ไทยแจ้งกต. 9 ข้อแจงจุดยืนหลังฮุนมาเนตกล่าวหาในเวที OIF
กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการณ์ 9 ข้อชี้แจงข้อเท็จจริงหลัง ฮุน มาเนต กล่าวหาไทยในเวที OIF ยืนยันยึดมั่นสันติภาพและกลไกทวิภาคี
กระทรวงการต่างประเทศ ของ ไทย ออกแถลงการณ์ชี้แจงท่าทีและจุดยืนของรัฐบาล ไทย อย่างเป็นทางการ จำนวน 9 ข้อ เพื่อตอบโต้การกล่าวหาและนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของฝ่าย กัมพูชา ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และสถานการณ์บริเวณชายแดน ไทย - กัมพูชา โดยแถลงการณ์นี้มีขึ้นภายหลังการกล่าวถ้อยแถลงของ สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีแห่ง กัมพูชา ในเวทีการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือ OIF ซึ่งมีการพาดพิงถึงข้อพิพาทดังกล่าว
จุดยืนไทยในเวที OIF และประวัติศาสตร์ผู้สังเกตการณ์
รัฐบาลไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับประชาคมระหว่างประเทศ โดยไทยได้เข้าร่วมการประชุมขององค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ในระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 48 และระดับผู้นำครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 14 ถึง 16 พฤศจิกายน 2569 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์อย่างเป็นทางการAlso readประเทศไทยแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยฮุน มาเนต หยิบยกประเด็นพิพาทไทย-กัมพูชาในเวที OIF
การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสในการสนับสนุนเป้าหมายร่วมกันขององค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือ OIF ในการส่งเสริมสันติภาพ การเจรจา และความเข้าใจอันดีระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยได้เริ่มต้นสถานะเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของ OIF มาตั้งแต่ปี 2551 หรือ ค.ศ. 2008 เพื่อแสดงออกถึงบทบาทเชิงรุกในการมีส่วนร่วมกับชุมชนทางภาษาและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
ความผิดหวังจากพฤติกรรมกัมพูชาที่ใช้เวทีการเมือง
กระทรวงการต่างประเทศไทย แสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อวิธีการที่กัมพูชานำเสนอข้อกล่าวหาที่ไร้มูลความจริงเพื่อใส่ร้ายไทยตลอดช่วงระยะเวลาของการประชุม โดยฝ่ายกัมพูชาได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนวาระของตนเองผ่านหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดการประชุมระดับผู้นำ กระบวนการร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม ตลอดจนการจัดนิทรรศการภาพถ่ายในสถานที่จัดการประชุม และงานศิลปะที่จัดวางอยู่ภายในหมู่บ้านฟรังก์โกโฟนี
การกระทำดังกล่าวถือเป็นการใช้ทรัพยากรและเวทีขององค์การระหว่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองส่วนบุคคลหรือชาติ โดยไทยตกเป็นเป้าของการกล่าวที่เป็นเท็จซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งขัดกับหลักปฏิบัติที่ดีและจรรยาบรรณในการประชุมระดับนานาชาติ
การปฏิเสธสิทธิในการโต้แย้งและข้อจำกัดทางกระบวนการ
แม้ว่าฝ่ายกัมพูชาจะดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าว แต่กลับมีการปฏิเสธไม่ให้ประเทศไทยสามารถชี้แจงโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวในที่ประชุมได้โดยตรง โดยประธานการประชุมฝ่ายกัมพูชาได้กำหนดเงื่อนไขเพียงให้ไทยยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ซึ่งทำให้ไทยไม่สามารถสื่อสารข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมได้อย่างทันท่วงทีและครบถ้วนสมบูรณ์
สถานการณ์นี้สะท้อนถึงความไม่เป็นธรรมในกระบวนการประชุม และการปิดกั้นสิทธิในการแสดงออกของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเวทีการประชุมและความเป็นกลางของเจ้าภาพในการจัดการหารือระหว่างประเทศ
การตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงและกลไกทวิภาคี
รัฐบาลไทยมีความจำเป็นต้องออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศ ในครั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริง สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และป้องกันการรับรู้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไทยยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นในข้อเท็จจริงและใช้กลไกทวิภาคีในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติวิธี ไม่ยอมรับการยัดเยียดข้อกล่าวหาโดยไม่มีการตรวจสอบ และจะยังคงทำหน้าที่ในฐานะมิตรประเทศที่รับผิดชอบต่อความมั่นคงและความสงบสุขในภูมิภาคอาเซียนต่อไป
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