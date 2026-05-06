ไทยเตรียมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสหรัฐฯ หลังถูกไต่สวนภายใต้มาตรา 301

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมส่งคณะผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสหรัฐอเมริกา หลังถูกไต่สวนภายใต้มาตรา 301 เกี่ยวกับข้อกล่าวหากำลังการผลิตส่วนเกินและการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ใช้แรงงานบังคับ
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของกรณีที่สหรัฐอเมริกาเปิดการไต่สวนประเทศไทยภายใต้มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา เพื่อพิจารณาเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทย โดยหลังจากที่ไทยได้ส่งคำแถลงข้อเท็จจริงไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 เพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาที่สหรัฐอเมริกาได้ระบุว่าไทยมีกำลังการผลิตส่วนเกินใน 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ยานยนต์ เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับ ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2569 นี้ สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) จะจัดการรับฟังความคิดเห็นจากรัฐบาลไทยเพิ่มเติม โดยกรมการค้าต่างประเทศได้เตรียมคณะผู้แทนประกอบด้วย กรมศุลกากร กรมอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และกระทรวงแรงงาน เพื่อเดินทางไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสหรัฐอเมริกา ประเด็นสำคัญที่คณะผู้แทนไทยจะนำเสนอแก่สหรัฐอเมริกา ได้แก่ การย้ำให้เห็นว่าไทยไม่มีกำลังการผลิตส่วนเกินใน 3 อุตสาหกรรมดังกล่าว และอุตสาหกรรมของไทยยังเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตของสหรัฐอเมริกา นางอารดาได้ระบุว่า คำแถลงข้อเท็จจริงของไทยมีความมั่นใจว่าจะได้รับการฟัง แต่สิ่งที่กังวลคือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ใช้แรงงานบังคับ เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะใช้เกณฑ์ดังกล่าวอย่างเข้มงวด และอาจเลือกปฏิบัติต่อบางประเทศ โดยยังมีข้อกังขาเกี่ยวกับกระบวนการพิสูจน์ว่าแหล่งผลิตต้นทางมีการใช้แรงงานบังคับจริงหรือไม่ นางอารดาได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่าสหรัฐอเมริกาจะเร่งการไต่สวนให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว หรือก่อนที่การเก็บภาษี 10% ตามมาตรา 122 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เพื่อให้การเก็บภาษีตามมาตรา 301 สามารถบังคับใช้ได้ทันที อย่างไรก็ตาม หากไทยไม่สามารถตอบโต้ข้อกล่าวหาทั้ง 2 ประเด็นได้ สหรัฐอเมริกาจะเก็บภาษีนำเข้าจาก 3 อุตสาหกรรมของไทยในอัตราที่สูงขึ้น โดยอาจสูงกว่าภาษีตอบโต้ที่เก็บจากไทยปัจจุบัน 19% ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเอสเอ็มอีของไทย ส่วนประเด็นแรงงานบังคับยังไม่ชัดเจนว่า สหรัฐอเมริกาจะเก็บภาษีนำเข้ากับสินค้าใดของไทย แต่คาดว่าอาจเป็นกลุ่มสินค้าเครื่องนุ่งห่มและสินค้าเกษต
การค้า สหรัฐอเมริกา มาตรา 301 กำลังการผลิตส่วนเกิน แรงงานบังคับ
'ยานยนต์-เครื่องจักร-ยาง' เสี่ยงถูกสหรัฐฯ ขึ้นภาษี 'เอกนิติ' ยันพร้อมแจงเหตุไทยได้ดุล3 สินค้าไทย เสี่ยงถูกขึ้นภาษี 'ยานยนต์-เครื่องจักร-ยาง' สหรัฐไต่สวนตามมาตรา 301 ปมกำลังผลิตส่วนเกินได้ดุลการค้าพุ่ง 'เอกนิติ' ยันพร้อมแจงเหตุผล ชี้ไทยได้เปรียบดุลการค้าจากทุนอเมริกาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งกลับ 'ศุภจี' ตั้งทีมเฉพาะกิจติดตาม
USTR เปิดฉากสอบสวน 60 ประเทศ รวมไทย ฐานปราบปรามแรงงานบังคับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) เริ่มต้นการสอบสวน 60 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ภายใต้มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าสหรัฐฯ ฐานล้มเหลวในการปราบปรามแรงงานบังคับ การสอบสวนนี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาอำนาจการจัดเก็บภาษีและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของสหรัฐฯ โดยจับตาเส้นตายในเดือนกรกฎาคม หากพบความผิด ไทยอาจได้รับผลกระทบจากการส่งออก
'วีระพงษ์' ชี้โจทย์รัฐบาลใหม่ เร่งเจรจาสหรัฐ สกัดถูกเก็บภาษีมาตรา 301รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จับตาสหรัฐไต่สวนสินค้าไทยตามมาตรา 301 ชี้โจทย์รัฐบาลใหม่ เร่งกลับมาเจรจาการค้า ให้ไทยได้อัตราภาษีที่ได้เปรียบประเทศคู่แข่ง
สคต.นิวยอร์ก ชี้ ช่องส่งออกไทย เจรจา ม.301 ขอยื่นเว้นภาษีรายสินค้าพาณิชย์ตั้งคณะทำงานพิเศษ ติดตามมาตรา 301 ของสหรัฐฯ ที่สอบสวนไทยในฐานะคู่ค้าผลิตสินค้าส่วนเกินและเกินดุลการค้า ขณะที่ สคต.
ไทยเตรียมรับมือผลกระทบภาษีสหรัฐฯ: ไต่สวน 301 และมาตรการ 122กระทรวงพาณิชย์ไทยเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการไต่สวนภายใต้มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าสหรัฐฯ โดยเน้นการแก้ต่างประเด็นการผลิตเกินกำลังและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานภาคบังคับ พร้อมเดินหน้าเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ
กรมการค้าต่างประเทศ นำทีมเจรจาทางเทคนิคบินสหรัฐ 13-14 พ.ค.แจง USTR สู้ข้อกล่าวหามาตรา 301กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้ารวบรวมข้อมูลรัฐ–เอกชน ส่งความเห็นถึงสหรัฐ แก้ต่างข้อกล่าวหามาตรา 301 พร้อมเข้าร่วมประชุมเทคนิค 13–14 พ.ค. แจง USTR ย้ำไทยไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหา หวังลดแรงกดดันมาตรการภาษีการค้า ลุ้นผลมาตรการภาษีก่อน ก.ค. 69เผย ก.
