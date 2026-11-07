ไทยเบฟ ส่งมอบผ้านวม 1.4 ล้านผืน ช่วยภัยหนาว 27 ปี สู่ชุมชน 15 จังหวัด
ไทยเบฟ ร่วมภาคีเครือข่าย สานต่อโครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 27 ส่งมอบผ้านวมรักษ์โลก 1.4 ล้านผืน ให้ 15 จังหวัดภาคเหนือและอีสาน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต
บริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยท่านประธานเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้ประกาศความสำเร็จของโครงการ " ไทยเบฟ... รวมใจต้านภัยหนาว" ซึ่งดำเนินมากว่า 27 ปี โดยมีการส่งมอบผ้านวมให้กับกลุ่มเป้าหมายใน 15 จังหวัดของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดมุกดาหาร สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก แพร่ พะเยา และจังหวัดน่าน ในปลายปีนี้
รายละเอียดโครงการและการพัฒนาที่ยั่งยืน
การเดินทางของคาราวานผ้านวมในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการส่งมอบความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว แต่มีเป้าหมายหลักในการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์ให้ชุมชนในด้านต่าง ๆ ตามปณิธานของการ "ให้" ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2543 ผ่านผ้านวมผืนแรก และก้าวสู่ปีที่ 27 ของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลอย่างยาวนานAlso readแม่ของน้องเอย่าประกาศทวงความยุติธรรม หลังลูกสาววัย 15 เสียชีวิตจากฟ้าผ่า
ภายใต้แนวคิดที่ว่า "คนไทย ให้กันได้" โครงการนี้จึงมีการขยายขอบเขตความช่วยเหลือให้ครอบคลุมมากกว่าการบรรเทาความหนาวเย็นเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกพื้นที่ที่คาราวานผ้านวมเดินทางไปถึง
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและภาคเอกชน
ความสำเร็จของโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลรวมแพทย์ ยโสธร บริษัท โออิชี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด และบริษัท เอฟแอนด์เอ็น ดาairyส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นอกจากนี้ ยังมีการขอบคุณกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ให้ความกรุณาสนับสนุนโครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว" ให้ได้ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มและความอบอุ่นเคียงข้างพี่น้องชาวไทยมาโดยตลอด โดยในงานยังมีการจัดกิจกรรม "ทศวรรษแห่งการพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด ภายใต้ร่มพระบารมี" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 และครบ 10 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ
impact สู่ชุมชนและนวัตกรรมผ้านวมรักษ์โลก
ในปี 2563 ไทยเบฟได้เริ่มผลิต "ผ้านวมผืนเขียวนรักษ์โลก" จากขวดพลาสติกที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ rPET ภายใต้ "โครงการ เก็บกลับ-รีไซเคิล" ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด ซึ่งยังคงคุณภาพความนุ่มและความอบอุ่นของผ้านวมเหมือนเช่นเคย โดยปัจจุบันสามารถเก็บคืนขวดพลาสติกรูปแบบใหม่สู่ระบบรีไซเคิลได้แล้วกว่า 53 ล้านขวด พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบผ้านวมผืนเขียวนรักษ์โลกไปแล้วจำนวน 1,400,000 ผืน
ข้อมูลสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมคือ ผ้านวม 1 ผืน เทียบเท่ากับการรีไซเคิลขวดพลาสติกจำนวน 38 ขวด ภาพแห่งรอยยิ้มและความอบอุ่นตลอดระยะเวลา 27 ปีมานี้ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แกชุมชนในทุกพื้นที่ที่คาราวานผ้านวมผืนเขียวนเดินทางไปถึง
ความท้าทายของสภาพอากาศและแนวทางรับมือ
แม้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โลกจะเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงและคาดเดาได้ยากขึ้น นำมาซึ่งสภาพอากาศสุดขั้ว ทั้งภาวะร้อนจัดและหนาวเย็นจัด ตลอดจนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและทวีความรุนแรง ล้วนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความอยู่รอดของมนุษย์ในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย
จากสถานการณ์ดังกล่าว ไทยเบฟร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงมุ่งมั่นส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติ มิได้เพียงการบรรเทาความหนาวเย็น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับพื้นที่ ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในทุกพื้นที่
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