ไทยเตรียมยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทย เพื่ออยู่รอดในตลาดโลก

รัฐมนตรีวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทุเรียนไทยเพื่อเป็นตัวชี้ชวนให้ประเทศคู่ค้าเลือกซื้อในตลาดโลกและต่อยอดการส่งออกภายในประเทศในปีนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสื่อมวลชนและยกระดับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เกษตรกรและผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงสหกรณ์เกษตรและสหกรณ์เกษตรและสหกรณ์เกษตรนโยบายเกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรและสหกรณ์พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ติดตามสถานการณ์ ส่งออกทุเรียน และ มาตรการควบคุมคุณภาพผลไม้ เพื่อเร่งยกระดับมาตรฐาน ทุเรียนไทย ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดโลกรัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออก ทุเรียนไทย ปีนี้ให้มีมูลค่าทะลุ 150,000 ล้านบาท โดยมองว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นปัจจัยชี้ขาดในการรักษาตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยนายสุริยะ กล่าวว่า วันนี้การแข่งขันของประเทศผู้ส่งออกไม่ได้วัดกันเพียงเรื่องราคา แต่แข่งขันกันที่มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ระบบตรวจสอบย้อนกลับ และความน่าเชื่อถือของสินค้า ‘ ทุเรียนไทย ไม่ใช่เพียงสินค้าเกษตร แต่เป็น เศรษฐกิจ สำคัญที่เชื่อมโยงรายได้เกษตรกร ผู้ส่งออก โลจิสติกส์ และภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดโลก’ ข้อมูลล่าสุด ไทย ส่งออกทุเรียน สดแล้วกว่า 28,500 ชิปเมนต์ ปริมาณรวมกว่า 460,000 ตัน มูลค่ากว่า 52,500 ล้านบาท สะท้อนความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังมีต่อ ทุเรียนไทย อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยอมรับว่า ปัญหาทุเรียนอ่อน การตรวจพบศัตรูพืช สารตกค้าง รวมถึงสาร Basic Yellow 2 (BY2) ยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะตลาดจีนที่เข้มงวดมาตรฐานมากขึ้นดังนั้นจึงได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรยกระดับมาตรการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มข้น ภายใต้นโยบาย ‘4 ไม่’ ได้แก่ ไม่อ่อน ไม่หนอน ไม่สวมสิทธิ์ และไม่มีสารตกค้าง ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกการส่งออกตลอด 24 ชั่วโมง ประเทศคู่ค้ายังคงเป็นปัญหาสำคัญ ดังนั้นไทยจึงได้ใช้วิถีทางใหม่หลายการ เพื่อยกระดับมาตรฐานตัวเองในอนาคต มาตรการสำคัญประกอบด้วย การเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้า การเร่งเชื่อมระบบ e-Phyto และ TAS-License เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ลดความซ้ำซ้อน และลดปัญหาสินค้าติดค้างหน้าด่าน รวมถึงการยกระดับห้องปฏิบัติการตรวจสารตกค้างตามข้อเสนอแนะของจีน พร้อมกันนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังเปิดตัวแปลงต้นแบบ ‘สวนทุเรียนคุณภาพ’ ที่มุ่งลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร โดยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ชีวภัณฑ์ และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อยกระดับผลไม้ไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและแนวโน้มตลาดโลกสีเขีย.
