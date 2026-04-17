ไทยเผชิญอากาศร้อนจัด สลับพายุฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บ 17-20 เม.ย. 69

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2569 ทั่วประเทศจะประสบกับสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่อุณหภูมิอาจสูงถึง 42 องศาเซลเซียส ขณะเดียวกันจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกเกิดขึ้นเป็นบางแห่ง โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกและภาคตอนล่างของประเทศ ทะเลอาจมีคลื่นสูงถึง 2 เมตรในบางบริเวณ
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับ สภาพอากาศ ที่แปรปรวนอย่างมากในช่วงวันที่ 17 ถึง 20 เมษายน 2569 โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังภัยจาก สภาพอากาศ ร้อนจัดสลับกับ พายุฝนฟ้าคะนอง เป็นระยะๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในตอนกลางวันซึ่งจะมีฟ้าหลัวปรากฏให้เห็น สร้างความรู้สึกอบอ้าวและไม่สบายตัว อุณหภูมิสูงสุดในหลายพื้นที่คาดว่าจะแตะระดับ 36 ถึง 42 องศาเซลเซียส ทำให้รู้สึกร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ ประกอบกับลมใต้ที่มีความเร็วลมประมาณ 5 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พัดปกคลุมในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้รู้สึกถึงลมที่ปะทะ แต่ก็ยังไม่สามารถคลายความร้อนระอุได้อย่างเต็มที่ สถานการณ์อากาศที่ร้อนจัดนี้ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว จึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานาน และดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ยังเตือนถึงความเป็นไปได้ของ พายุฝนฟ้าคะนอง ที่จะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ โดยมีโอกาสประมาณร้อยละ 10 ถึง 40 ของพื้นที่ ซึ่งอาจมาพร้อมกับลมกระโชกแรง และในบางแห่งอาจมี ลูกเห็บ ตกก่อให้เกิดความเสียหายได้ โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของประเทศและทางตอนล่างของประเทศ ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้มากเป็นพิเศษ สำหรับทะเลในบางบริเวณอาจมีคลื่นสูงถึง 1 เมตร และในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินเรือและการท่องเที่ยวทางทะเล จึงขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าว
ในช่วงวันที่ 17-20 เมษายน 2569 สภาพอากาศโดยทั่วไปจะยังคงร้อนจัดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในบางช่วงเวลาของกลางวัน อาจมีปรากฏการณ์ฟ้าหลัวปรากฏให้เห็น ซึ่งบ่งชี้ถึงความร้อนที่สะสมในชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิสูงสุดมีแนวโน้มที่จะอยู่ที่ระหว่าง 36 ถึง 42 องศาเซลเซียสในหลายภูมิภาค สร้างความรู้สึกไม่สบายตัวและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ขณะเดียวกัน ทั่วประเทศจะมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองกระจายในบางพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 20 ถึง 40 ของพื้นที่ โดยพายุเหล่านี้อาจมาพร้อมกับลมกระโชกแรงเป็นบางแห่ง และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรได้ การกระจายตัวของฝนฟ้าคะนองนี้จะมีความเด่นชัดเป็นพิเศษในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศ รวมถึงทางตอนล่างของประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองได้มากที่สุด ลมที่พัดปกคลุมส่วนใหญ่จะเป็นลมใต้ที่มีความเร็วลมตั้งแต่ 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งอาจไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความร้อนที่อบอ้าวลงได้มากนัก อุณหภูมิต่ำสุดที่คาดการณ์ไว้จะอยู่ที่ประมาณ 22 ถึง 27 องศาเซลเซียส ซึ่งแม้จะดูเย็นสบายกว่าในช่วงกลางวัน แต่ก็ยังคงอบอุ่นอยู่ การดูแลสุขภาพในช่วงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัด ดื่มน้ำให้เพียงพอ และสังเกตอาการผิดปกติของตนเองและคนรอบข้าง หากมีอาการอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ หรือมีอาการอื่นๆ ที่น่าสงสัย ควรหยุดพักและปรึกษาแพทย์ทันที การเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ จะช่วยลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
สำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลและบริเวณใกล้เคียง จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเช่นกัน โดยคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางช่วงเวลา คิดเป็นร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่ โดยลมใต้ที่พัดปกคลุมจะมีความเร็วลมตั้งแต่ 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งอาจทำให้ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร อย่างไรก็ตาม ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น คลื่นทะเลอาจมีความสูงมากกว่า 1 เมตร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ประกอบอาชีพประมงและการท่องเที่ยวทางทะเล ในขณะที่บริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศ ในช่วงวันที่ 17-18 เมษายน 2569 คาดว่าอากาศจะยังคงร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน และมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมด้วยความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่งผลให้ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร แต่หากมีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงกว่า 1 เมตร สำหรับในช่วงวันที่ 19-20 เมษายน 2569 คาดการณ์ว่าจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นเดียวกัน โดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในปริมาณที่มากขึ้น ประมาณร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงมากกว่า 2 เมตร การคาดการณ์นี้ครอบคลุมตลอดช่วงเวลาดังกล่าว โดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 24-28 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 33-37 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ริมชายฝั่ง
สำหรับลมตะวันตกที่พัดปกคลุมในบางพื้นที่ จะมีความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงกว่า 1 เมตร ขณะที่ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมในบางพื้นที่ จะมีความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร แต่หากมีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงกว่า 1 เมตร ภาพรวมคือสภาวะอากาศที่ร้อนจัดพร้อมกับความเป็นไปได้ของพายุฝนฟ้าคะนองและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ ที่มาพร้อมกัน
United States Latest News, United States Headlines
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »