Advertisement
ไทยลุย 7 นิวโกรทเอนจิน ผลัก GDP โต 3%+ ภายใน 2030
Advertisement
รัฐบาลขับเคลื่อน 7 อุตสาหกรรมเป้าหมายทดแทนยุคเดิม ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุน GDP เป็น 30% และดันอันดับแข่งขันโลก Top 20 ภายในปี 2030
เศรษฐกิจไทย กำลังเผชิญกับภาวะติดหลามจากการเติบโตที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2% ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่สั่งสมมายาวนาน ทั้งผลผลิตภาพแรงงานที่ต่ำ การขาดแคลนการลงทุนที่เพียงพอ การพึ่งพากรอบอุตสาหกรรมเดิม และขีดความสามารถในการแข่งขันที่ถดถอยอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่หรือ New Growth Engines เพื่อเป็นแรงขับหลักในการก่อรูปเศรษฐกิจรอบใหม่ที่ไม่พึ่งพาเพียงการบริโภคภายในหรืออุตสาหกรรมดั้งเดิมอีกต่อไป
เป้าหมายขยายการลงทุน GDP สู่ 30% ใน 5 ปีAlso readลัคนาราศีใด ผู้ใหญ่หนุนหลัง ได้คบค้าผู้มีอิทธิพล มีเกณฑ์เปลี่ยนงานกะทันหันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.เอกนิต นิติทัดประภาศ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เชิงรุกในการนำพาประเทศออกจากกับดักการเติบโตต่ำ โดยตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับ 3% Plus พร้อมกับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากร้อยละ 23 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ให้ขยับขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของ GDP ภายในปี ค.ศ. 2030 นอกจากนี้ยังวางเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยให้ก้าวสู่กลุ่ม Top 20 ของโลก ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการดึงดูดเงินลงทุนคุณภาพสูงเข้ามาแทนที่ทุนเดิมที่ประสิทธิภาพลดลง
รุก 7 อุตสาหกรรมเป้าหมายทดแทนโครงสร้างเดิม
Advertisementกลยุทธหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่คือการลง_FORCE ใน 7 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรสมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยานยนต์แห่งอนาคต การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยวคุณภาพ ค้าปลีกสมัยใหม่ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech) ที่สำคัญ ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ชิปเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฐานการผลิตเดิม และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาสินค้าโภคภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมดั้งเดิม
โครงการ Siam Silica และ Siam Medica เป็นฟันเฟืองหลักโครงการระดับชาติ (Flagship Projects) ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นกลไกเร่งด่วนในการขับเคลื่อนนโยบาย ได้แก่ โครงการ Siam Silica ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีซิลิกาขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป, โครงการ Siam Medica ที่วางตำแหน่งไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจรระดับภูมิภาค และ Siam Terra ที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรธรณีและพลังงานสะอาด โครงการเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้เป็นตัวเชื่อมโยงบ่มเพาะเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่เข้มแข็งและลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ความท้าทายเชิงโครงสร้างและอุปสรรคกฎหมาย
Advertisementแม้ทิศทางนโยบายจะถูกต้องตามบริบทโลกแล้ว แต่ความท้าทายที่สำคัญที่สุดคือการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติจริง เนื่องจากการแก้ไขอุปสรรคเชิงโครงสร้างเดิมๆ อย่างกฎระเบียบที่ล้าสมัย ความขาดแคลนทักษะแรงงานที่มีคุณภาพ และข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังคงเป็นกำแพงสูงที่ขวางกั้นการเติบโต การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการสั่งการจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรื้อฟื้นกติกาใหม่
กระจายประโยชน์สู่ท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำเงื่อนไขความสำเร็จของการเติบโตที่ยั่งยืนคือการกระจายผลประโยชน์ให้เข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อยและคนในพื้นที่อย่างทั่วถึง มิเช่นนั้นการเติบโตจะกระจุกตัวอยู่เพียงบริษัทข้ามชาติหรือธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น ดังนั้น การพัฒนาทักษะแรงงานและการสนับสนุนเงินทุนเข้าถึงง่ายสำหรับ SMEs ในพื้นที่จึงเป็นปัจจัยชี้ขาดที่จะยืนยันว่ายุทธศาสตร์นิวโกรทเอนจินนี้ จะสามารถเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยได้อย่างแท้จริง หรือจะเป็นเพียงนโยบายบนกระดาษที่ไม่อาจลงลึกสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy