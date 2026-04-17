ไทยเสนอแนวทางรับมือวิกฤตพลังงาน ชูลงทุน FDI และความมั่นคงเศรษฐกิจ บนเวที IMF-World Bank

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำเสนอประเทศไทยในการประชุม IMF-World Bank ชี้แจงยุทธศาสตร์ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) และเน้นย้ำความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พร้อมเผยหลักการบริหารจัดการวิกฤต 4T เพื่อนำพากลุ่มประเทศสู่ 'New Horizons'
ประเทศไทยนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ วิกฤตพลังงาน บนเวที เศรษฐกิจ โลก โดยเน้นยุทธศาสตร์การดึงดูด การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของระบบ เศรษฐกิจ ไทย ในการนี้ ดร.
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการเสวนาเศรษฐกิจโลกในหัวข้อ “The Debate on the Global Economy” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Spring Meetings) ประจำปี 2569 ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 การเสวนานี้เป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ได้แก่ ดร.คริสตาลินา จอร์เจียวา กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ, นายโมฮัมเหม็ด อัล-จาแดน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซาอุดีอาระเบีย, นายฟรองซัวส์ วิลเลอรัว เดอ กาโลต์ ผู้ว่าการธนาคารกลางฝรั่งเศส, ดร.เอสวาร์ ประสาด ศาสตราจารย์อาวุโสด้านนโยบายการค้าและเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล และนางมาร์ทินา ชุง ประธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท S&P Global เป็นผู้ร่วมเสวนาในเวทีหลัก (flagship) นี้ ในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะวิกฤตพลังงาน ซึ่งมาพร้อมกับข้อจำกัดด้านงบประมาณ (Limited Fiscal Space) ประเทศไทยได้นำเสนอหลักการบริหารจัดการ 4T อันประกอบด้วย Target (เป้าหมาย), Transition (การเปลี่ยนผ่าน), Transformation (การเปลี่ยนแปลง) และ Together (ร่วมมือกัน) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินนโยบายที่มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมุ่งตรงไปยังประเด็นปัญหาอย่างแม่นยำ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคและเสถียรภาพภายนอกของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น ดุลการชำระเงินของไทยยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีทุนสำรองระหว่างประเทศในระดับสูง ซึ่งเพียงพอต่อการครอบคลุมหนี้ต่างประเทศระยะสั้นมากกว่า 2.5 เท่า หรือเทียบเท่ากับการนำเข้าสินค้าและบริการได้ถึง 10 เดือน ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินและการรักษาสมดุลของเศรษฐกิจในประเทศได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ยังได้กล่าวสนับสนุนบทบาทของสถาบันการเงินระดับโลกอย่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก ให้มีส่วนร่วมในการประสานงานให้ความช่วยเหลือและระดมทุนสำหรับประเทศที่ประสบปัญหาและต้องการการสนับสนุน ประเทศไทยเชื่อมั่นว่ารากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปสู่ “New Horizons” ซึ่งเป็นธีมหลักของการประชุมประจำปี IMF–World Bank ในอนาคตอันใกล้ และประเทศไทยเองก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพและบทบาทของไทยในเวทีเศรษฐกิจโลกอีกครั้ง การนำเสนอแนวทางของไทยนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความพร้อมในการรับมือกับวิกฤต แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานของความร่วมมือระดับนานาชาติ การดึงดูด FDI เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขณะที่การมุ่งเน้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว การบริหารจัดการภายใต้กรอบ 4T เป็นแนวทางที่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเศรษฐกิจโล
วิกฤตพลังงาน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หลักการ 4T IMF-World Bank
United States Latest News, United States Headlines
