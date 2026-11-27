ไทยเตรียมตัวรับมาตรฐานไข่ไก่ปลอดกรง ขยายตลาดส่งออกและตอบโจทย์ธุรกิจ
อุตสาหกรรมไข่ไก่ไทยเร่งปรับมาตรฐานรองรับตลาดส่งออกและธุรกิจ HORECA โดยเน้นการพัฒนาฟาร์มปลอดกรงและยกระดับสุขอนามัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและการแข่งขันในตลาดโลก
ภาครัฐ ผู้ผลิต และภาคธุรกิจร่วมกำหนดทิศทาง อุตสาหกรรมไข่ไก่ไทย ชี้ตลาดส่งออกและความต้องการจากภาคธุรกิจเป็นโอกาสสำคัญ พร้อมเสนอ 5 ประเด็นเชิงนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อ เตรียมความพร้อม ด้านตลาด มาตรฐาน ต้นทุน และสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในการเปลี่ยนผ่าน องค์กรพิทักษ์สัตว์นานาชาติ ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล ประเทศไทย จัดเวทีนโยบายสาธารณะ Thailand Egg Industry Transition Forum 2026 ภายใต้หัวข้อ "จากมาตรฐานสู่ความ สามารถในการแข่งขัน: อุตสาหกรรมไข่ไก่ไทย ควรเตรียมตัวอย่างไร" เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐ ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ภาค สาธารณสุข นักวิชาการ ผู้บริโภค แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรม "ไข่ไก่ไทย" ทั้งด้านนโยบาย ตลาด ต้นทุนการผลิต และมาตรฐาน สู่แนวทางการเปลี่ยนผ่านที่สอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมไทย
ทิศทางตลาดส่งออกเติบโตสูงและโอกาสใหม่
ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่า ผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 97% ของไทยใช้บริโภคภายในประเทศ ขณะที่การส่งออกประมาณ 2-3% และมีแนวโน้มเติบโต โดยปริมาณการส่งออก เพิ่มจาก 260 ล้านฟองในปี 2564 เป็น 518 ล้านฟองในปี 2568 สะท้อนโอกาสการขยายตลาด โดยเฉพาะตลาดใหม่อย่างสิงคโปร์ นอกเหนือจากตลาดเดิมอย่างฮ่องกง นายเอกราช ตรีลพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า จุดแข็ง ของ ไข่ไก่ไทยคือคุณภาพและมาตรฐานด้านสุขอนามัย ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดต่างประเทศ แม้ไทยจะมีต้นทุนการผลิตและราคาที่สูงกว่าบางประเทศในภูมิภาค ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมยังต้องรับมือกับความเสี่ยงจากการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้า โดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการผลิตAlso readข้าวมาบุญครอง รุกตลาด HORECA ยกทัพข้าวคุณภาพและข้าวเพื่อสุขภาพ ร่วมงาน Makro Horeca 2026 เปิดตัว 'ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมควินัว' เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่แม็คโคร
การขยายตัวของไข่ไก่ปลอดกรงในธุรกิจ
ข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ว่า แม้การผลิต "ไข่ไก่ปลอดกรง" ในปัจจุบันยังมีสัดส่วนน้อยกว่า 2% ของตลาดไข่ไก่ทั้งหมด แต่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการจากภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง (HORECA) เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญ อย่างไรก็ตาม การขยายตลาดยังมี ความท้าทายจากต้นทุนการลงทุนและราคาจำหน่ายที่สูงกว่าไข่จากระบบกรง นายสาธิต เครือรัฐติกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สงวนฟาร์ม จำกัด กล่าวว่า การลงทุนในระบบไข่ไก่ปลอดกรง เชิงพาณิชย์มีต้นทุนต่อแม่ไก่สูงกว่าระบบกรงประมาณ 3 เท่า ขณะที่ราคาจำหน่ายในตลาดสูงกว่าระบบทั่วไปประมาณ 20-30% การมีตลาดรองรับและผู้ซื้อที่พร้อมจ่ายในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความคุ้มค่าของการลงทุน
ความท้าทายด้านต้นทุนและการจัดการฟาร์ม
นอกจากต้นทุนแล้วการเลี้ยงในระบบปลอดกรงยังต้องอาศัยการจัดการฟาร์มที่แตกต่างออกไป เช่น การฝึกแม่ไก่ ให้คุ้นเคยกับคอนและรังวางไข่ตั้งแต่อายุยังน้อย รวมถึงการบริหารพื้นที่เลี้ยง ซึ่งอาจทำให้จำนวนแม่ไก่ที่เลี้ยงได้ใน โรงเรือนขนาดเท่ากันลดลงประมาณ 30-40% เมื่อเทียบกับระบบกรงหลายชั้นผู้แทนจากภาครัฐสะท้อนว่า การยกระดับมาตรฐานการผลิต เป็นเงื่อนไขสำคัญของการขยายตลาด และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยกรมปศุสัตว์มีแนวทางรับรองมาตรฐานฟาร์มที่รองรับรูปแบบการเลี้ยง ที่หลากหลาย รวมถึงระบบไข่ไก่ปลอดกรง ผู้ผลิตที่ดำเนินการตามมาตรฐาน GAP สามารถยื่นขอรับรองเพิ่มเติม เพื่อใช้เครื่องหมายไข่ไก่ปลอดกรงได้
การรับรองมาตรฐานและโอกาสส่งออกยุโรป
สัตวแพทย์หญิงคชาภรณ์ เต็มยอด ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ผลิตไทยเริ่มมีโอกาสเข้าสู่ตลาดใหม่มากขึ้น ทั้งการส่งออกผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป ไปยุโรปและการส่งออกไข่ไก่ปลอดกรงแบบเปลือกไปยังสิงคโปร์ ซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยดำเนินการ แล้วอย่างน้อย 3 ราย การยกระดับสุขอนามัยและมาตรฐานการผลิตจึงเป็น สิ่งจำเป็นเพื่อรองรับความต้องการ ที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพสัตว์ยังต้องได้รับการพิจารณาควบคู่กัน
แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความปลอดภัย
สพ.ญ.ดร.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย นายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เน้นย้ำแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ซึ่งมองสุขภาพของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกัน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน ทั้งการเฝ้าระวังโรค การควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพ และการดูแลความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร "การได้รับมาตรฐานต่าง ๆ ทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เรากิน สิ่งที่เราบริโภคเข้าไป ปลอดภัยทั้งคนในครอบครัว และลูกหลานเรา ทุกอย่างจะต้องไปในทุก ๆ ส่วนของห่วงโซ่ ตั้งแต่ Farm to Table" สพ.ญ.ดร.
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