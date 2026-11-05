ไทยสร้างไทยจี้ผู้ว่าฯ กทม. ทบทวนผังเมืองลดพื้นที่แก้มลิงเสี่ยงน้ำท่วมถาวร
พรรคไทยสร้างไทยยื่นหนังสือคัดค้านร่างผังเมืองรวม กทม. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 หลังพบการลดพื้นที่แก้มลิงและ Flood Way อย่างรุนแรง ส่งผลให้กรุงเทพฯ เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากและถาวร
พรรค ไทยสร้างไทย นำโดยนาย โรจนินทรณ์ ศิริเบญญาภรณ์ รองหัวหน้าพรรค ดร.ณรงศ์ รุ่งธนวงศ์ ผู้อำนวยการพรรค พร้อมทีมกรรมการบริหารและรองโฆษกพรรค ได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านและเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทบทวนร่าง ผังเมืองรวม กรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 อย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุผลว่าร่างผังเมืองใหม่นี้มีการตัดทอนพื้นที่ แก้มลิง และทางน้ำไหล (Flood Way) ลงอย่างมหาศาล ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้นคร กรุงเทพฯ เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำท่วมถาวรในอนาคต
เหตุผลคัดค้านการตัดพื้นที่ระบายน้ำ
นางสาวสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตหัวหน้าพรรคฯ ในฐานะประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ระบุไว้ในหนังสือร้องเรียนว่า ประสบการณ์การทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ มาอย่างยาวนานร่วมกับโครงการแก้มลิงแห่งแรกคือ "บึงมักกะสัน" และการขยายผลสู่ "บึงหนองบอน" นั้นได้พิสูจน์แล้วว่าแก้มลิงสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ลุ่มแอ่งกระทะ การระบายน้ำออกทะเลทำได้ยากโดยเฉพาะในช่วงเวลาน้ำทะเลหนุน จึงจำเป็นต้องมีพื้นที่พักน้ำเพื่อรอจังหวะน้ำลง หากขาดส่วนนี้ มวลน้ำจะทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน โดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรรเก่าและชุมชนดั้งเดิมที่ไม่ได้ถมสูง เช่น แฟลตคลองจั่น แฟลตร่มเกล้า หมู่บ้านนักกีฬา และหมู่บ้านสหกรณ์Also readนายกฯ แพทองธาร เป็นประธานการประชุมครม.สัญจร ครั้งแรกที่เชียงใหม่
ข้อจำกัดทางวิศวกรรมของอุโมงค์ยักษ์
ทางพรรคยังชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเชิงวิศวกรรมของกรุงเทพมหานคร ที่ระบุว่าจะใช้การขยายคลองและการสร้างอุโมงค์ยักษ์เพื่อทดแทนแก้มลิง โดยเน้นย้ำว่าอุโมงค์ยักษ์ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำเปรียบเสมือน "หลอดดูดน้ำ" แต่แก้มลิงทำหน้าที่รองรับและพักน้ำเปรียบเสมือน "ภาชนะใส่น้ำ" หากไม่มีภาชนะรองรับ อุโมงค์ยักษ์ 6 แห่งที่มีอยู่แล้วก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังที่ปรากฏชัดเจนในปัจจุบัน
ตัวเลขพื้นที่ทางน้ำไหลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ร่างผังเมืองฉบับใหม่นี้มีการลดและตัดพื้นที่ทางน้ำไหล (Flood Way) หรือผังสีเขียวลาย ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกอย่างน่าตกใจ โดยฝั่งตะวันออกถูกลดขนาดจากเดิม 100,000 ไร่ (240 ตารางกิโลเมตร) เหลือเพียง 30,000 ไร่ (50 ตารางกิโลเมตร) ทั้งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำหลากจากปทุมธานีและนครนายก ขณะเดียวกันฝั่งตะวันตก (ฝั่งธนบุรี) ซึ่งต้องรับน้ำหลากจากนนทบุรี กลับไม่ปรากฏพื้นที่ Flood Way เหลืออยู่เลย
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ
พรรคไทยสร้างไทยยืนยันว่า การลดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รับน้ำดังกล่าวเป็นอันตรายต่อความมั่นคงทางชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณายกเลิกร่างผังเมืองฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ในจุดที่กระทบต่อระบบระบายน้ำ และกลับมาออกแบบผังเมืองโดยยึดหลักวิทยาศาสตร์และประสบการณ์จริงในการแก้ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งผ่านการพิสูจน์แล้วว่าแก้มลิงเป็นกลไกสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับเมืองหลวงที่มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นแอ่งกระทะ
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