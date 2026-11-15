ไทยเชิญผ้านำกฐินพระราชทานถวายวัดพุทธในเมียนมา สร้างสัมพันธ์สองประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศไทย นำผ้านำกฐินพระราชทานถวายวัดนากาไลง์กู กะเลวะ ตอว์ยะ กรุงย่างกุ้ง เป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนทั้งสองชาติอย่างแน่นแฟ้น
กระทรวงการต่างประเทศ ของราชอาณาจักรไทย โดย นาย กัลยาณ์ วิภัติภูมิประเทศ ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีเชิญผ้านำ กฐินพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดถวายแด่คณะสงฆ์ ณ วัดนากาไลง์ กู กะเลวะ ตอว์ยะ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ
พิธีดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยและเมียนมา โดยมี Venerable Bhaddanta Vila Thagga เจ้าอาวาสวัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบพิธีฝ่ายสงฆ์ และ U Thein Win ผู้แทนรัฐบาลเมียนมา เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศAlso readส่องเกมศึกซักฟอก เลี้ยงกระแสก่อนเปิดเวที
รายละเอียดการจัดงานและงบประมาณบริจาค
ในพิธีเชิญผ้านำกฐินพระราชทานครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรวบรวมเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการบำรุงพระอารามฯ จากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ เงินบำรุงพระอารามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศ และจากผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยและชาวมาเลเซีย รวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 52,400 บาท หรือคิดเป็น 9,338 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 12,334,000 จั๊ต สำหรับนำไปพัฒนาวัดนากาไลง์กู กะเลวะ ตอว์ยะ
การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้มีชื่อเสียงและตัวแทนชุมชนไทยในเมียนมาเข้าร่วมอย่างคับคั่ง โดยมี นาย ต่อ ศรลัมพ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง และภริยา นาย ชัยณรงค์ กีรติยุตวงษ์ เลขาธิการสมาคมไทย-เมียนมาเพื่อมิตรภาพ นาย ณัฐพัฒน์ ชำนิจารกกิจ อดีตรักษาการทูต สอท. ณ กรุงออตตาวา นาง มาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และกงสุลใหญ่ประจำกรุงย่างกุ้ง รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวไทย ชาวเมียนมา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามาร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียง
บทบาทกุญแจและวิสัยทัศน์ผู้นำคณะ
นาย กัลยาณ์ วิภัติภูมิประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเป้าหมายของโครงการนี้ว่า เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ในสมัยของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ซึ่งมีนโยบายนำผ้านำกฐินไปถวายในแผ่นดินพุทธโดยมิจำกัดนิกาย สำหรับประเทศเมียนมานั้นถือเป็นปีที่ 25 แล้วที่ประเทศไทยได้จัดพิธีทอดกฐินไปถวาย
การคัดเลือกวัดในเมียนมาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรมศาสนาและกรมสารนิเทศ โดยมุ่งเลือกวัดที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธ มีประวัติศาสตร์สำคัญ และมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ในกรณีของวัดนากาไลง์กู กะเลวะ ตอว์ยะ นั้นเคยได้รับผ้านำกฐินพระราชทานครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2558 จากสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเคยได้รับพระราชทานผ้านำกฐินจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2569
นาย กัลยาณ์ ระบุว่า ตนมีความผูกพันกับวัดแห่งนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะในสมัยที่ตนประจำการอยู่此处 เคยเป็นผู้เชิญพระพุทธรูปกับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยซ้ำไป การมาถวายกฐินในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 แล้ว และสังเกตได้ว่ามีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากครั้งแรกที่มีคนไทยรู้จักวัดนี้ไม่มากนัก แต่ปัจจุบันมีคนไทยเดินทางมาไหว้พระที่นี่มากขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ผลกระทบเชิงบวกต่อการศึกษาและสังคม
ด้านนาย ต่อ ศรลัมพ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง ระบุว่า วัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางของการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาโดยปัจจุบันมีสามเณรและสามเณรีกว่า 600 รูป ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญเนื่องจากมีทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา รวมถึงทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในประเทศและทุนการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ดังนั้น การมาร่วมทำบุญใหญ่นี้จึงมีส่วนส่งเสริมทั้งเรื่องการศึกษาและศาสนาให้กับชาวเมียนมาที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับไทยอย่างยิ่งยวด โดยกรมการศาสนาของเมียนมาให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการประสานงานตั้งแต่ต้น การคัดเลือกวัดที่เหมาะสม โดยปกติแล้ว ไทยและทางเมียนมาจะร่วมมือกันหมุนเวียนวัดพุทธในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคส่วนของเมียนมาแล้ว ยังได้รับศรัทธาจากประชาชนในเมียนมาและคนไทยที่อยู่ย่างกุ้ง มาร่วมทำบุญและถวายปัจจัยกับกฐินพระราชทานของเราในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิด เป็นการทูตในระดับประชาชนสู่ประชาชน โดยมีภาครัฐเป็นผู้ นำ ทำให้เห็นได้ว่าชาวไทยที่อยู่ในเมียนมามีสายสัมพันธ์ที่ดี และพร้อมช่วยเหลือกัน ถือเป็นการส่งเสริมการทูตในระดับประชาชนอย่างแท้จริง
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