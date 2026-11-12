ไทยเบฟเผยแผนคืนน้ำสู่ธรรมชาติ 100% ภายในปี 2040 ขยายผลสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ไทยเบฟ ร่วม แม่ฟ้าหลวง พัฒนาแหล่งน้ำและติดตั้งโทรมาตร 103 เครื่อง มุ่งคืนน้ำสู่ธรรมชาติ 100% ภายในปี 2040 ขยายสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
บริษัท ไทยเบฟ เวเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยเบฟ ดำเนินการขยายขอบเขตการจัดการทรัพยากรน้ำจากภายในพื้นที่โรงงาน สู่การร่วมมือกับชุมชน โรงเรียน และเกษตรกรในพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงทางน้ำร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแข่งขันในการใช้น้ำในกลุ่มลุ่มน้ำเดียวกัน
ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา ไทยเบฟ ได้ขยายการทำงานไปยังพื้นที่ต้นน้ำมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากพิจารณาว่าหากรากลุ่มลุ่มน้ำใดเกิดปัญหาทางน้ำ โรงงานที่พึ่งพาลุ่มน้ำดังกล่าวย่อมได้รับผลกระทบโดยตรง จึงได้ดำเนินกิจกรรมเช่น การปลูกป่า ดูแลคุณภาพน้ำ สร้างฝาย และทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อรักษาแหล่งน้ำของตนเอง เช่นในพื้นที่เชียงดาวAlso read'ธนกร' นำทีม สส.ใต้ ภท. โต้ฝ่ายค้าน กางผลงานรถไฟทางคู่สายใต้
เป้าหมายคืนน้ำสู่ธรรมชาติ 100% ภายในปี 2040
คุณต้อย จงสกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวเรจ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่า เป้าหมายหลักของ ไทยเบฟ คือการคืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติให้ได้เทียบเท่ากับ 100% ของปริมาณผลิตภัณฑ์น้ำที่จำหน่าย ภายในปี 2040 ซึ่งการบริหารน้ำในขณะนี้จึงขยายจากพื้นที่โรงงานไปสู่อุปสรรคทรัพยากรที่ทั้งโรงงานและชุมชนพึ่งพาอาศัยร่วมกัน
ปัจจุบัน โครงการด้านน้ำที่ทำร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในการพระยาแล้วจำนวน 8 โครงการ และมีความตั้งใจขยายการสร้างฝายให้ครอบคลุมลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่ บริษัท ไทยเบฟเวเรจ จำกัด (มหาชน) ใช้ปริมาณน้ำจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คุณต้อย จงสกุล ระบุว่า ปัจจุบันระดับการคืนน้ำอยู่ที่ประมาณ 5% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 100% ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องเร่งลงทุนและเพิ่มโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายดังกล่าว
ความยั่งยืนและการดูแลโครงสร้างพื้นฐานหลังสร้างเสร็จ
คุณต้อย จงสกุล ให้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการดูแลโครงการหลังการสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยอธิบายว่าฝายอาจเสื่อมสภาพได้หากไม่มีผู้ดูแลรักษา ดังนั้นการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานจึงต้องมาพร้อมกับการทำงานร่วมกับชุมชน สร้างประชาคม และจัดตั้งกองทุนน้ำในชุมชนที่เข้าไปดำเนินโครงการ เพื่อให้คนในพื้นที่สามารถดูแลฝายต่อไปได้ในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัท ยังติดตามผลว่าหลังจากมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีขึ้นแล้ว ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้นจริงหรือไม่ ทำให้การประเมินโครงการครอบคลุมทั้งการดูแลแหล่งน้ำและผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ซึ่งสะท้อนถึงความใส่ใจในผลกระทบทางสังคมร่วมด้วย
ติดตั้งโทรมาตร 103 เครื่องเตือนภัยน้ำด้วยเทคโนโลยี
อีกหนึ่งมาตรการรับมือความเสี่ยงคือการใช้ข้อมูลน้ำจากพื้นที่ต้นทาง โดยคุณต้อย จงสกุล อธิบายว่า การติดตั้งเครื่องโทรมาตรในพื้นที่สูงเพื่อวัดความชื้นและปริมาณน้ำฝน จะช่วยให้ติดตามสถานการณ์ได้รวดเร็วขึ้น และสนับสนุนการเตือนภัยที่แม่นยำยิ่งขึ้น ไทยเบฟ จึงร่วมมือกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ติดตั้งเครื่องโทรมาตรแล้ว 103 เครื่อง
การติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเน้นพื้นที่ห่างไกล ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และบางส่วนในภาคใต้ ซึ่งการทำงานด้านข้อมูลนี้เป็นอีกส่วนของแผนบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการเตรียมน้ำสำรอง การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการดูแลต้นน้ำร่วมกับชุมชน
คุณต้อย จงสกุล ระบุว่า ยังต้องพัฒนาทั้งคุณภาพของแผนงานและการดำเนินงานต่อไป สำหรับธุรกิจที่พึ่งพาน้ำ การเตรียมความพร้อมจึงเชื่อมโยงทุกอย่างที่ทำภายในโรงงานและความร่วมมือในลุ่มน้ำเดียวกัน ตั้งแต่การรู้ระดับความเสี่ยง ไปจนถึงการรักษาแหล่งน้ำให้รองรับการใช้งานร่วมกันได้ในระยะยาว
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