ไทยเตรียมลงนามสัญญานำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐฯ

กระทรวงพาณิชย์ขออธิบายข้อเท็จจริงในการเตรียมลงนามสัญญาเพื่อนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐฯ ปริมาณ 1 ล้านตัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ‘ประกันความมั่นคงห่วงโซ่อุปทานอาหาร’ โดยนำวัตถุดิบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและมีระบบตรวจสอบย้อนกลับไปใช้ในกระบวนการผลิต
ความจำเป็นในการหาแหล่งนำเข้าใหม่เกิดจากปริมาณนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงจากมาตรการปลอดการเผา และต้นทุนวัตถุดิบทดแทนอื่น เช่น ข้าวสาลี มีราคาสูงขึ้น นายกรนิจ โนนจุ้ย โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีกระแสเตรียมลงนามสัญญาเพื่อนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกา ปริมาณ 1 ล้านตันว่า กระทรวงพาณิชย์ขออธิบายข้อเท็จจริงดังนี้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี และกระทรวงพาณิชย์ ได้รับเชิญจากภาคเอกชนของไทย เป็นสักขีพยานของการลงนามความร่วมมือในการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างภาคเอกชนของไทยกับสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ‘ประกันความมั่นคงห่วงโซ่อุปทานอาหาร’ โดยนำวัตถุดิบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและมีระบบตรวจสอบย้อนกลับไปใช้ในกระบวนการผลิ
