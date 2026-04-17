ไทยเผชิญ “โรคเรื้อรัง” เศรษฐกิจ: อุตสาหกรรมหลักอิ่มตัว เครื่องยนต์ใหม่ไม่เกิด ซ้ำเติมด้วยวิกฤตพลังงานและข้อจำกัดนโยบาย

บทวิเคราะห์ชี้เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าการชะลอตัวตามวัฏจักร โดยอุตสาหกรรมหลักเริ่มอิ่มตัว การลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ทำได้จำกัด ซ้ำเติมด้วยความเปราะบางจากการพึ่งพาพลังงานนำเข้า และข้อจำกัดด้านนโยบายของรัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเติบโตในระยะยาว และทำให้ไทยถูกทิ้งห่างจากประเทศเพื่อนบ้าน
เศรษฐกิจ ไทยกำลังเผชิญกับภาวะที่ซับซ้อนกว่าเพียงแค่การชะลอตัวตามวัฏจักร ปัญหาที่แท้จริงกำลังกัดกินถึงระดับรากฐาน เมื่อเครื่องยนต์หลักที่เคยขับเคลื่อนการเติบโตเริ่มส่งสัญญาณอิ่มตัว อุตสาหกรรม ที่เคยเป็นหัวหอกกลับไม่สามารถสร้างแรงส่งได้เท่าเดิม ขณะที่การแข่งขันในเวทีโลกเพื่อดึงดูด การลงทุน ใน อุตสาหกรรม แห่งอนาคต เช่น เทคโนโลยีขั้นสูง พลังงาน สะอาด หรือซัพพลายเชนยุคใหม่ กลับเป็นไปอย่างดุเดือด แต่ไทยยังไม่สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้อย่างที่ควรจะเป็น ส่งผลให้กระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศซึ่งเคยไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง เริ่มเปลี่ยนทิศทางไปยังประเทศที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างมากกว่า สถานการณ์นี้กำลังผลักดันให้ไทยไม่ได้เพียงแค่ “โตช้า” แต่กำลัง “ถูกทิ้งห่าง” อย่างเป็นระบบ เมื่อ การลงทุน ใหม่ไม่สามารถเข้ามาเติมเต็มได้ เครื่องยนต์ เศรษฐกิจ ตัวใหม่ก็ไม่ก่อกำเนิดขึ้น วงจรการเติบโตจึงยิ่งอ่อนแรงลงไปอีก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทย นั่นคือการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเป็นหลัก ซึ่งทำให้เศรษฐกิจทั้งระบบเปราะบางต่อความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกครั้งที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนการผลิต ค่าขนส่ง และค่าครองชีพของผู้บริโภคจะถูกผลักดันขึ้นไปพร้อมกันทั้งระบบ โดยที่ไทยแทบไม่มีอำนาจในการควบคุมสถานการณ์นี้ สถานการณ์ยิ่งน่ากังวลมากขึ้นเมื่อเครื่องมือเชิงนโยบายของรัฐเริ่มเผชิญกับข้อจำกัดที่มากขึ้นกว่าในอดีต ภาระสะสมของกองทุนน้ำมัน หนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูง และภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น ล้วนบั่นทอนความสามารถของรัฐในการ “อุ้มเศรษฐกิจ” ลงอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้หมายความว่า หากเกิดแรงกระแทกทางเศรษฐกิจจากภายนอกอีกระลอก ประเทศไทยอาจไม่มี “กันชน” เพียงพอที่จะรองรับผลกระทบได้เหมือนในอดีต
ประเด็นที่สะท้อนความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจนอีกประการหนึ่ง คือความแตกต่างของตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อระหว่าง IMF กับหน่วยงานเศรษฐกิจภายในประเทศ โดย IMF ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยอยู่ที่เพียง 0.9% ในขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และธนาคารแห่งประเทศไทย ประเมินอัตราเงินเฟ้อไว้สูงกว่านั้นอย่างมีนัยสำคัญ ความคลาดเคลื่อนนี้ไม่ได้เป็นเพียงความผิดพลาดของการคาดการณ์ แต่สะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจไทยที่อาจกำลังเผชิญสองสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากการประเมินของ IMF ถูกต้อง เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญภาวะกำลังซื้อที่อ่อนแรง จนทำให้ราคาสินค้าแทบไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ ซึ่งเป็นสัญญาณของการชะลอตัวที่ลึกกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ แต่หากการประเมินของหน่วยงานในประเทศถูกต้อง ไทยอาจกำลังเผชิญกับภาวะ “Stagflation” ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่เติบโต แต่ค่าครองชีพกลับพุ่งสูงขึ้น เป็นภาวะที่ยากต่อการบริหารนโยบายมากที่สุด
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงใหม่ที่กำลังก่อตัวในเวทีโลก IMF ได้ออกคำเตือนถึงความเป็นไปได้ที่โลกอาจเผชิญวิกฤตพลังงานรอบใหม่ อันเนื่องมาจากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง สำหรับประเทศไทยซึ่งต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเป็นหลัก สถานการณ์นี้ไม่ใช่เพียงความเสี่ยงในเชิงทฤษฎี แต่คือ “แรงกระแทกจริง” ที่มีศักยภาพจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งเมื่อผนวกรวมกับข้อจำกัดด้านนโยบายที่รัฐมีอยู่แล้ว ขีดความสามารถในการรับมือของประเทศก็ยิ่งลดน้อยลงไปอีก
ในขณะเดียวกัน การที่ประเทศไทยกำลังจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ของ IMF และธนาคารโลกในเดือนตุลาคม ปี 2026 กลับยิ่งเพิ่มแรงกดดันทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เวทีดังกล่าวไม่ใช่เพียงโอกาสในการแสดงศักยภาพของประเทศ แต่ยังเป็นเวทีที่ทั่วโลกจะจับตาดู “ทิศทางเศรษฐกิจไทย” อย่างใกล้ชิด คำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าประเทศไทยจะสามารถจัดการประชุมให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร แต่คือความสามารถของไทยในการนำเสนอภาพอนาคตของเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือต่อสายตาชาวโลก
เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ภาพของเศรษฐกิจไทยในปี 2026 จึงไม่ใช่เพียงการชะลอตัวตามวัฏจักร แต่มีลักษณะเป็น “โรคเรื้อรัง” ที่สะสมมาอย่างยาวนาน เครื่องยนต์หลักหลายตัวทำงานได้ไม่เต็มกำลัง การส่งออกเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรง การลงทุนใหม่ไม่เข้ามาทดแทนอย่างทันท่วงที ในขณะที่การบริโภคภายในประเทศก็ยังคงอ่อนแรงจากภาระหนี้สินและค่าครองชีพที่สูงขึ้น และสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือ ประเทศไทยยังไม่สามารถสร้าง “เครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่” ที่แข็งแกร่งพอจะมาทดแทนเครื่องยนต์เก่าที่เริ่มเสื่อมประสิทธิภาพได้ทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคกำลังเร่งเครื่องเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยความรวดเร็ว สุดท้ายแล้ว คำถามที่แท้จริงที่สะท้อนแก่นแท้ของสถานการณ์นี้ จึงไม่ใช่เพียงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ลดน้อยลง แต่คือคำถามทางการเมืองและนโยบายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ว่าประเทศไทยจะสามารถกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างนี้ได้อย่างไร และจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและประชาคมโลกได้อย่างไร ในอีกสองปีข้างหน้า
