ไทยเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจพลังงานระดับชาติ-ระดับโลกพร้อมต่อสู้วิกฤตระดับโลก

ไทยเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจพลังงานระดับชาติ-ระดับโลก พร้อมทำงานอย่างเต็มที่ในการต่อสู้วิกฤตพลังงานโลก โดยรัฐบาลไทย ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและดูแลค่าครองชีพของประชาชน โดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงาน และเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต รัฐบาลไทยเร่งแสวงหาความร่วมมือ เพื่อกระจายแหล่งนำเข้า และเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการรองรับผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำมันสำรอง การกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว ควบคู่กับการเพิ่มกำลังการกลั่นภายในประเทศ การใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและกระจายพลังงานทั่วประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก และขยายมาตรการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย
อำนวยการ IEA พร้อมชื่นชมแนวทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทย ซึ่งถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทพลังงานโลกที่กำลังเผชิญความท้าทาย ซึ่งรัฐบาลไทยเร่งแสวงหาความร่วมมือเพื่อกระจายแหล่งนำเข้าและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ดำเนินมาตรการรองรับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโลก การกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำมันสำรอง การเพิ่มกำลังการกลั่นภายในประเทศ การใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและกระจายพลังงานทั่วประเทศ ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก และขยายมาตรการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย นายกรัฐมนตรีได้ให้ความมั่นใจว่าไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือกับ IEA ในทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาข้อตกลงด้านความมั่นคงทางพลังงาน การหารือเชิงนโยบายและการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน พร้อมร่วมงาน GASTech 2026 ที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนกันยายนนี้ งานดังกล่าวเป็นงานนิทรรศการและการประชุมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว ไฮโดรเจน และพลังงานทางเลือ
