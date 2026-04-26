ไทยเร่งเครื่อง ‘การแพทย์แม่นยำ’ สวรส. เตรียมเสนอแผนจีโนมิกส์ เฟส 2 ให้ ครม.

ประเทศไทยเดินหน้าสู่ยุคการแพทย์แม่นยำ สวรส. เตรียมเสนอแผนจีโนมิกส์ระยะที่ 2 ให้ ครม. เพื่อขยายฐานข้อมูลพันธุกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรค
ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการแพทย์ที่มุ่งเน้นความแม่นยำและการดูแลรักษาเฉพาะบุคคลอย่างแท้จริง ด้วยการนำเทคโนโลยี จีโนมิกส์ มาประยุกต์ใช้ในการดูแล สุขภาพ ของประชาชน ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะพลิกโฉมระบบสาธารณสุขของประเทศไปอย่างสิ้นเชิง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ( สวรส.
) กำลังเตรียมนำเสนอแผนจีโนมิกส์ประเทศไทย ระยะที่ 2 พ. ศ. 2569-2572 ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.
) เพื่อขออนุมัติ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการขยายขอบเขตการให้บริการด้านจีโนมิกส์ให้ครอบคลุมประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้น การแพทย์แม่นยำ หรือ Precision Medicine คือแนวทางการดูแลรักษาที่คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านพันธุกรรม วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อม เพื่อให้การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด การใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม หรือ DNA เป็นหัวใจสำคัญของการแพทย์แม่นยำ เนื่องจาก DNA ของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ การตอบสนองต่อยา และการพยากรณ์โรค ด้วยเหตุนี้ การถอดรหัสพันธุกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการวางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการแพทย์เชิงป้องกัน แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พ.
ศ. 2563-2567 (Genomics Thailand) ที่ สวรส.
เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ได้วางรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์ในประเทศไทย โดยมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูง และการจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมของคนไทยจำนวน 5 หมื่นราย ครอบคลุม 5 กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรควินิจฉัยหายาก โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคติดเชื้อ และผู้ป่วยแพ้ยารุนแรง นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันให้เกิดสิทธิประโยชน์ด้านจีโนมิกส์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แผนจีโนมิกส์ระยะที่ 2 จะต่อยอดจากความสำเร็จของระยะแรก โดยขยายฐานข้อมูลพันธุกรรมให้ครอบคลุมประชาชนอีก 2 แสนราย และมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีการถอดรหัสสารพันธุกรรมสายยาว (Long-read Sequencing) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์มัลติโอมิกส์ (Multi-Omics) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจกลไกการเกิดโรคต่างๆ ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และนำไปสู่การวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีการถอดรหัสสารพันธุกรรมสายยาว (Long-read Sequencing) จะช่วยให้สามารถอ่านลำดับ DNA ได้ยาวขึ้น ทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และแม่นยำมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ซับซ้อน ในขณะที่เทคโนโลยีการวิเคราะห์มัลติโอมิกส์ (Multi-Omics) จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพได้หลากหลายมิติ เช่น จีโนม โปรตีโอม และเมตาโบโลม ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่งนี้จะช่วยให้สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างแม่นยำ และพัฒนาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน มีบริการด้านจีโนมิกส์จำนวนหนึ่งที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการผลักดันเข้าสู่สิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง เช่น การตรวจการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งลำไส้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจหาความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และวางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสมได้ทันท่วงที การขยายขอบเขตของสิทธิประโยชน์ด้านจีโนมิกส์ในระบบบัตรทองจะช่วยให้ประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยนี้ได้โดยไม่เป็นภาระทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว การลงทุนในการพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของระบบสาธารณสุขไท
