ไทยยืนหยัดเจรจาทวิภาคี หลังกัมพูชาเริ่มกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเล

วิเคราะห์สถานการณ์ข้อพิพาททางทะเลไทย-กัมพูชา หลังยกเลิก MOU 44 และกัมพูชาเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้ UNCLOS โดยไทยยืนยันไม่ยอมรับองค์กรภายนอกเข้ายุ่งเกี่ยวกับอธิปไตย
ภายหลังที่ไทยได้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชา (MOU 44) ว่าด้วยการเจรจาแบ่งเขตทางทะเลในอ่าวไทย ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2544 สถานการณ์ความขัดแย้งเรื่องอาณาเขตทางทะเลระหว่างสองประเทศกลับทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อกัมพูชาเพิ่งเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ( UNCLOS ) เมื่อต้นปีนี้ และได้เริ่มกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับ (Compulsory Conciliation) ตามมาตรา 298 ของ UNCLOS เพื่อกำหนดเขตทางทะเลในพื้นที่ที่อ้างสิทธิทับซ้อน (Overlapping Claims Area: OCA) ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของไทย พื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนระหว่างไทยและกัมพูชาเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2515-2516 เมื่อทั้งสองประเทศประกาศเขตทางทะเลของตน โดยครอบคลุมตั้งแต่ชายฝั่งทะเลบริเวณหลักเขตที่ 73 จังหวัดตราด ไปจนถึงกลางทะเลอ่าวไทยตอนบน พื้นที่ส่วนนี้ไม่เพียงแต่เป็นไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) ที่รัฐมีสิทธิ อธิปไตย เหนือทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทะเลอาณาเขตซึ่งรัฐมีอำนาจ อธิปไตย อย่างสมบูรณ์ทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการเหนือกิจกรรมทุกประเภท ดังนั้น การที่ทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิในพื้นที่เดียวกันจึงเท่ากับมีอำนาจ อธิปไตย ทับซ้อนกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนและต้องได้รับการแก้ไขด้วยความรอบคอบ กระบวน การประนอมภาคบังคับ ที่กัมพูชาเริ่มต้นขึ้นนี้ สามารถดำเนินการได้โดยฝ่ายกัมพูชาขอให้เลขาธิการสหประชาชาติแต่งตั้งผู้ประนอมอีก 2 คน จากบัญชีรายชื่อผู้ประนอมตามภาคผนวก 5 ตอนที่ 1 ข้อ 3 จากนั้นผู้ประนอมทั้ง 4 คนจะแต่งตั้งผู้ประนอมคนที่ 5 เพื่อทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการประนอม คณะกรรมาธิการนี้จะประชุมวินิจฉัยว่าตนมีอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินการตามข้อพิพาทนี้หรือไม่ตามภาคผนวก 5 ตอนที่ 2 ข้อ 13 หากวินิจฉัยว่ามีอำนาจ ก็จะดำเนินกระบวนการประนอมต่อไป โดยมีเวลา 12 เดือนในการจัดทำรายงาน ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนว่า การนำองค์กรหรือบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตทางทะเลซึ่งเกี่ยวข้องกับ อธิปไตย ของชาติเป็นเรื่องที่เสี่ยงและไม่ควรกระทำ เพราะไม่มีใครเข้าใจสภาวะแวดล้อมและปัญหาต่างๆ ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนได้ดีเท่ากับเจ้าของพื้นที่ คือไทยและกัมพูชาเอง การเจรจาแบบทวิภาคีภายใต้กรอบกติกาสากลอย่าง UNCLOS ที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด การให้คณะกรรมาธิการประนอมหรือศาลระหว่างประเทศเข้ามาชี้นำหรือเสนอแนะอาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่อ อธิปไตย ของไทย ดังที่เคยมีบทเรียนขมขื่นในกรณีปราสาทพระวิหารเมื่อปี 2505 ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยไม่ยอมรับวิธีดำเนินการใดๆ ในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการกำหนดเขตทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประนอมภาคบังคับ ที่กัมพูชาเริ่มต้นขึ้น ซึ่งอาจใช้กับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหลังจากที่กัมพูชาเข้าเป็นภาคี UNCLOS เท่านั้น ดังนั้น ไทยจึงควรยืนหยัดในการเจรจาโดยตรงกับกัมพูชา โดยไม่ให้มีประเทศหรือองค์กรอื่นเข้ามาแทรกแซง เพื่อรักษา อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติในพื้นที่อ่าวไทยอย่างเต็มที.
ภายหลังที่ไทยได้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชา (MOU 44) ว่าด้วยการเจรจาแบ่งเขตทางทะเลในอ่าวไทย ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2544 สถานการณ์ความขัดแย้งเรื่องอาณาเขตทางทะเลระหว่างสองประเทศกลับทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อกัมพูชาเพิ่งเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เมื่อต้นปีนี้ และได้เริ่มกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับ (Compulsory Conciliation) ตามมาตรา 298 ของ UNCLOS เพื่อกำหนดเขตทางทะเลในพื้นที่ที่อ้างสิทธิทับซ้อน (Overlapping Claims Area: OCA) ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของไทย พื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนระหว่างไทยและกัมพูชาเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2515-2516 เมื่อทั้งสองประเทศประกาศเขตทางทะเลของตน โดยครอบคลุมตั้งแต่ชายฝั่งทะเลบริเวณหลักเขตที่ 73 จังหวัดตราด ไปจนถึงกลางทะเลอ่าวไทยตอนบน พื้นที่ส่วนนี้ไม่เพียงแต่เป็นไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) ที่รัฐมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทะเลอาณาเขตซึ่งรัฐมีอำนาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการเหนือกิจกรรมทุกประเภท ดังนั้น การที่ทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิในพื้นที่เดียวกันจึงเท่ากับมีอำนาจอธิปไตยทับซ้อนกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนและต้องได้รับการแก้ไขด้วยความรอบคอบ กระบวนการประนอมภาคบังคับที่กัมพูชาเริ่มต้นขึ้นนี้ สามารถดำเนินการได้โดยฝ่ายกัมพูชาขอให้เลขาธิการสหประชาชาติแต่งตั้งผู้ประนอมอีก 2 คน จากบัญชีรายชื่อผู้ประนอมตามภาคผนวก 5 ตอนที่ 1 ข้อ 3 จากนั้นผู้ประนอมทั้ง 4 คนจะแต่งตั้งผู้ประนอมคนที่ 5 เพื่อทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการประนอม คณะกรรมาธิการนี้จะประชุมวินิจฉัยว่าตนมีอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินการตามข้อพิพาทนี้หรือไม่ตามภาคผนวก 5 ตอนที่ 2 ข้อ 13 หากวินิจฉัยว่ามีอำนาจ ก็จะดำเนินกระบวนการประนอมต่อไป โดยมีเวลา 12 เดือนในการจัดทำรายงาน ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนว่า การนำองค์กรหรือบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตทางทะเลซึ่งเกี่ยวข้องกับอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องที่เสี่ยงและไม่ควรกระทำ เพราะไม่มีใครเข้าใจสภาวะแวดล้อมและปัญหาต่างๆ ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนได้ดีเท่ากับเจ้าของพื้นที่ คือไทยและกัมพูชาเอง การเจรจาแบบทวิภาคีภายใต้กรอบกติกาสากลอย่าง UNCLOS ที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด การให้คณะกรรมาธิการประนอมหรือศาลระหว่างประเทศเข้ามาชี้นำหรือเสนอแนะอาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่ออธิปไตยของไทย ดังที่เคยมีบทเรียนขมขื่นในกรณีปราสาทพระวิหารเมื่อปี 2505 ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยไม่ยอมรับวิธีดำเนินการใดๆ ในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการกำหนดเขตทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประนอมภาคบังคับที่กัมพูชาเริ่มต้นขึ้น ซึ่งอาจใช้กับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหลังจากที่กัมพูชาเข้าเป็นภาคี UNCLOS เท่านั้น ดังนั้น ไทยจึงควรยืนหยัดในการเจรจาโดยตรงกับกัมพูชา โดยไม่ให้มีประเทศหรือองค์กรอื่นเข้ามาแทรกแซง เพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในพื้นที่อ่าวไทยอย่างเต็มที
ไทย-กัมพูชา ข้อพิพาททางทะเล UNCLOS การประนอมภาคบังคับ อธิปไตย
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