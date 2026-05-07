ไทยผงาดติด 5 อันดับประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีภูมิต้านทานเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในโลก สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนทั่วโลก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล เผยข่าวดีหลังมูดี้ส์จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีความสามารถในการรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ดีที่สุด 1 ใน 5 ของโลก พร้อมชูผลงาน BOI ดึงการลงทุนต่างชาติกว่า 9 แสนล้านบาท และเร่งผลักดันพลังงานสะอาดผ่านกลยุทธ์ 5T เพื่อรองรับดาต้าเซนเตอร์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าภาคภูมิใจและเป็นสัญญาณบวกอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยอ้างถึงรายงานล่าสุดจากบริษัท มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วโลก รายงานฉบับนี้ระบุว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 5 ประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่มีภูมิต้านทาน หรือมีกันชนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งที่สุดในการรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจในระดับโลก ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นข่าวดีอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ มูดี้ส์ ได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อ เศรษฐกิจไทย จากเดิมที่เคยอยู่ในเชิงลบ หรือ Negative ให้กลับมามีเสถียรภาพและมีความน่าลงทุนอีกครั้ง การปรับเปลี่ยนมุมมองในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการให้คะแนนในเชิงตัวเลขเท่านั้น แต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลว่าประเทศไทยมีความมั่นคงและพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนแม้ในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน นายอนุทินได้เน้นย้ำว่า การที่ มูดี้ส์ ให้การยอมรับในครั้งนี้ ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ปัจจัยทางด้านตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการมองลึกลงไปในทุกมิติของการบริหารจัดการประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ความโปร่งใสในกระบวนการทำงาน ความรวดเร็วในการดำเนินงานของภาครัฐ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เอื้อต่อการลงทุน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนจากทั่วโลกกล้าที่จะนำเงินทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเห็นได้ชัดจากรายงานของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ที่ระบุว่ามีการอนุมัติคำขอส่งเสริมการลงทุนรวมมูลค่ากว่า 9 แสนล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันที่เป็นรูปธรรมที่สุดว่านักลงทุนระดับโลกมีความมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทย โดยเกิดจากการวางรากฐานที่มั่นคงและการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นายอนุทินได้ฝากข้อความสำคัญถึงประชาชนชาวไทย โดยระบุว่าความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมช่วยกันผลักดัน จึงอยากขอให้คนไทยทุกคนร่วมกันส่งเสริมและเชียร์ประเทศไทยในเชิงบวก แทนที่จะมุ่งเน้นการตำหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพียงอย่างเดียว เพราะในความเป็นจริงแล้ว ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดอันดับของบริษัทระดับโลกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจใช้การวิ่งเต้นหรือการสร้างภาพลักษณ์ปลอมๆ ได้ แต่ต้องเกิดจากความโปร่งใสและการดำเนินงานที่ตรงไปตรงมาเท่านั้น ท่านจึงอยากให้ผู้ที่คอยตำหนิประเทศไทยได้หันมามองความจริงที่เกิดขึ้นว่า ประเทศไทยกำลังมีความเจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจ้างงานและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนในระยะยาว ในส่วนของประเด็นที่นักลงทุนบางกลุ่มยังมีความกังวล เกี่ยวกับเรื่องความพร้อมของไฟฟ้าสะอาดและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานบางประการ นายอนุทินได้ให้ความมั่นใจว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจดาต้าเซนเตอร์ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าในปริมาณมากและต้องเป็นพลังงานสีเขียว รัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินการเป็นระยะเพื่อให้มีสัดส่วนของไฟฟ้าสีเขียวมากขึ้น โดยจะลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและเปลี่ยนผ่านไปสู่ พลังงานสะอาด ที่ยั่งยืน ซึ่งแนวทางการดำเนินงานนี้ถูกบรรจุไว้ในกลยุทธ์ 5T ที่นายเอกนิติได้วางนโยบายไว้ ซึ่งประกอบด้วย Targeted การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน, Transition การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจใหม่, Transform การปรับโฉมโครงสร้าง, Transparency การสร้างความโปร่งใส และ Together การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของภูมิภาคอย่างแท้จริ.
