ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ชดเชย 3,000 บาท เหตุยกเลิก XJ607
ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แจงยกเลิกเที่ยวบิน XJ607 นาริตะ-ดอนเมือง เหตุขัดข้องเทคนิค พร้อมมอบวงเงินเครดิตชดเชย 3,000 บาท และทางเลือกเปลี่ยนเที่ยวบิน
เหตุการณ์เที่ยวบิน XJ607 ของสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ในเส้นทางบินระหว่างท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น สู่ท่าอากาศยาน ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีกำหนดเดินทางออกจากญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.45 น. ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากสายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบินอย่างกะทันหันในช่วงเวลา 23.30 น. ของวันเดียวกัน ทำให้ผู้โดยสารกว่า 300 คน รวมถึงเยาวชนไทยจำนวนมาก ต้องเผชิญกับความลำบากในการหาที่พักค้างคืนท่ามกลางอากาศเย็นจัดที่ประมาณ 4 องศาเซลเซียส
สาเหตุขัดข้องทางเทคนิคและความล่าช้า
สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้ออกมายืนยันถึงสาเหตุหลักของการยกเลิกและล่าช้าในครั้งนี้ว่า เกิดจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคที่จำเป็นต้องซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนเพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานการบิน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวทำให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขจนไม่สามารถปฏิบัติการบินได้ตามกำหนดการเดิม ส่งผลให้ผู้โดยสารต้องรอคอยความชัดเจนท่ามกลางความมืดและอุณหภูมิที่ต่ำลงในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลที่สร้างความกดดันให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างมากAlso readแรลลี่รถหรูนับร้อยฉลองครบรอบ 25 ปี 'Gumball 3000 Rally'จากไซง่อน เข้ากรุงเทพ มุ่งสู่สิงคโปร์
มาตรการชดเชยและทางเลือกสำหรับผู้โดยสาร
เพื่อแก้ไขสถานการณ์และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สายการบินได้กำหนดมาตรการชดเชยค่าโรงแรมที่พักค้างคืนโดยมอบเป็นวงเงินเครดิตจำนวน 3,000 บาท ให้กับผู้โดยสารทุกคน เนื่องจากโรงแรมที่พักในพื้นที่ใกล้เคียงเต็มหมดในช่วงวันหยุดยาวและไม่สามารถจัดหาที่พักทดแทนให้ได้ทันเวลา นอกจากนี้ ผู้โดยสารยังสามารถเลือกข้อเสนอทางเลือกเพิ่มเติมได้ 3 ทาง ได้แก่ การเปลี่ยนวันเดินทางในเส้นทางเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใน 90 วันนับจากวันเดินทางเดิม โดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง การเก็บวงเงินเครดิตเพื่อใช้สำรองที่นั่งใหม่ภายใน 730 วันนับจากวันที่อนุมัติ หรือการขอรับเงินคืนเต็มจำนวนตามเงื่อนไขของตั๋วที่จองไว้
ช่องทางการติดต่อและขั้นตอนการรับสิทธิ์
สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อขอรับข้อเสนอทางเลือกต่างๆ รวมถึงการขอรับค่าชดเชยพิเศษในกรณีที่ไม่มีบัญชีวงเงินเครดิตกับแอร์เอเชีย สามารถติดต่อผ่านช่องทางที่ได้รับแจ้งจากสายการบินทั้งทางอีเมลและข้อความ SMS นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการลูกค้าผ่านช่องทาง AskBo หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-078-1094 โดยให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น. และให้บริการในวันเสาร์ อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถดำเนินการรับสิทธิ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่สุด
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