ไทยเปลี่ยนสู่ Made with Thailand ดึงญี่ปุ่นลงทุนกว่า 1.34 แสนล้านบาท
ประเทศไทยเปลี่ยนยุทธศาสตร์ดึงดูดการลงทุนจากญี่ปุ่นจากฐานผลิตเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างนวัตกรรม ได้รับคำมั่นลงทุนกว่า 1.34 แสนล้านบาทจาก 6 ค่ายรถยนต์ พร้อมขยายสู่เซมิคอนดักเตอร์และอวกาศ
ประเทศไทย ประกาศเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดึงดูดการลงทุนจาก ญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการ โดยปรับเปลี่ยนบทบาทจากฐานรับจ้างผลิตที่ใช้แนวคิด Made in Thailand ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมภายใต้แนวทาง Made with Thailand ซึ่งการปรับกลยุทธ์ครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเชิงบวกทันที โดยได้รับคำมั่นสัญญาจากค่าย รถยนต์ ขนาดใหญ่จำนวน 6 แห่ง ที่มีมูลค่าการลงทุนรวมกันสูงถึง 1.34 แสนล้านบาท
กลยุทธ์เปลี่ยนบทบาทสู่หุ้นส่วนร่วมสร้าง
การเปลี่ยนธีมทางการตลาดและนโยบายเศรษฐกิจจาก Made in Thailand เป็น Made with Thailand นั้น สะท้อนถึงการยกระดับสถานะของไทยจากผู้ผลิตตามคำสั่งไปเป็นหุ้นส่วนที่สามารถร่วมคิด ร่วมพัฒนา และร่วมสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างแท้จริง สถานการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการของญี่ปุ่นอย่างมาก เนื่องจากญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับแรงกดดันหลายด้าน เช่น ภาษีการค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และตลาดภายในประเทศที่มีขนาดหดตัวลงAlso read“หนุ่ม-กรรชัย” เผยเลิกดูแมนฯยูฯแล้ว เหตุทรงไม่ได้ อยากไล่ออกยกทีม ชี้ทีมเดียวที่ห้ามแพ้ คือ หงส์แดง
เพื่อรับมือกับข้อจำกัดเหล่านี้ ญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องแสวงหาฐานการผลิตที่ปลอดภัย มีความมั่นคงสูง และคุ้นเคยกับระบบการผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นตัวเลือกสำคัญในกลยุทธ์นี้ การปรับเปลี่ยนแนวทางดังกล่าวไม่ได้มีเพียงวัตถุประสงค์ในการดึงเงินทุนเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเติบโตไปพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกในระยะยาว
โอกาสใหม่ในอุตสาหกรรมชิปและอวกาศ
นอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว กลยุทธ์ Made with Thailand ยังเปิดโอกาสใหม่สำหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมไฮเทคอื่น ๆ อย่างอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมอวกาศ ซึ่งเป็นสาขาที่มีความต้องการสูงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลระบุว่า ชิ้นส่วนดาวเทียมของญี่ปุ่นกว่า 60 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ถูกผลิตโดยผู้ส่งมอบที่เดิมเคยผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการถ่ายเททักษะทางวิศวกรรมที่มีความแม่นยำสูงจากภาคยานยนต์สู่ภาคอวกาศ
นี่ถือเป็นประตูสำคัญที่จะพาทักษะวิศวกรรมความแม่นยำของไทย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไทยจำนวนนับล้านราย ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง การเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ใช่เพียงแค่การรับจ้างผลิต แต่เป็นการยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล และสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นไปยังตลาดโลก
บทเรียนการขึ้นบินครั้งที่สอง
หากมองย้อนกลับไปยังประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ การ "ขึ้นบินครั้งแรก" ในช่วงปี พ.ศ. 2525 ถึง 2530 คือยุคที่ญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเป็นหลัก โดยเฉพาะในจังหวัดระยองและจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในยุคเริ่มต้น แต่การ "ขึ้นบินครั้งที่สอง" หรือ Second Take-off ในครั้งนี้ ไม่สามารถทำซ้ำแบบเดิมได้อีก
การขึ้นบินครั้งที่สองนี้ ต้องเป็นการยกระดับสู่อุตสาหกรรมไฮเทคที่หลากหลายและทันสมัยยิ่งขึ้น ได้แก่ ชิปเซมิคอนดักเตอร์ ศูนย์ข้อมูล (ดาต้าเซ็นเตอร์) ยานยนต์แห่งอนาคต และอุตสาหกรรมอวกาศ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นระบบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะขั้นสูง และการสร้างระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิด ดังที่สำนักงานส่งเสริมธุรกิจญี่ปุ่น (JETRO) ย้ำเสมอว่า เป้าหมายหลักคือการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง มากกว่าการดึงเม็ดเงินลงทุนเพียงอย่างเดียว
แนวทางการเร่งแปลงคำมั่นสู่ความจริง
เพื่อให้ยุทธศาสตร์ Made with Thailand บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งกระบวนการแปลงคำมั่นสัญญาทางเศรษฐกิจให้เป็นโครงการลงทุนจริงที่มีผลในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องวางกฎเกณฑ์การบริหารงานที่โปร่งใส และนำไปใช้กับนักลงทุนทุกชาติอย่างเท่าเทียมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล การดำเนินการเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ที่สำคัญที่สุดคือ ภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมกันดึงผู้ประกอบการท้องถิ่นและแรงงานไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่อย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุม มิเช่นนั้น แนวทาง Made with Thailand อาจเหลือเพียงคำขวัญทางการตลาด โดยที่ประเทศไทยถูกจำกัดบทบาทเป็นเพียง "สถานที่" สำหรับการผลิตเท่านั้น แทนที่จะเป็น "หุ้นส่วน" ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างแท้จริง
เส้นวัดผลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ 140 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น จะกลายเป็นจุดชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดว่า ยุทธศาสตร์ Second Take-off ของไทยสามารถทะยานขึ้นสู่ความสำเร็จได้จริงหรือไม่ หรือที่ยังคงค้างอยู่เพียงที่ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง การวัดผลนี้จะสะท้อนถึงความก้าวหน้าในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง เพื่อรองรับความท้าทายในยุคใหม่
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