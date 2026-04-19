ไทยเผชิญภัยพิบัติซ้อน ท่ามกลางคลื่นพายุฤดูร้อน คร่าชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

สถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยทวีความรุนแรงในช่วงวันที่ 16-19 เมษายน 2569 โดยเฉพาะจากพายุฤดูร้อน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงบ้านเรือนเสียหายเป็นวงกว้าง ขณะเดียวกันยังเกิดเหตุไฟไหม้หลายจุด และอุบัติเหตุบนท้องถนนที่น่ากังวล ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการบูรณาการรับมือภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ ภัยพิบัติ ที่ซับซ้อนและรุนแรงในช่วงกลางเดือนเมษายน 2569 โดยเฉพาะผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน ที่ยังคงแผ่ขยายเป็นวงกว้าง นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข้อมูลล่าสุดในช่วงวันที่ 16-19 เมษายน 2569 พบว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้กระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีเหตุการณ์สำคัญคือ เพลิงไหม้บ่อขยะในจังหวัดตากและพะเยา ซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเกิดเหตุเพลิงไหม้สวนยางพาราในจังหวัดนราธิวาส และเหตุการณ์ที่น่าเศร้าอย่างยิ่งคือ เพลิงไหม้ทาวน์เฮ้าส์ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 2 ราย และบาดเจ็บอีก 1 ราย
สถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นใน 18 จังหวัด 65 อำเภอ 137 ตำบล และส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านถึง 392 แห่ง โดยมีบ้านเรือนเสียหายรวมเป็นจำนวนมากถึง 2,728 หลัง
นอกเหนือจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีรายงานความสูญเสียจากการปฏิบัติงานเพื่อระงับเหตุด้วย โดยในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่กำลังสร้างแนวกันไฟ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 2 ราย ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอันตรายและความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
สถานการณ์ยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อ โดยยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องใน 6 จังหวัด 31 อำเภอ 59 ตำบล 180 หมู่บ้าน ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายเพิ่มอีก 1,506 หลัง จังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีบ้านเรือนเสียหายถึง 916 หลัง และจังหวัดขอนแก่น 278 หลัง
ความรุนแรงของพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นนี้ยังคงเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่ง
เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของความสูญเสียต่อชีวิต ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2569 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ แล้วถึง 34 ราย และมีผู้บาดเจ็บจำนวน 1,837 ราย หากพิจารณาสถิติสะสมในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2569 จะพบว่ามีผู้เสียชีวิตรวมแล้วถึง 165 ราย และผู้บาดเจ็บสูงถึง 11,764 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจและสะท้อนถึงความรุนแรงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์อุบัติเหตุรุนแรงบนท้องถนนที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่าน เมื่อรถกระบะแหกโค้งตกข้างทาง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 5 ราย และบาดเจ็บอีก 14 ราย ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบนท้องถนนที่ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ภาพรวมของสถานการณ์ภัยพิบัติทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ นั่นคือ “ความเสี่ยงสาธารณภัยซ้อน” ทั้งจากไฟป่า วาตภัย และอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สภาพอากาศยังคงร้อนจัดและมีความแปรปรวนสูง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการการรับมือและมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในระยะยาวต่อไป
ภัยพิบัติ พายุฤดูร้อน ไฟป่า วาตภัย อุบัติเหตุ
