอัตราต่ำ และสลายตัวได้รวดเร็วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนAlso readแคสเปอร์สกี้ เตือนธุรกิจค้าปลีกเอเชียแปซิฟิกระวังภัยไซเบอร์จู่โจมระบบตู้แช่
บทบาทเทคโนโลยีแก้ไขยีนต่อภาคการเกษตร
เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยพัฒนาพืชให้มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อม โรค หรือแมลงบางชนิดตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางของกระบวนการผลิต
แม้เทคโนโลยีจะไม่สามารถทดแทนการจัดการศัตรูพืชได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากศัตรูพืชมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลิตผลที่มีคุณภาพได้
แนวทางจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
สมาคมอารักขาพืชไทยสนับสนุนการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่ครอบคลุมตั้งแต่การปรับปรุงดิน การเลือกพื้นที่และเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม ไปจนถึงการใช้วิธีป้องกันหลายรูปแบบร่วมกัน
การใช้สารเคมีต้องทำเมื่อจำเป็นหรือเมื่อความเสียหายถึงระดับเศรษฐกิจเท่านั้น ไม่ใช่การใช้แบบพร่ำเพรื่อ ซึ่งการนำเมล็ดพันธุ์ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีแก้ไขยีนมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวทางนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจัดการศัตรูพืช
โอกาสทางการแข่งขันและมาตรฐานสินค้าเกษตร
บริษัทผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกต่างกำหนดทิศทางวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานนี้ หากผลิตภัณฑ์ใดไม่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนก็มีโอกาสถูกคัดออกตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับการปรับแต่งพันธุกรรม
สิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกที่ต้องเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงตามต้องการ
การศึกษาด้านวิชาการและสังคมไทย
กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษา และนักวิจัยไทยกำลังศึกษาข้อมูลทั้งด้านวิชาการและมิติทางสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อเทคโนโลยีเหล่านี้ให้มากขึ้น
ขณะที่หลายประเทศเริ่มนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้อย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงควรเปิดรับและพิจารณาเทคโนโลยีแก้ไขยีนอย่างรอบด้านเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันที่ยั่งยืน
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในงานมหกรรมพืชสวนโลก
สมาคมอารักขาพืชไทยร่วมกับเครือข่ายรวม 6 สมาคมสนับสนุนการจัดสวนองค์การในงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรในรูปแบบที่น่าสนใจ
การจัดนิทรรศการรวมถึงสวนน้ำที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสายน้ำ สวนพืชอาหารหลัก และโดมนิทรรศการปรับอากาศที่แสดงภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการปลูกพืชพร้อมกิจกรรมสำหรับเด็กและบริการชิมกาแฟ แท็กที่เกี่ยวข้อง
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