ไทยเผชิญปัญหาขยะแผงโซลาร์เซลล์-แบตเตอรี่ EV หากไม่จัดการดี

นโยบายพลังงานสะอาดอาจทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปริมาณขยะแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ตามกระแสการใช้พลังงานสะอาดและยานยนต์ EV ที่ผ่านมา ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ ร่างพ.ร.บ.การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน มีหลักการคือ บังคับให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องรับผิดชอบต่อการจัดการขยะของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต หากไม่มีกฎหมาย ผู้ประกอบการมักมองว่าการจัดการขยะคือ การเพิ่มต้นทุนและพยายามลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดเพื่อกำไร ทำให้ความร่วมมือในการจัดการขยะน้อยลง ดังนั้นหากกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมเปลี่ยนมุมมองจาก ‘ขยะ’ ให้กลายเป็น ‘มูลค่าทางเศรษฐกิจ’ ผ่านกระบวนการรีไซเคิลและการสร้างธุรกิจใหม่ด้านการจัดการขยะ
นโยบายพลังงานสะอาด ทำให้อนาคตประเทศไทย ต้องเผชิญกับปริมาณขยะแผงโซลาร์เซลล์-แบตรถ EV อาจเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ หากไม่มีระบบจัดการที่ดี RUN หนุนเครือข่ายนักวิจัยไทยพัฒนาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ ชูแพลตฟอร์มติดตามซากขยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ( DWM ) ผลงานทีมวิจัยในเครือข่าย ผ่านการนำร่องทดสอบใช้งานจริง ยืนยันความคุ้มค่าของการกำจัดตามมาตรฐาน นักวิจัยย้ำแก้ปัญหายั่งยืน ‘เทคโนโลยี-กฎหมาย’ ไม่เพียงพอ ต้องเริ่มจากพฤติกรรมแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และสร้างความตระหนักรู้ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่สิ่งไร้ค่ารองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และการต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.
) กล่าวว่า อนาคตประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปริมาณขยะจากแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ตามกระแสการใช้พลังงานสะอาดและยานยนต์ EVที่ผ่านมาร่าง พ. ร. บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ ร่างพ.
ร. บ.
การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน มีหลักการคือ บังคับให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องรับผิดชอบต่อการจัดการขยะของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต หากไม่มีกฎหมาย ผู้ประกอบการมักมองว่าการจัดการขยะคือ การเพิ่มต้นทุนและพยายามลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดเพื่อกำไร ทำให้ความร่วมมือในการจัดการขยะน้อยลง ดังนั้นหากกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมเปลี่ยนมุมมองจาก ‘ขยะ’ ให้กลายเป็น ‘มูลค่าทางเศรษฐกิจ’ ผ่านกระบวนการรีไซเคิลและการสร้างธุรกิจใหม่ด้านการจัดการขย
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