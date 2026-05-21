ไทยล่มปัญหาแบตเตอรี่ EV กระทบโลกรอบคาร์บอนต่ำ

ความกังวลเหล่านี้ส่งผลให้ประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนเป็น بنابراینหนึ่งที่นำมาวิตกกังวลและคาดถึงปัญหาในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV งานวิจัยของ TDRI ชี้ว่าภายในปี 2578 จะมีซากแบตเตอรี่สะสมจากยานยนต์ไฟฟ้าสูงถึง 168,590 ตัน
ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดขยะแบตเตอรี่พุ่งสูง ตามการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งแบตเตอรี่ถูกจัดประเภทว่าเป็นวัตถุอันตราย ซะท้อนถึงปัญหาด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางในประเทศต่างๆ ที่ใช้เพื่อควบคุมแบตเตอรี่ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ระหว่างใช้งาน ไปจนถึงเมื่อแจ่มดวงตเตอรี่สิ้นอายุขัย จนกลายเป็นขยะพิษ พัฒนาโดยศาสตราจารย์ ดร.
ณัฐภรณ์ บัวแย้ม นักวิชาการด้านนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว TDRI, งานวิจัยของ TDRI ชี้ว่าในปี 2574 จะมีซากแบตเตอรี่สะสมจากยานยนต์ไฟฟ้าสูงถึงประมาณ 38,050 ตัน และเพิ่มเป็น 168,590 ตัน ในปี 2578 ภายในปี 2524 จะมีขยะแบตเตอรี่สะสมจากยานยนต์ไฟฟ้าสูงถึง 38,050 ตัน ส่วนประเทศไทยยังขาดกฎหมายเฉพาะที่ใช้กำกับดูแลแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) โดยตรงโจทย์ใหญ่ที่ยังต้องการคำตอ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Apple: Market Valuation, Valuation Metrics, and Recent TrajcetoryApple's market capitalization has reached $4.37 billion, driven by strong business performance, exceptional market sentiment, and valuation metrics. The stock's RSI is currently at 71.7, indicating potential overvaluation, while its recent trajectory shows a 10.12% increase in 15 trading days. With a PE Ratio of 36.1x and 31.07x for companies with growing revenue, a PEG Ratio of 2.61, indicating strong growth, and a target valuation of around $270.77 based on P/E, P/E-EV/EBITDA, and EV/EBITDA ratios, various key factors are contributing to Apple's bullish market sentiment. These factors include a strong foundation, modest market cap, consistent growth, and diversification across various services.
Read more »
MGC-ASIA Boosts Profit in First Quarter, Premium EVs Boost SalesMGC-ASIA, the parent company of MG Motor Thailand, reported a strong first-quarter profit, driven by the strong demand for premium electric vehicles (EVs). The company's subsidiary, Rev'e Auto Technology Co., Ltd., has introduced a new program to enhance the customer experience in the EV after-sales service. The program involves the allocation of BYD DOLPHIN Standard, a standard-range electric vehicle, for customers to use as a test drive vehicle while waiting for their new EV.
Read more »
TDRI เปิดช่องโหว่กฎหมายไทยล้าสมัย ควบคุมมาตรฐานแบตเตอรี่รถยนต์ EVTDRI ชำแหละช่องโหว่กฎหมายไทยเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ EV ที่ล้าสมัย ยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับการขนส่ง การจัดเก็บ และการรีไซเคิลแบตเตอรี่ใช้แล้วอย่างปลอดภัย ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุและสิ่งแวดล้อม
Read more »
'สรรเพชญ' ลุยสงขลาเร่งบิ๊กโปรเจกต์คมนาคม 'ขยายสนามบินหาดใหญ่ - เลี่ยงเมือง'สรรเพชญ' ลุยสงขลาเร่งบิ๊กโปรเจกต์คมนาคม 'ขยายสนามบินหาดใหญ่ - เลี่ยงเมือง - รถเมล์ EV' จี้ทุกหน่วยเร่งงาน-เข้มความปลอดภัย ย้ำทุกโครงการต้องโปร่งใส
Read more »
ไทยเร่งเครื่อง Smart Mobility ดัน EV–AI–ยานยนต์อัตโนมัติสู่ฐานผลิตภูมิภาคไทยเดินหน้าเร่งเครื่อง Smart Mobility ดัน EV–AI–ยานยนต์อัตโนมัติสู่ฐานผลิตภูมิภาค อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผนึก 5 พันธมิตรอุตสาหกรรม ดันงาน MTAB เชื่อมโลกยานยนต์อัจฉริยะ
Read more »
นายกิตติศักดิ์ เจือจันทนศักดิ์ ผู้อำนวยการ MEA เปิดงานสัมมนา Charge Sure by MEAนายกิตติศักดิ์ เจือจันทนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Charge Sure by MEA ประจำปี 2569 ภายใต้หัวข้อ EV Charging Standards & Trust ณ ห้อง Renew ชั้น 1 โรงแรม Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้มีความพร้อม ความปลอดภัย ความถูกต้อง และสามารถรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Read more »