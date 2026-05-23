ไทยเร่งเครื่อง Soft Power ปักหมุดศูนย์กลางคอนเทนต์โลกผ่าน Cannes 2026 - Creating New Value in Thai Cinema Industry

The news highlights the Thai government's efforts to boost its Soft Power and establish Thailand as a leading player in the global content industry. By focusing on creating unique content, leveraging its strengths in personnel, creativity, infrastructure, and financial incentives, Thailand aims to transform its role from a traditional filming location to a content powerhouse on a global stage.
ไทยเร่งเครื่อง Soft Power ปักหมุดศูนย์กลางคอนเทนต์โลกผ่าน Cannes 2026 เดินหน้าพลิกบทบาทจากฐานถ่ายทำ สู่ผู้สร้างคอนเทนต์ต้นฉบับระดับสากล สร้างมูลค่าเศรษฐกิจใหม่ไทยประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ภายใต้แนวคิด Reimagining Thailand เพื่อผลักดันประเทศสู่การเป็นพันธมิตรด้านคอนเทนต์ของโลก มุ่งเปลี่ยนบทบาทจากแค่สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์นานาชาติ ไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีอัตลักษณ์และศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก ชูจุดแข็งด้านบุคลากร ความคิดสร้างสรรค์ โครงสร้างพื้นฐาน และมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำรูปแบบ Cash Rebate เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการยกระดับอุตสาหกรรมบันเทิงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โลก เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์ระดับนานาชาติ และผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพที่สามารถเชื่อมโยงผู้ชมทั่วโลก โดยมองว่าไทยไม่ได้มีเพียงความโดดเด่นด้านสถานที่ถ่ายทำเท่านั้น แต่ยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งกำลังถ่ายทอดอัตลักษณ์และมุมมองของตนเองผ่านภาพยนตร์ ซีรีส์ และวัฒนธรรมร่วมสมัย จนได้รับความสนใจจากการยอมรับจากผู้ชมทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจึงได้ดำเนินการจัด Thai Night Cannes 2026 ที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ภายใต้แนวคิด Reimagining Thailand เพื่อประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ในอุตสาหกรรมดังกล่า.
