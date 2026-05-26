ไทยแลนด์ชุดใหญ่ร่วมประชุมโต๊ะกลมกับผู้บริหารระดับสูงจาก 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศส

📆5/26/2026 4:03 AM
📰PostToday
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำทีมไทยแลนด์ชุดใหญ่ เดินทางไปฝรั่งเศส เพื่อร่วมประชุมโต๊ะกลมกับผู้บริหารระดับสูงจาก 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศส เพื่อดึงเทคโนโลยีและเครือข่ายอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเข้ามาต่อยอดฐานการผลิตของไทย

การลงทุนที่สำคัญประกอบด้วยการตั้งศูนย์การบินดิจิทัล, ฐานการผลิตแว่นตาอัจฉริยะ (AI Glasses), และโรงงานวัสดุสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า มีการเสนอความร่วมมือเพื่อยกระดับความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศ และพัฒนาระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล (Digital ID) ของภาครัฐ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำทีมไทยแลนด์ชุดใหญ่ เดินทางไปฝรั่งเศส เพื่อร่วมประชุมโต๊ะกลมกับผู้บริหารระดับสูงจาก 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศส เพื่อดึงเทคโนโลยีและเครือข่ายอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเข้ามาต่อยอดฐานการผลิตของไทย ท่ามกลางกระแสการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลก ( Supply Chain Dynamic ) ครั้งใหญ.

Thai-France Relations Supply Chain Dynamic Digital ID Cybersecurity AI Glasses

 

