ไทยและสหรัฐฯ เร่งเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ไทยและสหรัฐฯ ได้หารือและเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ เช่น พลังงานสะอาด เทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอน และอุตสาหกรรมอาหารสำหรับทารก นอกจากนี้ ไทยยังเตรียมส่งคณะผู้แทนไปชี้แจงประเด็นการไต่สวนตามมาตรา 301 กับสหรัฐฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างการค้าและการผลิตของไทย
สำหรับประเด็นการเจรจา ความตกลงการค้า ต่างตอบแทน ได้ชี้แจงสหรัฐฯ ว่า ไทยให้ความสำคัญกับผลการเจรจาที่จะทำให้ความตกลงสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งฝ่ายสหรัฐฯ แสดงความเข้าใจ และพร้อมหารือทั้งในด้านระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน และรายละเอียดของความตกลงในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการภายในของไทยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งได้แสดงความสนใจและขอให้ไทยมีบทบาทมากขึ้นในการเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบจากสหรัฐฯ ในห่วงโซ่อุปทานส่วนกรอบเวลา ไทยและสหรัฐฯ เห็นพ้องที่จะเร่งรัดการเจรจา โดยมีเป้าหมาย คือ การสรุปสาระสำคัญของความตกลงโดยเร็ว เพื่อยืนยันสถานะของไทยที่เป็นประเทศคู่ค้าทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสหรัฐฯ อีกทั้งลดความเสี่ยงจากการถูกใช้มาตรการภาษีในอนาคต การหารือครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความตั้งใจร่วมกันของไทยและสหรัฐฯ ในการยกระดับความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจ ให้แน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยไทยพร้อมทำงานร่วมกับสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเจรจา ความตกลงการค้า ต่างตอบแทนก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว นางศุภจีกล่าวต่อว่า ในระหว่างการเยือนสหรัฐฯ ได้หารือกับนาง Tammy Duckworth สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ การลงทุน และโอกาสในการยกระดับห่วงโซ่อุปทานระหว่างสองประเทศ โดยฝ่ายสหรัฐฯ ได้เสนอแนวทางความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ อาทิ พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอน เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก นวัตกรรมอาหาร ความร่วมมือด้านสาธารณสุข และอุตสาหกรรมอาหารสำหรับทารก ซึ่งเป็นสาขาที่ภาคเอกชนไทยให้ความสนใจ นอกจากนี้ สองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ โดยเฉพาะในรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งมีศักยภาพด้านพลังงาน เทคโนโลยี และการเกษตรขั้นสูง เพื่อขยายการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทานระยะยาว โดยไทยได้ขอรับการสนับสนุนในการส่งสัญญาณเชิงบวกไปยังฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ ว่า ไทยพร้อมจะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้เชิงยุทธศาสตร์ และพร้อมส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะจัดคณะผู้แทนไทยเดินทางไปชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ในประเด็นการไต่สวนตามมาตรา 301 ระหว่างวันที่ 13–14 พ.
ค.2569 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างการค้าและการผลิตของไทยด้วย ในปี 2568 สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทย มีมูลค่าการค้ารวม 93,651.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการส่งออกจากไทยไปสหรัฐฯ มูลค่า 72,506.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมสินค้าสำคัญอย่างคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณี รถยนต์ และเครื่องปรับอากาศ และไทยนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ มูลค่า 21,144.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่น น้ำมันดิบ เครื่องจักรกล เครื่องบินและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรไฟฟ้า โดยได้ดุลการค้า มูลค่า 51,361.41 ล้านดอลลาร์สหรั
การค้าต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ความตกลงการค้า เศรษฐกิจไทย ความร่วมมือระหว่างประเทศ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'ศุภจี' ตั้งคณะทำงานพิเศษ แจงข้อมูล USTR จับตา 3 สินค้าเสี่ยง ถูกสหรัฐฯ งัดมาตรการ 301สหรัฐ เปิดไต่สวนไทยตามมาตรา 301 ปมกำลังผลิตส่วนเกิน กระทบ 3 อุตสาหกรรมหลัก ยานยนต์ เครื่องจักร และยาง “ศุภจี” เปิดไทม์ไลน์ชี้แจง USTR พร้อมตั้งคณะทำงานติดตามใกล้ชิด
Read more »
'ยานยนต์-เครื่องจักร-ยาง' เสี่ยงถูกสหรัฐฯ ขึ้นภาษี 'เอกนิติ' ยันพร้อมแจงเหตุไทยได้ดุล3 สินค้าไทย เสี่ยงถูกขึ้นภาษี 'ยานยนต์-เครื่องจักร-ยาง' สหรัฐไต่สวนตามมาตรา 301 ปมกำลังผลิตส่วนเกินได้ดุลการค้าพุ่ง 'เอกนิติ' ยันพร้อมแจงเหตุผล ชี้ไทยได้เปรียบดุลการค้าจากทุนอเมริกาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งกลับ 'ศุภจี' ตั้งทีมเฉพาะกิจติดตาม
Read more »
USTR เปิดฉากสอบสวน 60 ประเทศ รวมไทย ฐานปราบปรามแรงงานบังคับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) เริ่มต้นการสอบสวน 60 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ภายใต้มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าสหรัฐฯ ฐานล้มเหลวในการปราบปรามแรงงานบังคับ การสอบสวนนี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาอำนาจการจัดเก็บภาษีและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของสหรัฐฯ โดยจับตาเส้นตายในเดือนกรกฎาคม หากพบความผิด ไทยอาจได้รับผลกระทบจากการส่งออก
Read more »
'วีระพงษ์' ชี้โจทย์รัฐบาลใหม่ เร่งเจรจาสหรัฐ สกัดถูกเก็บภาษีมาตรา 301รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จับตาสหรัฐไต่สวนสินค้าไทยตามมาตรา 301 ชี้โจทย์รัฐบาลใหม่ เร่งกลับมาเจรจาการค้า ให้ไทยได้อัตราภาษีที่ได้เปรียบประเทศคู่แข่ง
Read more »
สคต.นิวยอร์ก ชี้ ช่องส่งออกไทย เจรจา ม.301 ขอยื่นเว้นภาษีรายสินค้าพาณิชย์ตั้งคณะทำงานพิเศษ ติดตามมาตรา 301 ของสหรัฐฯ ที่สอบสวนไทยในฐานะคู่ค้าผลิตสินค้าส่วนเกินและเกินดุลการค้า ขณะที่ สคต.
Read more »
ไทยเตรียมรับมือผลกระทบภาษีสหรัฐฯ: ไต่สวน 301 และมาตรการ 122กระทรวงพาณิชย์ไทยเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการไต่สวนภายใต้มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าสหรัฐฯ โดยเน้นการแก้ต่างประเด็นการผลิตเกินกำลังและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานภาคบังคับ พร้อมเดินหน้าเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ
Read more »