ไทยและกัมพูชาบรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ มุ่งสร้างสันติภาพและฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีภายใต้กรอบอาเซียน

นายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาหารือร่วมกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ มุ่งเป้าก้าวข้ามความขัดแย้งในอดีตและตกลงใช้มาตรการสร้างความเชื่อมั่นผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งในภูมิภาค
บรรยากาศการประชุมระดับผู้นำในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยความราบรื่นและเต็มไปด้วยความหวัง ภายใต้การนำของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธาน อาเซียน โดยเป็นผู้ริเริ่มและจัดการประชุมสามฝ่ายครั้งสำคัญนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนะและหาทางออกร่วมกันในประเด็นที่มีความเปราะบางและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากเสร็จสิ้นการหารืออย่างเข้มข้น นายกรัฐมนตรีของทั้งสามประเทศได้ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยเรียงลำดับตามตัวอักษร เริ่มต้นจากประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะเจ้าภาพและประธาน อาเซียน ตามด้วยนายกรัฐมนตรี กัมพูชา และปิดท้ายด้วยนายกรัฐมนตรี ไทย ซึ่งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ไทย ได้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่เล็งเห็นความสำคัญและเป็นตัวกลางในการประสานงานให้เกิดการพูดคุยในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญยิ่งในการสร้างเสถียรภาพภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการทางการทูตและการเจรจาคือหนทางที่ดีที่สุดในการนำไปสู่ สันติภาพ ที่ยั่งยืน ในส่วนของการหารือทวิภาคีระหว่าง ไทย และ กัมพูชา นั้น นายกรัฐมนตรี ไทย ระบุว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความตรงไปตรงมา โดยทั้งสองฝ่ายต่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการมองไปข้างหน้าและก้าวข้ามความขัดแย้งในอดีตที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งความขัดแย้งเหล่านั้นได้สร้างรอยแผลและความสูญเสียให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างมหาศาล การยอมรับความจริงในเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการตระหนักถึงคุณค่าของ สันติภาพ ที่แท้จริง นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ไทย และ กัมพูชา ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน แต่มีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกัน ดังนั้น การเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์จึงไม่ใช่เพียงแค่การลงนามในข้อตกลงที่เป็นทางการ แต่ต้องอาศัยความจริงใจ ความสุจริตใจ และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าจากผู้นำและประชาชนของทั้งสองประเทศ เพื่อที่จะก้าวข้ามความท้าทายและอุปสรรคที่เคยเป็นกำแพงกั้นความสัมพันธ์ให้หมดสิ้นไป เพื่อเปลี่ยนความหวาดระแวงให้กลายเป็นความเชื่อมั่น และเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นความร่วมมือที่จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประชาชนของทั้งสองชาติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว ไทย และ กัมพูชา จึงได้ตกลงเห็นพ้องร่วมกันในการมอบหมายภารกิจสำคัญให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย ให้ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการประสานงานเพื่อจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่น หรือ Confidence Building Measures ซึ่งจะเริ่มต้นจากการระบุประเด็นที่มีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้ง เช่น การส่งเสริมการค้าชายแดน การอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามพรมแดน หรือการร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจที่เคยลดน้อยลงไปให้กลับคืนมา และค่อยๆ พัฒนา ความสัมพันธ์ทวิภาคี ให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการสื่อสาร โดยเสนอว่าในระหว่างกระบวนการดำเนินงาน ทั้งสองฝ่ายควรเพิ่มระดับการสื่อสารโดยตรงในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้นำระดับนโยบาย ไปจนถึงระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดช่องว่างของความเข้าใจผิดและป้องกันการบิดเบือนของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน สามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างเสถียรภาพที่มั่นคงให้แก่ภูมิภาค อาเซียน ในภาพรวมอย่างแท้จริ.
